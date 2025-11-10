Kupujete ojetinu? A není na ni otevřena svolávací akce?
Při koupi ojetiny je nutné „pohlídat“ celou řadu skutečností. Sem patří i informace, zda se na vyhlédnuté vozidlo nevztahuje svolávací akce. Jak to zjistíte?
Svolávací akce jsou nedílnou součástí nových automobilů už desítky let. Vlastně ani nevíme, kdy a která automobilka otevřela jako první svolávací akci. Čím jsou auta technicky složitější a jejich vývoj je stále rychlejší, zvyšuje se také počet svolávacích akcí.
Že se na auto vztahuje svolávačka, zjistí první majitel vozidla buď doporučeným dopisem od automobilky, nebo v rámci pravidelného servisu. Je zcela běžnou praxí, že servisní zástupce na vozidle udělá svolávací akci, aniž o tom majitele předem informuje. Při vyzvednutí auta mu to však říci musí, jelikož na svolávací akci se otevírají garanční zakázky. Ty, aby byly platné (a tedy automobilka zástupci značky opravu proplatila), by měly být podepsané tím, kdo s vozidlem do servisu přijel.
Co když je ale na konkrétní vyhlédnuté ojetině stále otevřená svolávací akce, kterou původní majitel nenechal udělat? Třeba proto, že s vozem nejezdil do autorizovaného servisu. A obecná opravna přirozeně nemá informace o probíhajících svolávacích akcích na modely konkrétních značek. Jedině, že by si platila servisní podporu u daného výrobce. Typické pro specializované servisy na určitou značku či skupinu značek (třeba koncern VW), které ale nemají autorizaci.
Že je na autě neprovedená svolávací akce, zjistí po zadání čísla VIN do servisního systému automobilky. Mohou na to tedy majitele upozornit, zároveň ale nemohou servisním zásahem svolávací akci udělat, jelikož jim to výrobce nezaplatí. Nebo mohou, ale museli by vám to naúčtovat. Dobrý servis vás obvykle pošle do autorizovaného, kde vám svolávačku udělají. K tomu totiž obyčejně potřebujete specifické díly, které musíte objednat u automobilky v rámci distribuce náhradních dílů dealerům.
Pokud znáte výrobní číslo vozidla (VIN), můžete informaci o svolávacích akcích zkusit zjistit také na webových stránkách výrobce vozidla. Typické třeba pro japonské značky, kde si lze ověřit, zda vaše Mazda 6 nebo Honda Accord není vybavena velmi medializovanými problematickými airbagy od firmy Takata. Ta mimochodem už zkrachovala.
U Seatu zase zjistíte, zda u vyhlédnutého vozidla s motory TDI z řady EA 189 v minulosti proběhla aktualizace softwaru řídicích jednotek v rámci medializované kauzy Dieselgate. Systém ovšem přirozeně umí zobrazit i jiné svolávací akce
V minulosti Ford nabízel základní ověření vozidla v systému Etis, kde po zadání VIN vyběhla nejen výbava auta a jeho přesné datum výroby, ale také případné nevyřešené svolávací akce. Tohle ale už bohužel několik let nefunguje. Nicméně na webových stránkách českého zastoupení Fordu je stále k dispozici menu, které po zadání VIN ukáže neprovedené svolávací akce. Stejnou službu nabízejí také například značky Škoda, Peugeot, Suzuki, Kia nebo Mercedes-Benz. A dále třeba Citroën, Renault nebo DS Automobiles.
To platí i pro některé další automobilové značky. Zkusili jsme projít jejich české webové stránky, avšak najít kolonku o svolávacích akcích se nám nepodařilo u automobilek Hyundai, Fiat, Alfa Romeo, ale i u Toyoty nebo Subaru. Tím samozřejmě netvrdíme, že to tam není. U jiných značek se nám to ale dařilo velmi rychle, neboť téměř ve všech případech uvedené najdete v sekci Servis, případně Údržba nebo v podmenu věnovanému uživateli vozidla.
Pokud si chcete být před koupí ojetiny naprosto jistí tím, že na vozidle „nevisí“ žádná svolávací akce, můžete zkusit zajít k autorizovanému zástupci značky a požádat přijímacího technika, zda by vám informaci nesdělil. Také můžete zkusit využít bezplatnou infolinku českých zastoupení automobilek. Funguje to například u již zmíněné Mazdy.
U těchto značek jsme našli podmenu o svolávacích akcích a servisních kampaních: Citroën, Peugeot, Renault, DS Automobiles, Opel, Ford, Volkswagen, Škoda, Kia, Mazda, Honda, Suzuki, Nissan, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Porsche
U těchto jsme ho na webových stránkách nenašli: Audi, Alfa Romeo, BMW, Cupra, Fiat, Hyundai, Seat, MG, Omoda a Jaecoo, Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Volvo
Zdroj webové stránky automobilek | Foto archiv