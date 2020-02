Nikola Badger: Netradiční koncept vodíkového pick-upu s dojezdem až 966 kilometrů

Společnost Nikola je známá především svými bateriovými a vodíkovými elektrickými tahači, do budoucna by však ráda uspěla i na poli elektrických pick-upů.

Společnost Nikola Motors se pochlubila konceptem elektrického pick-upu s označením Badger, v překladu Jezevec, který se může pochlubit několika působivými detaily. A to jak v otázce designu, tak techniky.

Začněme ale u designu, který působí robustním a lehce agresivním dojmem. Badger dostal černě lakované nárazníky, podběhy i prahy. Vpředu vůz zaujme především netradičně pojatými světlomety, jejichž světelný podpis kopíruje hranu masky. Zajímavým detailem je však i LED světelná rampa integrovaná do nárazníku, případně trojice pozičních světel v masce.

Oranžová poziční světla integrovala automobilka i do zvýrazněných černých podběhů, zatímco spodní část dveří zdůrazňuje modře svítící linka. Když už jsme u dveří, rozhodně bychom neměli přehlédnout ani zapuštěné kliky, kamery místo zrcátek nebo nevšední linku u zadních dveří, která zajímavě narušuje předěl mezi bílým lakováním karoserie a černým lakováním kabiny.

Pokud se budeme bavit o rozměrech, pak by měl být Nikola Badger 5900 mm dlouhý, 2160 mm široký a 1850 mm vysoký. Na délku a šířku tak Badger překonává například i elektrický pick-up Tesla Cybertruck, který měří 5885 mm na délku a 2027 mm na šířku.

Pohled do kabiny odhaluje jednoduché tvary a tradiční záplavu displejů. Na spodní části A sloupků si můžeme všimnout obrazovek, které přenášejí obraz z kamer nahrazujících zpětná zrcátka. Před řidičem je pak umístěn menší digitální kokpit, zatímco uprostřed palubní desky je umístěna obrovská obrazovka multimediálního systému. Nechybí však ani pár tlačítek a bohatě koncipované odkládací prostory.

Vůbec nejzajímavější jsou však informace o technice. Automobilka sice stále drží většinu konkrétních technických parametrů pod pokličkou, přesto již oznámila, že Badgera nabídne hned ve dvou konfiguracích: s elektrickým bateriovým a elektrickým vodíkovým pohonem.

Bateriový Badger by měl být osazen lithium-iontovými akumulátory o kapacitě cca 160 kWh, které zajistí dojezd cca 483 kilometrů. Tedy žádná sláva. Vodíková verze by však mohla nabídnout dojezd až 966 kilometrů, což už je skutečně působivá hodnota. Nikola ji přitom dosáhla kombinací obou zdrojů energie, tedy baterií i palivového článku. Řidič si pak může vybírat zdroj podle svých potřeb, což je při stále chybějící infrastruktuře vodíkových plnicích stanic skvělá myšlenka.

Pohon kol by měla zajišťovat „nezávislá pohonná soustava,“ což nám naznačuje přítomnost čtyř elektromotorů – pro každé kolo jeden. Kombinovaný výkon by se měl pohybovat okolo 339 kW (461 k), v případě potřeby by však měl být k dispozici „overboost“ až na 675 kW (918 k). Maximální točivý moment by pak měl dosahovat až 1330 Nm.

Badger by tak měl být schopným pracantem, který utáhne cca 3,629 kilogramů. Navíc je vybaven kompresorem a 15-kilowattovou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí, díky čemuž má být vůz schopen pomáhat na stavbách až 12 hodin v roli generátoru, uvádí automobilka.

Badger je zatím pouze grafickým konceptem, jeho odhalení je však naplánováno na akci Nikola World v září tohoto roku. Tou dobou se snad dozvíme detaily o cenách a očekávaném datu zahájení výroby, což automobilka zatím nezveřejnila. Informovala však, že na výrobě Badgeru by se měla podílet nejmenovaná společnost, která dodá certifikované součástky i vlastní výrobní závod.

„Na projektu tohoto pick-upu jsem pracoval roky a věřím, že trh už je připraven na něco, co dokáže snést den plný práce bez vyčerpání energie,“ uvedl Trevor Milton, CEO automobilky Nikola Motors. Kromě práce by však Badger měl být vhodný i k únikům z města do přírody, tahání břemen, zdolávání terénu nebo k výletům do zasněžených hor. Podle Miltona prý totiž žádný jiný elektrický pick-up nedokáže fungovat v takových teplotách a podmínkách.