Konečně lidová Škoda Enyaq iV? S novým financováním měsíčně stojí jako Kodiaq

Jednou z největších překážek v expanzi elektromobility zůstávají poměrně vysoké pořizovací ceny, které zatím stále nespadly na takovou úroveň, aby dokázaly přilákat širší skupinu zájemců. Automobilka Škoda Auto se však rozhodla jít zákazníkům naproti s novou nabídkou zvýhodněného operativního leasingu.

Video se připravuje ...

Ve spolupráci se Škoda Financial Services a participujícími autorizovanými partnery přišla automobilka s nabídkou operativního leasingu pro model Škoda Enyaq iV, která startuje od částky 15.990 Kč bez DPH. Bavíme se přitom o Enyaqu iV 80 v ceně 1.364.900 Kč při pronájmu na 36 měsíců a nájezdu 15.000 km ročně. Částka koresponduje s leasingovou splátkou podobně vybaveného kodiaqu, uvádí Škoda Auto.

„Zpřístupňujeme tímto krokem elektromobilitu širšímu okruhu zájemců. Vůz na leasing se po 3 letech vrací, zcela tak odpadají například obavy ze stárnutí baterie. V ceně splátky je obsažen i záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu, pojištění PLUS, povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění skel, stejně jako sada kompletních zimních kol včetně jejich přezutí a uskladnění. Nabíjení je vyřešeno pomocí nabíjecí karty a aplikace Chargee,“ uvedl Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škoda Auto.

Video se připravuje ...

Automobilka navíc dodává, že ačkoliv trh s novými automobily stagnuje, registrace elektromobilů rostou. Podle předpokladů by se počty registrovaných elektromobilů a vozů se spalovacími motory měly v rámci EU srovnat zhruba do roku 2028, v případě Česka se však mluví až o roce 2030. Tempo přitom nezáleží pouze na rozvoji infrastruktury, ale také na boji s předsudky, v čemž by měla pomoci i tato akce automobilky, která platí pro firemní i soukromé zákazníky.

Dodejme, že zákazník dostává kromě vozu také záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu, kompletní zimní kola včetně přezutí a uskladnění, povinné ručení a havarijní pojištění (včetně vnějších skel), Škoda Pojištění Plus a nabíjecí kartu s aplikací Chargee.