Konec spolupráce? Mercedes-Benz se zbavil akcií Nissanu
Celkem 3,8 % akcií Nissanu, které držel penzijní fond automobilky Mercedes-Benz, zamířilo k investorům různé velikosti. Hodnota akcií reagovala významným poklesem.
Japonská automobilka Nissan se už řadu měsíců potýká s vážnými existenčními problémy. S Hondou se na spolupráci nedohodla, snaží se z problémů dostat sama a najala k tomu nového generálního ředitele Ivana Espinosu. Není to proces na pár týdnů a fanoušci mohou jen doufat, příp. podpořit značku tím, že si koupí nějaké její nové auto, ovšem krok Mercedesu-Benz naděje na zářnou budoucnost trochu chladí.
Penzijní fond této německé automobilky prodal celý svůj 3,8% podíl v Nissanu za 47,83 miliardy jenů, tedy 6,75 miliardy korun. Hodnota akcií po oznámení, že Mercedes-Benz bude prodávat, poklesla o 6 %, nejvíce během jednoho dne od začátku července letošního roku.
Tento pokles podle agentury Reuters odráží skepsi investorů ohledně restrukturalizačního plánu. Kromě vysokých nákladů a ztrátového provozu – za druhé čtvrtletí letoška skončil Nissan ve ztrátě v přepočtu 11,22 miliardy korun.
Navzdory tomu však byl o akcie Nissanu zájem. Poptávka převýšila nabídku, a tak akcie zamířily k různým investorům. Deset největších si rozdělilo 70 % nabízených akcií, zbytek putoval k menším akcionářům, a to v ceně 341,30 jenu (48,19 Kč) za kus.
Důvod k prodeji podle oficiálního vyjádření Mercedesu-Benz nebyl obranou proti případnému pádu značky. Akcie Nissanu pro německou značku podle agentury „nebyly strategicky důležité“ a jejich prodej byl součástí „čištění portfolia“. Značky v minulosti spolupracovaly s Renaultem na velmi povedeném řadovém čtyřválci o objemu 1,3 litru, který má označení M282, HR13DDT, resp. H5ht. Také sdílí model Renault Kangoo, Nissan Townstar a Mercedes-Benz Citan/třídy T W420.
Koncem července Espinosa uvedl, že je Nissan na začátku procesu stavění se na pevné základy, avšak činí pokroky v oblasti osekávaní nákladů. V rámci obrody má snížit počet svých výrobních závodů globálně ze 17 na 10 – proces zavírání už začal v mexické Cuernavace a japonská Oppama možná přejde pod Foxconn – a sníží svou globální výrobní kapacitu z 3,5 milionu na 2,5 milionu aut ročně.
zdroj: Reuters | foto: auto.cz | videa: Nissan