Krásný koncept Jaguar C-X75 není mrtvý. Mohl by se jím inspirovat nový supersport

Automobilka Jaguar Land Rover sice snižuje vývojové náklady kvůli finančním problémům, to však neznamená, že by zastavila zajímavé projekty, které ocení spíše milovníci řízení než účetní firmy. Nadále se tak počítá s modelem Jaguar F-Type, a to přestože jeho současné provedení nedosahuje takových prodejních výsledků, v jaké automobilka doufala.

Už delší dobu se přitom ví, že automobilka stále hledá cestu, jakou u nového F-Typu jít. Vedení se nemůže rozhodnout, zda nadále nabízet sporťák s motorem uprostřed, nebo zda raději nenabídnout superauto s motorem uprostřed. Poslední zprávy přitom naznačují, že Jaguar zvolí druhou možnost.

Vyplývá to z nedávných slov dnes už bývalého šéfdesignéra Jaguaru Iana Calluma, který před odchodem z funkce přiznal, že se svým nástupcem Julianem Thomsonem pracuje na skicách nástupce F-Typu. „Mohli bychom se dostat blízko k C-X75,“ prohlásil Callum s tím, že vývoj novinky se již brzy rozeběhne. Už brzy tak padne rozhodnutí o koncepci vozu.

Připomeňme, že Jaguar C-X75 je koncept z roku 2010, který oslavil 75 let od prvního použití jména Jaguar (jako přídomek na modelu SS 100). Dostal unikátní pohon se čtyřmi elektromotory a dvěma turbínami, které měly dobíjet akumulátory.

Krásný supersport chtěla automobilka vyrábět, původně i s jedinečnou technikou, problémy s vývojem ale znamenaly nutnost jejího nahrazení šestiválcem od Williamsu, původně vyvinutého pro Formuli 1. Probíhající ekonomická krize pak ale nakonec znamenala, že Jaguar musel z plánů na C-X75 zcela ustoupit. A tak si C-X75 alespoň zahrál v bondovce Spectre, byť v upravené podobě, s pětilitrovým osmiválcem v útrobách.

Pokud Jaguar supersport po letech přece jen realizuje, je možné, že půjde o elektřinou poháněný automobil. Podle Calluma by se do jeho útrob ideálně vešly baterie, které by byly uspořádány v podlaze. V takovém případě by navíc Jaguar mohl využít navázané spolupráce s BMW, s nímž vyvíjí techniku pro novou generaci elektrovozů. To by bylo jistě levnější, než vyvíjet novou platformu, vyžádanou supersportem s konvenčním motorem uprostřed. Zvlášť, když BMW také zvažuje stavbu elektrického superauta jako nástupce modelu i8.

Ještě než však nástupce Jaguaru F-Type (jakkoliv nazvaného) dočkáme, je v plánu rozsáhlá modernizace dnešního provedení, kterou díky tolika změnám možná budeme moci považovat za novou generaci. Výrazně se změní vnější vzhled, který bude modernější, uvnitř se dočkáme nového multimediálního systému. A pod kapotou se má objevit elektrifikovaný řadový šestiválec jako náhrada za vidlicový šestiválec. Pro milovníky osmiválce však máme dobrou zprávu, prý se s ním nadále počítá, byť se hovořilo o konci kompresorového pětilitru z důvodu emisních norem.