Není tomu tak dávno, kdy se na bohatých palubních deskách některých vozů vyskytoval měřič napětí autobaterie. Důvod byl nasnadě: častou příčinou nepohyblivosti vozidla byla vybitá autobaterie, nezřídka způsobená závadou na dobíjení. Dnes už tomu tak bohužel není, a tak musíte špatnou autobaterii odhalit jiným způsobem.

Kontrola napětí v autobaterii se přitom vyplatí. Pokud porucha není odhalena včas a dospěje až k úplnému vybití článku, končí u moderních akumulátorů téměř vždy jeho zničením. Jak se dočtete v rámečku, u některých vozů lze údaj o stavu baterie vyvolat v palubním menu, jinde však nezbývá než měřit. Možností je několik a my jsme všechny otestovali. Zkušený kutil pravděpodobně nejprve sáhne po multimetru, který je dnes záležitostí několika stokorun.

Automobilový odborník zase zvolí diagnostické zařízení. I levné za pár tisíc hodnotu načte. Existuje ovšem ještě možnost třetí: digitální voltmetr do autozapalovače. V českých e-shopech jej koupíte asi od sto padesáti korun, my jsme zvolili variantu z Číny v přepočtu za 45 Kč i s poštovným. Obstojí vedle profesionálních přístrojů?

svetmotoru

Varianta 1: Měření napětí baterie

Je akumulátor v pořádku? Důležitá otázka hlavně v zimních měsících. Klesající teplota totiž zpomaluje veškeré chemické reakce – tedy i tu, při níž v olověném akumulátoru vzniká elektrický proud. Při minus osmnácti stupních je její startovací výkon na 40 % původního, zatímco energetické nároky startu promrzlého motoru vystoupají zhruba na 210 procent. V případě vadného článku to znamená jediné: marný pokus o start. Správné hodnoty napětí by se měly pohybovat mezi 12,2 až 12,8 voltu.

U Octavie II, která nám posloužila pro pokus, zasunujeme měřič do cigaretového zapalovače. Po jízdě ukazuje hodnotu 12,5 V – vše je v pořádku. Lepší ale je měřit až několik hodin po vypnutí motoru. Jenže nemýlí se levný tester? Připojujeme diagnostiku, která značí to samé. Digitální měřič napětí ukazuje přímo na baterii hodnoty o půl voltu vyšší. V testu tedy prošla.

V případě, že by bylo napětí nižší, je nutné ihned ji dobít a ideálně zkontrolovat na zátěžovém testu. Ten prověří, jestli není její životnost u konce. I na to existuje kontrolní test: při startu by napětí nemělo klesnout pod deset voltů. Hodnoty však ověříte pouze multimetrem přímo na autobaterii.





Správné hodnoty: 12,2 - 12,8 V

Varianta 2: Kontrola dobíjení

Napětí akumulátoru je v pořádku. Jenže aby tomu tak bylo i nadále, je potřeba zkontrolovat nabíjecí napětí běžícího vozu. Jeho hodnoty by se v ideálním případě měly pohybovat zhruba mezi 13,8 a 14,6 voltu. A přesně takovou hodnotu ukazovala i naše octavia. Pokud by zařízení zobrazovalo méně, nebo naopak více, značí to poruchu systému dobíjení.





Správné hodnoty: 13,8 - 14,6 V

Varianta 3: Kontrola dobíjení pod zátěží

Na závěr jsme vyzkoušeli ještě jednu alternativu – kontrolu nabíjení s maximálním odběrem. Při nastartovaném motoru zapínáme všechny elektrické spotřebiče: vyhřívané sedačky, ventilátor, vytápěné zadní sklo, světla, mlhovky i stěrače. Hodnoty ani při takovémto kalupu výrazně neklesají pod čtrnáct voltů – dobíjecí systém je tedy v pořádku. Můžeme v klidu vyrazit na hory. V opačném případě by nás pravděpodobně čekala výměna nebo repase alternátoru.





Pětkrát stručně o autobateriích

1. Jak se vyhnout vybití na horách?

Změřte klidové napětí na pólech autobaterie.

Je-li nižší než 12,5 V, nechte akumulátor proměřit profesionálním testerem.

Pokud je cokoliv v nepořádku, nechte proměřit dobíjecí napětí (u dnešních vozidel alespoň 14,2 V) a proudy, jimiž baterii vybíjí i odstavené vozidlo.

2. Kterou baterii koupit?

Rozměrnější vám nic lepšího nepřinese.

Vyšší výkonové parametry stejně velké baterie ale ničemu nevadí.

Při běžném provozu stačí akumulátor, který byl ve voze z výroby.

3. Je bezúdržbová baterie lepší?

Bezúdržbové baterie vydrží déle, jen se nesmí zcela vybít.

Klasický hybridní akumulátor by modernější vůz mohl zničit.

U bezúdržbové baterie je mnohem menší riziko úniku elektrolytu (kyseliny) při převrácení vozidla. V případě aut, která mají akumulátor třeba pod sedačkou, nepřipadají klasické baterky v úvahu.

4. Jak prodloužit život?

Životnost baterie zkracují vysoké teploty, nedostatečné nabíjení a otřesy.

Během delší odstávky vozidla je nutné zajistit maximální nabití baterie.

Při malém poklesu nabití použijte běžnou nabíječku, vyšší pokles však u většiny baterií Ca/Ca zachrání jen náležitě vybavený profesionál.

Udržujte povrch baterie mezi kontakty čistý a suchý.

Plechové spojky nahraďte olověnými a často mažte.

5. Mohu si vyměnit baterii sám?

Pokud se k baterii dostanete, můžete ji sami v nouzi vyměnit.

Mějte přitom otevřené dveře vozidla či klíče u sebe. Některá auta se při opětovném připojení sama zamknou.

Odpojte nejdřív minus (černý kabel), poté plus (červený). U nové baterie zapojte nejdříve plus a poté minus, jinak hrozí jiskření i výbuch.

U automobilů se senzorem stavu baterie (takzvaným inteligentním dobíjením) navštivte co nejdříve značkový servis, aby o výměně akumulátoru informoval řídicí jednotku vozidla.

Kontrola možná

Víte, že třeba u nové fabie můžete snadno a rychle zjistit stav baterie? Při zastavení stačí podržet nulovací tlačítko a procentuální výše dobití je zde. Ještě sofistikovanější je systém Mercedesu. Třeba u třídy E typu W 211 (na snímku) stačí při zapnutém zapalování třikrát zmáčknout nulovací tlačítko a místo palubního počítače se zobrazí voltmetr, který se dokonce nevypne ani po startu motoru. Odkud bereme podobné triky? Většinou stačí podrobně prostudovat návod k obsluze.

svetmotoru

Závěr

I nejjednodušším testerem za pár korun snadno zjistíte, v jakém stavu je vaše dobíjecí soustava a autobaterie. Údaje, které ukázal, se výrazně nelišily od hodnot v diagnostice. A pokud by se vám nechtělo pořizovat žádné z testovaných zařízení, zajeďte si před zimou aspoň na kontrolu do servisu. Nemusí přitom jít o žádnou závratnou investici. Většinou bývá součástí zvýhodněných sezonních prohlídek.