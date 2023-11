Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kolega po návratu ze služební cesty v Číně popisoval, jak tamějším řidičům navigace říká, za kolik sekund skočí na další křižovatce zelená. Řidič tak upraví rychlost, aby zbytečně nezastavoval a nemusel se opět rozjíždět. Je to důmyslnější než naše staré semafory, které ukazovaly optimální rychlost pro zelenou vlnu. Tyto semafory už zmizely. Jenže třeba i díky výzkumům, které dělají v Plzni, brzy budeme mít podobné navigace jako v Číně. Nebo ještě lepší?

Křižovatka pozná nehodu

Řidič stojící na červenou na plzeňském náměstí Míru asi ani nepozná, že je na chytré křižovatce. Jde totiž o to, čím je křižovatka vybavena ve svých střevech. Současné vybavení dokáže třeba poznat nehodu. „Máme tu díky kamerám a neuronové síti informaci, že se srazila dvě auta, ale umělá inteligence neluskne prsty a nevyřeší to,“ vysvětluje Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, organizace zabývající se použitím umělé inteligence při řízení dopravy.

Systém umí třeba na městské policii upozornit dispečera. Ten se podívá na kamerové záběry a rozhodne, zda je potřeba zavolat záchranku nebo policii, případně počkat, až se řidiči domluví a odjedou.

Sama ale umělá inteligence dokáže zjistit, který pruh je obsazený. Určitě jste někdy marně dlouho čekali na zelenou, ale pořád nepřicházela. Často se to stává cyklistům nebo řidičům skútrů. Indukční smyčka je nezaznamená. Kdyby byla citlivější, může reagovat i na obsazení vedlejšího pruhu, tudíž pouštět auta i z pásu, v němž nikdo není. Tento problém může vyřešit kamerový systém. Ten vidí, kde stojí auto nebo cyklista a který pruh je naopak volný.

Kamera pro chodce

Jenže kamery na chytrých křižovatkách samozřejmě sledují i chodce. Na rozdíl od velkého bratra v Číně ty české zatím nestrhávají za přebíhání na červenou body ze sociálního kreditu. Ale do budoucna nelze vyloučit ani to, že záběr z kamery ztotožní obrázek obličeje s databází policie a pošle chodci výzvu k zaplacení pokuty, stejně jako chodí podobné dopisy řidičům za rychlost.

Zatím ale taková kamera chodcům jen pomáhá. Když zpozoruje, že u přechodu čeká víc lidí než obvykle, může jim dát zelenou dřív třeba na úkor jízdního pruhu, který je prázdný nebo jen minimálně obsazený. A to není všechno.

Pokud na zelenou vstoupí do křižovatky například člověk s nohou v sádře, který půjde extrémně pomalu, kamera ho opět uvidí a zareaguje. Chodcům již sice skočí červená, ale auta křižující daný přechod si na volno počkají až do chvíle, než bude pomalý chodec na druhé straně. Když už křižovatka má informaci o chodci, může ji třeba poslat do navigace. To se hodí ve chvíli, kdy auto odbočující vpravo dává přednost pěším.

„Když si to tam někdo štráduje hodně pomalu, dostanete přes komunikační systém zprávu – bacha, možná tam nevidíš, ale je tam babička,“ vysvětluje s jistou nadsázkou Luděk Šantora. Asistenční systém budoucnosti by kromě varování řidiče hlasovou zprávou mohl v tomto případě vůz i přibrzdit, nebo rovnou zastavit.

Sanitka v navigaci

Chytré křižovatky umějí poznat i sanitku nebo auto hasičů či policie a uvolnit mu cestu. Třeba tak, že v infotainmentech vozidel stojících v cestě sanitky se ozve: „Pozor! Zezadu se k vám blíží zdravotnická záchranná služba, vytvořte uličku pro průjezd!“ Pro auta záchranářů je pak důležité i správné naplánování trasy na místo zásahu.

Řidič sanitky nebo hasičské cisterny tedy zadá, kam jede. A kromě toho, že mu navigace vybere na základě dat z kamer a dalších čidel nejrychlejší cestu, dokáže mu v předstihu přes semafory například uvolnit ucpanou ulici nebo zablokovanou křižovatku. „S majáky může auto jet na červenou. Ale je jednodušší, když mu semaforem vyklidíme cestu a ambulance projede na zelenou,“ dodává Šantora. Umělá inteligence zvládne záchranářům i ve špičce umést cestičku do cíle.

Aby systém ale fungoval na 100 %, muselo by 100 % semaforů být vybaveno chytrými technologiemi.

Chytrá preference MHD

Tramvaje nebo autobusy dostávají na řadě křižovatek přednostně zelenou. Ne vždy ji ale potřebují. Pokud jede spoj načas, nebo má dokonce náskok, chytrá křižovatka preferenci zruší. To samé udělá, pokud už má zpoždění tak velké, že už je to stejně jedno.

Systém může navíc podle intenzity dopravy preferovat třeba jen MHD, ale meziměstské linky nechat čekat, případně je odbavit až po městských spojích.

Velký bratr s umělou inteligencí

Kamery napojené na umělou inteligenci poznají třeba nehodu v křižovatce. Můžou ale varovat i před osobou, která zakopla a zůstala ležet na tramvajových kolejích. Zároveň je možné pronásledovat takto řidiče utíkajícího z místa nehody. Pokud by utekl mimo dosah kamer, může za ním letět dron.

Chytře a čistě

Technologie, které v Plzni zkoušejí, přispějí nejen k rychlejší dopravě, ale i čistšímu vzduchu. „Studie ze zahraničí ukazují, že množství prachových částic klesne o třicet procent. Dolů jdou i oxidy dusíku,“ zmiňuje přínos chytrých křižovatek ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

AI hlídá Plzeň i před teroristy

Když mikrofony v centru Plzně uslyší výstřel, varují dispečera. Ten pak místo přes kamery zkontroluje a zjistí, zda jen někomu bouchla guma u auta, nebo se v ulicích opravdu střílí.