Krasavec z Kvasin. Škoda ve svém muzeu připomíná Superb OHV z roku 1948

Továrna v Kvasinách letos slaví 70 let výroby vozů značky Škoda. Mladoboleslavská automobilka připomíná tyto počátky ve svém muzeu.

Když v roce 2001 debutovala první generace novodobé Škody Superb, bylo to poprvé od roku 1949, kdy mladoboleslavská automobilka měla ve svém portfoliu vlajkovou loď. Tou předchozí byl také právě Superb, vyráběný s několikaletou přestávkou kvůli válce mezi lety 1934 až 1949. Škoda tento model nyní připomíná ve svém továrním muzeu v Mladé Boleslavi.

V rámci výstavy Kvasiny – 70 let s okřídleným šípem připomínající letošní výročí výroby vozů značky Škoda ve východočeském závodě je totiž v Boleslavi vystavena krásná Škoda Superb OHV se zlatou karoserií z roku 1948, která v uplynulých třech letech prošla náročnou renovací, jež daný exemplář vrátila do originálního stavu.

Ve sbírce Škody Auto byl přitom tento zlatý exemplář už hodnou dobu, patřil totiž v roce 1968 mezi vůbec první akvizice tehdy teprve vznikající sbírky historických vozidel Škoda. Bohužel však byl nekompletní, množství komponentů chybělo, a s nepůvodním čalouněním.

„Nyní je však uveden prakticky do stavu, ve kterém byl dodán zákazníkovi. V našich sbírkách doplňuje již prezentovaná starší provedení prestižní modelové řady Superb,“ dodává k tomu Andrea Frydlová, vedoucí Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.

Daný automobil byl postaven v Kvasinách, kde bylo po válce okarosováno celkem 49 Superbů. Podvozky zhotovené v Mladé Boleslavi se tam vozily po ose, plně provozuschopný podvozek nesl minimalistickou provizorní karoserií. O pohon se staral šestiválec o objemu 3137 cm3 známý z předválečného provedení.

Tento konkrétní exemplář s výrobním číslem motoru 81587 se na cestu z Boleslavi do Kvasin vydal ve čtvrtek 15. dubna 1948. Po zhotovení zamířil ke svému prvnímu majiteli, Společné správě hotelů a ubytovacích podniků v Karlových Varech, která si jej převzala 2. září. Po dvacetiletém provozu, kdy tenhle Superb sloužil jako služební vozidlo, se vrátilo do Mladé Boleslavi, do vznikající muzejní sbírky.

Na renovaci musel čekat až do roku 2017. Do té doby byla provedena detailní analýza jeho stavu, rešerše dochovaných archivních pramenů a zajištěny potřebné komponenty. Následná úprava do takřka originálního stavu trvala až letošního roku.

Zlatý Superb OHV je jeden z posledních vyrobených kousků automobilu, jehož produkce byla zahájena na jaře 1935. Tehdy byl automobil označený Škoda 640 Superb šestiválcovým motorem, který z objemu 2492 cm3 poskytoval výkon 40,5 kW. Následující léta však znamenala postupné vylepšování, ať už díky silnějším agregátům a bohatší výbavě. Stále ale zůstávala na svou dobu moderní konstrukce s páteřovým rámem podvozku, nezávislým zavěšením všech kol a hydraulickými brzdami.

Po více než 600 kusech s ventilovým rozvodem SV se v roce 1938 ustálila definitivní podoba Superb 3000 OHV s řadovým šestiválcem 3137 cm3 o výkonu 62,6 kW. Do roku 1939 však vzniklo pouze 113 automobilů – včetně černé limuzíny s délkou 5,2 metru a rozvorem náprav 3,3 metru, která je též součástí sbírky mladoboleslavského muzea. Zajímavou součástí sbírky je též jediný dochovaný zástupce limitované série Superb 4000 s větším motorem V8 z roku 1940. Mezi lety 1939 a 1940 vzniklo jen 10 kusů.

Výroba předválečné varianty vydržela až do roku 1943, tyto kusy (tzv. Superb 3000 s šestiválcem o výkonu 62 kW) sloužily v německé armádě. Po třech letech pauzy se pak Superb vrátil v inovované formě. Design se pozměnil podle nejnovějších trendů, což znamenalo zapuštěné čelní světlomety místo volně stojících a bohaté leštěné dekory z hliníku. Celkový styl pak rozvíjel myšlenky základní Škody 1101 Tudor.

V poválečné éře bylo v Mladé Boleslavi postaveno celkem 158 podvozků. Vedle Kvasin na ně byly karoserie zhotovovány také v pražské karosárně Uhlík a vysokomýtské karosárně Sodomka. V domovském závodě Škody okarosovali pouhých 11 kusů Superbu.