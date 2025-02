Králem světového trhu je Tesla Y, Corolla byla v těsném závěsu

Podle dosud dostupných dat je nejprodávanějším autem světa loňského roku Tesla Model Y. Do první desítky se probojovalo i jedno v Česku vyráběné auto a jeden zástupce koncernu Volkswagen.

Žebříček sestavený portálem focus2move na základě dat z více než 160 trhů ukazuje jednak pokračující dominanci Tesly Model Y, ale hlavně velmi silnou pozici Toyoty. Z dat také vyplývá, že v roce 2023 nebyla jedničkou Tesla, jak se uvádělo, ale po započtení všech trhů těsně zvítězila Toyota Corolla.

TEST Toyota Corolla TS 2.0 GR Sport – Hybridem i dynamicky Marek Bednář Testy

Tesel Y se loni prodalo 1,09 milionu. V těsném závěsu byla Corolla, zde ale není jisté, zda se v číslech nemohl objevit i model Corolla Cross, který se na některých trzích neuvádí zvlášť. První trojici uzavírá taktéž s prodeji přes milion vozů Toyota RAV4. Dominance japonského výrobce je o to výraznější, že má narozdíl od Tesly širokou nabídku modelů všech velikostí. Do první desítky dostala největší automobilka světa ještě model Camry, který loni skončil osmý.

Nejprodávanější světa Model Prodeje Meziroční změna 1. Tesla Model Y 1.090.000 -1,2 % 2. Toyota Corolla 1.080.000 -3,1 % 3. Toyota RAV4 1.020.000 +10,7 % 4. Ford F-series 903.000 +1,5 % 5. Honda CR-V 739.000 +4,2 % 6. Chevrolet Silverado 640.000 +1,5 % 7. Hyundai Tucson 609.000 -2,8 % 8. Toyota Camry 580.000 -9,1 % 9. BYD Song 574.000 +45,3 % 10. Volkswagen Tiguan 543.000 +10,5 %

V žebříčku jsou i dva vozy, které se mezi osobní auta občas nepočítají. Ford F-Series na čtvrtém a Chevrolet Silverado na šestém místě. S těmito vozy je to ale stále složitější – původně pracovní stroje se stále častěji prodávají jako ekvivalent luxusním SUV. Může za to i snaha obejít americké regulace, které se užitkových vozů v takové míře netýkají.

Jediným zástupcem čínských automobilek v první desítce je BYD Song. Neznamená to ale, že by čínské automobilky paběrkovaly. Jen je zde příliš mnoho značek a příliš mnoho modelů, proto se do globální elity probojoval jen jediný.

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion • auto.cz

Česká stopa v žebříčku je poměrně malá. SUV Hyundai Tucson, sedmé nejprodávanější auto světa, se vyrábí i v Nošovicích. Jediným zástupcem evropských automobilek je Volkswagen Tiguan na desáté pozici.

Žebříček ukazuje, že se do něj lze dostat jen se silnými globálními modely nebo s extrémně silnou pozicí na jednom z největších trhů, což je příklad dvou amerických trucků. I když je třeba Škoda Octavia velmi úspěšná v Evropě, na první desítku by nestačilo ani zdvojnásobení prodejů. A podobné je to i s dalšími evropskými bestsellery.