Krásná Alfa Romeo 1750 Spider Veloce: Stejná radost jako tehdy

Když jsem poprvé usedal za volant rudého spideru, neměl jsem žádná extra očekávání. Těšil jsem se na projížďku, stejně jako tolikrát. O to víc mě překvapily ty společné momenty, které se těžko přenášejí na papír. Vzduch už voněl kvetoucí přírodou a v centru dění jsem byl jen já sám, společně s charakterní Italkou. Postupně jsem vytáčel úžasný čtyřválec a zaposlouchával se do rykotu karburátorů. Projížděli jsme krajinu bez cíle, jen sem a tam po krásných jihočeských okreskách, se sluncem opřeným do zad. Větřík mi z vlasů dávno udělal poloviční dredy a já se konečně trochu mentálně zastavil. A najednou chtěl, aby společné okamžiky nekončily a já pokračoval za horizont, bez ohledu na hlad či žízeň, bez ohledu na to, kolik benzinu ten den spálím… A vlastně to celé stačilo k tomu, abych s chutí pokračoval v tom, co mě (a snad i vás) baví nejvíc – a tyhle nevšední příběhy a okamžiky i nadále sdílet.

Rande s jakoukoliv alfou (jestli mi rozumíte) je vždycky speciální. A i když jsem purista, vůbec nevadí, když není červená (ale je to lepší). Alfa Romeo je prostě značka, která umí okouzlit. Nejen nadšenou komunitu alfistů po celé planetě, ale i zcela konvenční řidiče, kteří sice mají v garáži z pragmatických důvodů škodovku, ale stejně někde v hloubi srdce touží po skutečné radosti a vášni. Alfa Romeo má prostě svou auru, těžko uchopitelné kouzlo, které se ukazuje až postupně s tím, jak hluboko kdo dokáže proniknout do jejího světa.

