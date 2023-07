Původně britská značka MG, která dnes spadá do vlastnictví čínského koncernu SAIC, se nedávno pochlubila oficiálním vzhledem svého čistě elektrického roadsteru Cyberster, který navazuje na tradiční sportovní roadstery značky. Na detailnější pohled do kabiny jsme si však museli počkat o něco déle.

Zřejmě největší změnou oproti předprodukčnímu prototypu se stal tříramenný kůží čalouněný volant klasických tvarů, který nahrazuje původně předpokládaný futuristický knipl. Ten by však měl být alternativou dostupnou za příplatek. Volant je osazen řadou ovládacích tlačítek, zřejmě včetně startovacího, a na jeho zadní straně vidíme pádla v hliníkovém dekoru.

Další zajímavostí je široký a lehce zahnutý panel digitálního přístrojového štítu, který by měl být podle starších informací složen ze tří displejů. Zřejmě čtvrtý displej, plnící roli dotykového infotainmentu, je vertikálně umístěn v palubní desce - vedle tlačítkové „voliče převodovky“ a pod tlačítky pro rychlé ovládání ventilace. Pod displejem je pak zřejmě tlačítko pro ovládání plátěné stahovací střechy.

Kabina roadsteru s celkovou délkou 4535 mm působí docela čistě a elegantně. Velkou část zdobí čalounění červenou kůží, kterou doplňuje materiál podobný semiši. Dekory kombinují populární lesklý černý klavírní lak a hliník, použitý na různé rámečky nebo kryty reproduktorů ve dveřích, které se také u produkčního vozu otevírají ve stylu Lamborghini.

Zadokolka i čtyřkolka

Na oficiální zveřejnění parametrů stále čekáme, očekává se však, že roadster bude na trhy uveden ve dvou konfiguracích. Základní může nabídnout elektromotor pouze u zadní nápravy s výkonem 231 kW (314 k), výkonnější verze s dvojicí elektromotorů a pohonem všech kol může nabídnout až 400 kW / 544 k.

Dostatek elektrické energie by měly podle webu Car News China zajišťovat dva typy baterií – s kapacitou 66 kWh a 77 kWh. Dojezd na jedno nabití by se pak údajně mohl pohybovat v rozmezí 501 až 580 kilometrů. Jde však pouze o předběžné odhady.

Čistě elektrický roadster MG Cyberster bude mít veřejnou premiéru již 13. Července – v rámci Festivalu Rychlosti v Goodwoodu. Příchod na trhy se pak očekává až v průběhu roku 2024, přičemž do představení elektrického nástupce Porsche 718 Boxer bude MG Cyberster v podstatě jediným novým čistě elektrickým roadsterem na trhu.

Cena na britském trhu by přitom podle zahraničních spekulací mohla startovat od 55.000 liber, což je dnes v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Na čínském trhu by se měl vůz objevit ještě letos, do Evropy zřejmě dorazí až v příštím roce.