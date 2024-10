TEST Toyota Corolla TS 2.0 GR Sport – Hybridem i dynamicky

Konečně se dostáváme k tomu, proč mě současná corolla tak moc baví – k jízdě. Jeden by neřekl, že hybridní rodinné kombi bude mít něco společného se zábavným svezením, ale v případě corolly by se opravdu hodně pletl.

Začíná to už motorizací – dvoulitr pod kapotou nemá přeplňování a spolu s elektromotorem dává téměř dvě stovky koní kombinovaného výkonu. Čtyřválec sám nabídne – navzdory Atkinsonovu cyklu – 152 koní a 190 Nm. Velký točivý moment je tu dán mimo jiné nadčtvercovým návrhem spalovacích komor (vrtání válců je menší než zdvih pístu).

TEST Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 Hybrid – Sportovní nejen na pohled Stanislav Kolman Testy

Čtyřválec má stejné parametry jako dřív, elektromotor s modernizací drobně posílil. Přidává dalších 113 koní a hlavně 206 Nm dostupných okamžitě, z klidového stavu, bez jakékoliv prodlevy. Celek, pátá generace hybridního systému Toyoty, je silnější o 10 koní oproti provedení před modernizací; automobilka při představování faceliftu hovořila o výkonnější baterii hybridu a úpravě kalibrace řídící elektroniky.

Podle tehdejší tiskové zprávy „přinesla akceleraci, která přesněji odráží záměry řidiče a jeho práci s plynovým pedálem, kdy vůz reaguje odpovídajícím zrychlením s pocitem intuitivní zpětné vazby. K výslednému efektu přispělo snížení otáček motoru během zrychlování“. Pohon má být také oproti minulosti tišší při plné akceleraci – i to, můžu reportovat, se podařilo.

Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid e-CVT | Svět motorů/Josef Dvořák

Výborný podvozek, schopní asistenti

Nejen ve sportovním režimu je tedy dynamika opravdu působivá, a ani nevadí, že všechnu sílu na asfalt přenáší jen přední kola. Tahání za volant se tu nekoná na nerovnostech ani v zatáčkách.

Že je podvozek skvěle naladěn, dokládá i fakt, že ani na takhle nízkých bočnicích pneumatik není jízda nepohodlná či uskákaná, odpružení dobře hlídá pohyby 18" kol za všech okolností a ve všech rychlostech. Přidejte k tomu rychlé a přesné řízení, slušné vyvážení díky uložení baterie hybridního systému u zadní nápravy i delší a těžší zádi kombíku, a máte recept na opravdu zajímavé svezení. Nebojím se dokonce říci, že corolla TS GR Sport patří k autům, s nimiž schválně pojedete klikatější cestou.

Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid e-CVT | Svět motorů/Josef Dvořák

Zmínit musím také jízdní asistenty, které jsou u Toyoty tradičně na výši. Čtení dopravních značek, resp. přesněji interpretace značení a průběhu cesty do zobrazeného rychlostního limitu na displeji, má své mezery, ale zbytek funguje příkladně. Adaptivní tempomat je naladěn dobře, neškube a jede plynule a spolu s aktivním vedením v jízdním pruhu je skoro poloautonomním řízením.

Také mě těší, že se nemusím prát s hlídačem čar na silnici – jeho zásahy jsou jemné a stačí pevná ruka na volantu, aby nebyly problémem, když proti vám třeba na úzké okresce vyjede ze zatáčky autobus. Právě v těchto situacích člověk navíc ocení přesné a rychlé řízení spolu se skvělou dynamickou stabilitou, i kdyby se dynamicky vozit zatáčkami vůbec nechtěl.

Jde to i pod čtyři litry

Co na to spotřeba? Týden s corollou jsem strávil z většiny ve městě a tam je průměr do 5 litrů na 100 km, ovšem pokud máte nějakou trasu z většiny z kopce, není problém vidět číslo pod čtyřmi litry. Dálnice samozřejmě průměr zvedají, stejně jako dynamická jízda po okreskách, ale nikdy na konci trasy nevidím číslo vyšší než 8 l/100 km. To je na necelé dvě stovky koní opravdu dobré číslo. Celkový týdenní průměr jsem měl 5,1 l/100 km.

Elektronika dosahuje nižší normované spotřeby než dřív třeba i tím, že do plánování trasy – alespoň podle automobilky – přidává data z vestavěné navigace. Třeba do kopce tak energií v baterii nešetří, protože ví, že potom cestou z kopce ji zase dobije rekuperací. Elektrický jízdní režim se dá aktivovat, máte-li v baterii dost energie, ovšem abyste v něm zůstali, musíte plyn jen lechtat a jet zhruba do 30 km/h. I v dálničních rychlostech však vůz někdy dokáže spalovací motor odpojit.

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG vs. Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid e-CVT – Naftové a hybridní slunce Leoš Káňa Srovnávací testy

Zajímavostí také je, jak se vůz chová při stání. Startuje vždycky na elektřinu a také na ni dojíždí do zastavení. Ovšem, v situacích, kdy stojím delší dobu na místě, ať už se zařazeným P nebo s D a tlakem na brzdový pedál, ve chvíli, kdy naskočí spalovací motor, vůz se napruží, jako by chtěl přetlačit brzdy a rozjet se.

Působí to jako starý automat, který skutečně stál na místě díky tlaku na brzdový pedál, kde brzdy držely vůz proti síle oleje v hydrodynamickém měniči a je to svým způsobem příjemné; člověk pod sebou víc cítí tu techniku. Kvitovat musím také to, že se vůz po puštění brzdového pedálu příjemně a bez prodlevy rozjíždí.