Koronavirus v autě: Opravdu jste úplně v bezpečí?

Kvůli virové pandemii se v posledních týdnech ruší vlakové i autobusové linky, šoféři jsou odděleni páskami a pasažéři mají sedět dva metry od sebe. Individuální automobilová doprava se tak stává jediným způsobem cestování, který efektivně chrání před nákazou od neznámých spolucestujících.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Ipsos už 44 procent populace omezilo používání MHD. Podle pohledu do ulic to možná bude ještě víc. Přepravní společnosti teď vozy dezinfikují každý den ozónem i chemickými prostředky. Jenže stačí to? Vinou odolnosti viru v prostředí jste totiž vystaveni nejen riziku nákazy od právě přítomných pasažérů, ale také všech, kteří dopravním prostředkem už stejný den prošli. Platí to i v osobních autech.

Tři dny rizika

Epidemiologové bohužel připouštějí, že ani osamocený pobyt v uzavřeném autě nedává jistoty. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula minulý týden prohlásil, že na plastech přežijí viry osmačtyřicet hodin, na papíru jen polovinu. Jenže interiér vozu není tvořen papírem.

Zeptali jsme se proto na mnoha místech konkrétně na nákazu v osobních autech. Ozvala se nám doktorka Helena Kazmarová ze Státního zdravotního ústavu s nepotěšující zprávou, že na volantu, řadicí páce, dveřní klice nebo klimatizačním okruhu přežívá virus po dobu až tří dnů. „Záleží to na teplotě okolí a typu materiálu,“ přiblížila s tím, že se lze dokonce nakazit od pacienta s prokázanou nákazou, který už z auta vystoupil, protože se viry ve vzduchu pohybují od půlhodiny až po tři hodiny.

Jaroslava Zelenková z protiepidemického oddělení pražské hygienické stanice by šla ještě dál, a dokonce doporučuje nechat vůz nějakou dobu v karanténě! „Když vím, že jsem půjčil auto pozitivnímu klientovi, rodinnému příslušníkovi a mohu si dovolit jej nepoužívat, nechám vůz aspoň osmačtyřicet hodin odstavený a následně ho vydezinfikuji prostředky v kombinaci s použitím dezinfekčních ubrousků na malé plochy,“ radí motoristům, co dělat.

A že je třeba vážně vzít rozum do hrsti, dokazují slova podnikové lékařky závodu Škoda Auto Jany Parmové: „Vezměte si kontakt na všechny cestující, aby je bylo možné v případě nákazy dohledat a kontaktovat!“

Filtr nepomůže

Všichni oslovení se bohužel shodují v názoru, že klimatizační filtry nezachytí viry zvenčí ani při uzavřeném vnitřním okruhu. Na to jsou bohužel příliš řídké a viry malé. A to ani, pokud jsou filtry tvořeny aktivním uhlím, které dokáže běžně chránit proti ozónu, oxidům dusíku nebo oxidu siřičitému. „Nejúčinnějším na trhu je momentálně filtr FreciousPlus od výrobce Mann Filter, který je proti klasickým filtrům i těm s aktivním uhlím navíc vybaven speciální biofunkční vrstvou chránící před alergeny, bakteriemi, plísněmi a téměř zcela zachycuje jemné pevné částice,“ vypočítává obchodní ředitel společnosti Inter Cars Česká republika Michal Holík. Jenže bohužel přidává pokrčení rameny, protože virové částice mají velikost ještě o řád menší (PM0.1). Takže proti nim ani tento superfiltr neobstojí. „Proto je důležitá dezinfekce například ozónovým zařízením pro mikrobiologickou dezinfekci interiéru, které ničí bakterie, viry a plísně,“ dodává Michal Holík s tím, že po dezinfekci doporučuje vyměnit i kabinový filtr.

Běžně už dezinfekci interiéru ozónem umějí dělat autoservisy. „Nabízíme ji standardně, zvláště v současné době je ale pro naše klienty velmi vítaná,“ říká Roman Bláha, technický ředitel společnosti ASAS, která v Mostě prodává vozy Kia. Na rostoucí zájem o dezinfekci interiéru aut se připravuje i české zastoupení Porsche ČR, importér značek Volkswagen, Audi a Seat. „Na tuto oblast se zaměří jak výrobci vozů, tak dodavatelé opravárenských a chemických přípravků,“ předpovídá Lucie Šturmová ze zastoupení. Šance se hned chopily i takzvané detailingové firmy, které službu nabízejí v akci od 350 Kč. Tedy pokud jsou součástí nějakého autoservisu a také už nezavřely…

Nestřídat a umývat!

Nejvíce rizik číhá na uživatele aut, která se často střídají. Škoda DigiLab momentálně hledá dobrovolníky pro úklid sdílených vozů. Stejný problém řešíme pochopitelně i my v redakci, protože v týdenním rytmu měníme testovací auta. Fascinuje nás, jak rychle si s tím některá zastoupení automobilek dokázala poradit. Třeba importér Toyoty a Lexusu připravil dokonalý krizový plán: „Pokud vozidlo vrací klient v karanténě, vyzvedáváme ho my. Vyzvednutí probíhá přenecháním klíčku před domem. Vyzvedáváme v respirační roušce FFP3, latexových rukavicích, brýlích a zahaleni v oblečení. Poté vozidlo na místě kompletně dezinfikujeme - kliky a hrany dveří, volant, řadicí páku. Tankování vykonává pouze jeden člověk, opět v ochranných pomůckách a za velmi obezřetných postupů. Následně pouštíme ozonové čištění interiéru. Klíčky jsou vydezinfikovány a následně vloženy do uzavíracích sáčků,“ vysvětluje domácí zastoupení svůj podrobný plán.

Opatření se týkají i třeba polygonu bezpečných jízd na mosteckém autodromu. „Jakmile vláda odvolá omezený pohyb osob, obnovíme kurzy, v nichž splňujeme podmínku přítomnosti maximálně třiceti osob na jednom místě,“ odhaluje obchodní manažer společnosti Autodrom Most Robert Filip. Nic však ale nebude probíhat tak jako dřív - teoretickou výuku přenesou z učeben na vzduch, hovořit se bude přes vydezinfikovanou vysílačku a občerstvování bude probíhat přímo v autech.

Čeští motoristé se tak dokonale učí žít s rizikem koronavirové nákazy. Kdo by to před pár týdny hádal? „Víc než kdy jindy bychom teď měli dodržovat základní zásady slušného chování a ohleduplnosti. Vážné dopravní nehody zbytečně zaměstnávají policisty, zdravotníky a nejednou i hasiče v době, kdy je celý integrovaný záchranný systém i zdravotnictví vystaveno enormní zatěžkávací zkoušce,“ vzkazuje motoristům předseda Platformy Vize Nula Roman Budský.

Motorismus v době pandemie

Roušku sice musíte používat na veřejnosti, ale pokud jedete v autě sami, můžete volně dýchat. Když vezete spolucestující, kteří s vámi nesdílejí domácnost, už byste měli mít ochranu úst a nosu!

Ve městech neplatí parkovací zóny, policisté jsou tolerantní i k propadlým dokladům, pokud jste je měli vyměnit v průběhu března. Stanice STK ovšem fungují stále, byť s určitými omezeními provozu, a tedy menší kapacitou.

Na čerpacích stanicích omezte přítomnost na minimum, nejspíš vám to důrazně naznačí i obsluha. Například se zakoupenými pokrmy vás teď vykážou ven na parkoviště.

Automyčky u benzinek i ty profesionální v nákupních centrech jsou sice zavřené, ovšem samoobslužné boxy s vlastním mytím fungují aspoň v našem okolí nadále.

Ačkoliv denní tisk radil hledat roušku ve starých lékárničkách, nám se to nepodařilo ani v jediné. V nouzi postačí přeložený trojcípý šátek, který tam je dosud.

V aplikaci Waze se objevila nová funkce vyhledání nejbližšího odběrového místa na testování Covid-19. Součástí jsou i otevírací hodiny a kontaktní telefon na krizové linky.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.