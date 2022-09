Kupujete Corvette a chcete si sami postavit její motor? Chevrolet vám to umožní

Plánujete nákup Chevroletu Corvette Z06 a rádi byste byli zapojeni do procesu jeho stavby? Chevrolet vám dá možnost postavit si motor svého auta. Levné to ale nebude.

Aktuální provedení Chevroletu Corvette ve verzi Z06 pohání zcela nový motor LT6 koncernu General Motors. Celohliníkový osmiválec DOHC o objemu 5,5 litru produkuje rovných 500 kW (680 k) v 8.400 ot/min. K dispozici je také maximum točivého momentu 623 Nm, a to v 6.300 ot/min. Motor je atmosféricky plněný, má mazání se suchou klikovou skříní, kované hliníkové písty a titanové ojnice. Červené pole otáčkoměru začíná v 8.600 ot/min. A tak dále, zkrátka skutečně zajímavá pohonná jednotka.

Během výroční akce v National Corvette Museum šéf továrny na Corvette, Kai Spande, oznámil, že si kupci provedení Z06 budou moci právě tenhle motor sami postavit. Program se nazývá Build Your Own Engine (BYOE) a v nabídce Chevroletu se neobjevuje poprvé, jen byl momentálně nedostupný a ještě nebyl nabízen pro zcela nový motor LT6.

Co bude stavba motoru obnášet? Předně, služba BYOE bude poskytována v továrně Corvette Assembly Plant ve městě Bowling Green v Kentucky, konkrétně v sekci továrny nazvané Performance Build Center. Bez dozoru vás tam přirozeně nenechají, takže na vás bude dohlížet zkušený konstruktér motorů.

Konkrétně to bude probíhat tak, že vám přidělí pracovní prostor a všechny potřebné díly a nářadí budou předem připraveny. Je to rozdíl oproti dřívější verzi programu, kdy jste se museli zařadit mezi běžné pracovníky továrny, vozit si sami díly na kárce a přesouvat se z jedné pracovní stanice na druhou. Jakmile motor postavíte, zamíří na povinné testování. Následně se vrátí do továrny, kde bude usazen do vaší Corvette Z06.

Nabídka služby BYOE začne platit od druhého čtvrtletí roku 2023. Cena zatím nebyla oznámena, ale dřívější verze vyšla na 5.000 dolarů, tedy zhruba na 122 tisíc korun. Dá se ovšem předpokládat, že cena nové verze BYOE bude o něco vyšší.