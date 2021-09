Kvalifikace motocyklové VC Aragonie 2021: Bagnaia překonal šest let starý rekord

Třináctou zastávkou letošního mistrovství světa silničních motorek je MotorLand Aragón, Ciudad del Motor de Aragón, nebo také Circuito de Alcañiz. Okruh s typickou zdí byl otevřen v roce 2009, od následující sezóny se na něm nepřetržitě koná motocyklová Grand Prix Aragonie. Loni se zde jel i druhý závod: Velká cena Teruelu. Závodníci na jednostopých strojích využívají konfigurace s délkou 5,078 km a šestnácti zatáčkami. Deset je levých, šest pravých. Atypickou záležitost představuje jízda proti směru hodinových ručiček.

MotoGP

Johann Zarco přijel do Aragonie na čtyřicet let staré Ducati 900 SS Darmah, kterou mu půjčil novinář, závodník a sběratel Adrian Parasol. 950 km urazil za tři dny. Jízda měla samozřejmě propagační účely, účastnila se jí celkem desítka motorkářů.

Bylo jasné, že Maverick Viñales se sveze na Aprilii RS-GP v závodě ještě tento rok, Ke změně došlo velmi rychle. Od Yamahy vyhozený Španěl jede na italském stroji už tento víkend. Lorenzo Savadori zůstává v roli testovacího jezdce a náhradníka. Až doléčí zranění, které utrpěl v divokém úvodu GP Štýrska, dostane divokou kartu. Je však pravdou, že výkony vítěze Poháru FIM litrových superstocků z roku 2015 nebyly příliš výrazné.

Jake Dixon zatím zůstává u Petronasu, alespoň pro aragonský závod. Iker Lecuona se stále nerozhodl, kam zamíří po sezóně. Možná k Hondě do superbiků, odkud odchází Álvaro Bautista. V prvním tréninku ještě ke všemu dost těžce upadl. Sklouzl se i Valentino Rossi, navíc ne zrovna v malé rychlosti, ale incidenty oba přestáli bez úhony. Fabia Quartarara bodla do krku vosa, utrpěl tedy vcelku kuriózní zranění. Dominoval Marc Márquez, kterému chybělo jen necelých pět setin k tomu, aby prolomil metu 1:48 min.

Ve druhém tréninku v pátek odpoledne exšampion spadl, uklouzlo mu přední kolo, moc nechybělo a ťuknul do svého bratra. Naštěstí zůstal nezraněn. Na zemi se ocitl i Francesco Bagnaia. Viñales hledal limity stroje a občas je i překročil. Parádní závěr opanoval Jack Miller (1:47,6 min), Cal Crutchlow měl ze svého výkonu upřímnou radost, skončil třetí. V továrním týmu Yamahy dostal velkou šanci ještě něco dokázat. Pravděpodobně naposledy. „Motorka byla nervózní, já taky,“ zhodnotil pátek obhájce titulu Joan Mir (Suzuki).

Álex Márquez ve třetím tréninku v sobotu dopoledne havaroval, na samém konci se k znovu zemi odporoučel i jeho slavnější sourozenec. Časy klesaly, Quartararo zajel 1:46,9 min. Čtvrtý „nastavovací“ opět ovládl Marc Márquez (1:48,1 min). A ve čtvrt na tři odpoledne se rozhořel boj o dvě postupové příčky k Top 10 nejrychlejších z trojice volných měření sil. Lítou bitvu zvládli nejlépe Zarco a Brad Binder.

Strojům Ducati se dařilo i v boji o pole position. Pak zaúřadoval průběžný lídr seriálu. Jenže na Quartarara si vyšlápl Bagnaia a dokonce překonal šest let starý rekord (1:46,3 min). Italská továrna slavila 50. nejlepší kvalifikační výkon v nejvyšší třídě a kromě toho ještě „double“, protože za Bagnaiu se prosmýkl Miller. Australan vytlačil z první řady Marca Márqueze. Na Fabia s yamahou zbyla třetí příčka.

Quartararo řekl: „Cítil jsem se na motorce fajn, ale prostě jsem už nemohl být rychlejší. Mým cílem je zítra jet vepředu. Skvělé, zase mohli přijít fanoušci.“ Miller: „Těším se na závod, první řada je důležitá. Během třetího a čtvrtého tréninku jsme makali opravdu hodně. Cítím se na to, abych jel na vítězství.“ Bagnaia: „Nejlíp jsem byl tady druhý v motodvojkách. Měl jsem tedy před víkendem spoustu otázek. Ale povedlo se nám motorku naladit hned na začátku, od prvního tréninku už jsme nehýbali s nastavením. Moje nejrychlejší kolo bylo hlavně ke konci hodně brutální, je skvělé, že se mi povedlo překonat Márquezův rekord.“

VC Aragonie MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:46,322 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:46,688 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:46,719 min 4. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:46,736 min 5. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:46,878 min 6. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:46,883 min 7. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:47,162 min 8. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:47,194 min 9. Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama 1:47,278 min 10. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:47,288 min

Moto2

Avizovaný přestup Pedra Acosty do střední třídy pro příští sezónu byl potvrzen oficiálně. Vzhledem k tomu, že Remy Gardner i Raúl Fernández se stěhují do MotoGP, aktuální lídr průběžného pořadí MS Moto3 doplní v barvách Akiho Aja druhého z Fernándezů: Augusta. „Přeskočit do třídy Moto2 bylo mým cílem, protože je to krok, o němž si myslím, že jej musím udělat,“ řekl Acosta. „Člověk se má samozřejmě stále co učit, což bych mohl dělat i v Moto3, ale pokud jde o detaily a jezdecký vývoj, tak mi to přijde jako správný krok. Velkou výhodou je, že budu nadále součástí týmu Red Bull KTM Ajo. Budeme mít za sebou rok spolupráce,“ dodala španělská kometa, které je pořád teprve sedmnáct. Marco van der Straten angažoval na sezónu 2022 Tonyho Arbolina. Jorge Navarro pojede zase u Ponse, kam se přesune od Speed Upu.

Ke změně v aktuální startovní listině došlo u týmu Petronas Sprinta Racing. V Moto2 debutuje Skot John McPhee. Divoké karty dostali Andořan Xavi Cardelús (Cerba Promoracing Team/Kalex) a Polák Piotr Biesiekirski, ten sedlá třetí stroj týmu SAG. Oba už mají ze světového šampionátu zkušenosti. Manuel González, exmistr světa třístovkových supersportů z roku 2019 nahradil zraněného Lorenza Baldassarriho u MV Agusty, respektive Forward Racingu. Také nejede poprvé. U Speed Upu pokračuje místo Yariho Montelly Fermín Aldeguer.

Raúl Fernández jede s operovanou pravou rukou. „Funguje lépe, než jsem očekával,“ nechal se slyšet. Nejrychlejším mužem v prvním tréninku byl Navarro (1:53,1 min). Ten v FP2 spadl. Na zemi skončil i McPhee, motorka jej už mimo trať vymrštila. „Nemám tuhle trať rád,“ prohlásil Remy Gardner. To mu ale nezabránilo v tom, aby druhé trénink vyhrál (1:52,7 min).

Fabio di Giannantonio a Albert Arenas ve třetím volném měření sil upadli. Dalším v pořadí byl Nizozemec Bo Bendsneyder, který předvedl i efektní kotouly, naštěstí už bez motorky. Aldeguer s Biesiekirskim si nedarovali ani milimetr trati. Co na tom, že nešlo o závod? Raúl Fernández ukázal, že ani pochroumaná ruka mu nebrání jet rychle (1:51,8 min).

V první kvalifikaci byl hodně vidět Joe Roberts. Američan atakoval nejrychlejší čas Héctora Garza, ale udělal velkou chybu a musel mimo trať. I tak spolu se Španělem postoupil do elitní skupiny, stejně jako Marcel Schrötter a Tom Lüthi.

Získá Navarro pole position? Nebo Ai Ogura, který umí být také rychlý? Do souboje promluvil i Sam Lowes. Roberts opět jezdil mimo dráhu. Remymu Gardnerovi zase stávkovala motorka, ale podařilo se ji rozpohybovat. Zachránil se až ve finiši, patřilo mu druhé místo. Raúl Fernández z první řady odsunul Garza. Lowese komisaři vrátili na konci boxové uličky zpět, protože už nestihl znovu vyjet v časovém limitu. Jenže první místo už si vzít nenechal (1:51,7 min).

VC Aragonie Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:51,778 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:52,057 min 3. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:52,084 min 4. Héctor Garzó Kalex Flexbox HP40 1:52,107 min 5. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:52,148 min 6. Albert Arenas Boscoscuro Kipin Energy Aspar Team 1:52,170 min 7. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up 1:52,197 min 8. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:52,387 min 9. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:52,391 min 10. Marcos Ramírez Kalex American Racing 1:52,400 min

Moto3

Další rošáda u Petronasu má za následek debut Syarifuddina Azmana z Malajsie. Ten jinak startuje v juniorském MS Moto3 FIM CEV Repsol, vyhrál jeden závod. Australan Joel Kelso, kterého už jsme letos při Grand Prix viděli, pojede příští rok v týmu CIP vedle Kaita Toby. V Moto3 skončí Gresini Racing a Petronas Sprinta. Přibude naopak MTA, který vede závodník Alessandro Tonucci.

Azmanovi se ale debut moc nevydařil. V prvním tréninku zakopl o Adriána Fernándeze a šel k zemi. Naštěstí bez zranění. Nejrychlejšího času dosáhl Gabriel Rodrigo (1:59,1 min), už má podepsáno u SAG Teamu v Moto2. Hned za ním skončil náš Filip Salač. KTM používala od Red Bull Ringu plné zadní kolo. V Aragonii tento aerodynamický prvek poprvé zkouší i Honda. Druhý trénink vyhrál Deniz Öncü (1:58,9 min).

V sobotu ráno zbavoval Yuki Kunii svou motorku za pomoci traťových komisařů přebytečného štěrku. Pochopitelně poté, co opustil dráhu v ne úplně přirozené poloze. Trénink vyhrál Dennis Foggia (1:58,0 min). Salač nebyl tak rychlý jako v pátek a vzhledem k tomu, že se pole výrazně zlepšilo, musel se porvat o postup do druhé kvalifikace v té první.

Tatsuki Suzuki se ostatním vzdálil natolik, že mohl odpočívat v boxech. Náš závodník čekal až na závěr, jediné ostré kolo znamenalo druhé místo a postup, další mu bylo zrušeno a třetí už nestihl. Kaito Toba šel dál také, ale finále si okořenil pádem, už vlál šachovnicový praporek. A aby toho nebylo málo, z třetího místa se do boje o pole position protlačil Ayumu Sasaki. Tři Japonci a jediný Čech...

Kaito spadl na stejném místě i ve druhé kvalifikaci. Té vládl Darryn Binder (1:57,7 min). Havaroval Suzuki, i tak mu patřilo třetí místo a první řada. Mezi ně se vklínil Rodrigo. Salačův čas vypadal dobře, ale nakonec jej rychlejší jezdci těsně vytlačili z Top 10.

VC Aragonie Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing 1:57,724 min 2. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:57,905 min 3. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:57,976 min 4. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:58,069 min 5. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:58,103 min 6. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:58,314 min 7. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:58,362 min 8. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 1:58,381 min 9. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 1:58,434 min 10. Lorenzo Fellon Honda SIC58 Squadra Corse 1:58,463 min 11. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 1:58,475 min

Foto: Václav Duška jr.