Přednost zprava je základní pravidlo silničního provozu v ČR, ale existují situace, kdy se uplatňují výjimky. Tato pravidla se týkají především křižovatek neoznačených dopravními značkami.

Křižovatka neoznačena dopravními značkami upravujícími přednost

Křižovatka ve tvaru písmene T

Většina řidičů odpoví, že jako první projede křižovatkou červené auto A, po něm modré C a naposledy černé A. To je špatně. A pokud by se tak řidiči zachovali, vznikla by nebezpečná situace a dost možná i dopravní nehoda.

Správné řešení samozřejmě je, že první projede černé auto A, za ním červené B a nakonec modré C. Auto A totiž nemusí dávat přednost autu C, jelikož zde se uplatňuje jedna z výjimek pravidla pravé ruky.

Pokud totiž řidič, který by jinak měl právo přednosti zprava (C), odbočuje vlevo, musí dát přednost protijedoucímu vozu (v případě situace na obrázku tedy automobilu B).

Další požadavek Zákona 361 týkající se provozu na pozemních komunikacích je, že řidič přijíždějící na křižovatku po neoznačené silnici musí dát přednost nejen vozidlům, ale i jezdcům na zvířatech, skupinám chodců a průvodcům stáda zvířat, pokud přijíždějí zprava.

Přijíždíte z obytné zóny, pěší zóny, nebo cyklostezky

Přednost zprava neplatí, pokud vjíždíte na silnici například z obytné zóny. Zde vždy musíte nechat projet všechna vozidla, ať se k vám blíží z jakéhokoli směru. Pozor, přednost všem dáváte i při vyjíždění ze stezky pro cyklisty.

Přijíždíte z účelové komunikace

Totéž platí v případě, že se napojujete na silnici z účelové komunikace. To jsou například ty, které vedou na parkoviště k obchodnímu centru, ke stojanům na tankování paliva, do areálů firem a podobně.

Louky, pole a zamrzlé vodní plochy

Dopravní pravidla vůbec neplatí na loukách, polích, či zamrzlých vodních plochách, pokud zde cesty nejsou zřetelné. Potom je třeba dodržovat pokyny vlastníka takového pozemku, případně pořadatele. To platí samozřejmě také o různých tuningových srazech na letištích, offroadových parcích a podobně.