Kvalifikace motocyklové VC Katalánska 2021: Quartararo v MotoGP vyhrál popáté za sebou

I když v minulém závodě svět motocyklových Velkých cen ztratil Jasona Dupasquiera, kolotoč jede 3dál. Sedmým kláním v pořadí 73. ročníku je Velká cena Katalánska. Ta představuje nepřetržitou součást kalendáře MS silničních motorek již od sezóny 1996. Jedná se tedy o stálici. Okruh byl dokončen a otevřen ještě o pět let dříve: v roce 1991. V období 1992-1995 se na něm konala GP Evropy, takže se v kalendáři objevuje už potřicáté, což znamená, že je třetí nejstarší v šampionátu! Závod samotný ovšem zase nemá tak dlouhou tradici jako jiné.

Circuit de Barcelona-Catalunya se nachází u devítitisícového města Montmeló, 30 km severně od Barcelony. Plochá trať prakticky bez převýšení nese tento název od roku 2013, kdy se jedním ze sponzorů stala městská rada katalánské metropole. Pro letošní sezónu byla upravena desátá zatáčka. Celkově je dráha v konfiguraci pro motocyklové závody o 30 m delší než dříve, měří 4657 m. Všechny dosažené časy tak jsou zároveň i novými rekordy.

Superbezpečná trať si bohužel v nedávné minulosti vyžádala oběť nejvyšší: na moderním autodromu zahynul před pěti lety (3. 6. 2016) „El Mexicano“ Luis Salom, který ve druhém volném tréninku třídy Moto2 vletěl do bariéry. Zemřel v nemocnici. Během své kariéry vyhrál 9 závodů nejprestižnějšího šampionátu v kubatuře Moto3 a stal se vicemistrem světa 2012. Na závodiště mají přístup i diváci, byť v omezeném počtu a s nasazenými respirátory, na každý den maximálně 20 tisíc. Loni tomu tak nebylo, viděli jsme „závod duchů“.

MotoGP

V nejprestižnější třídě se rozbíhá přestupový kolotoč. Pramac Racing jezdeckou sestavu příští rok nemění, Johann Zarco i už uzdravený Jorge Martín zůstávají. Jsou vlastně také továrními jezdci Ducati, byť v jiných barvách a dostanou Desmosedici GP22. Brad Binder podepsal s KTM na další tři sezóny, až do konce roku roku 2024. Řekl k tomu: „Jsem opravdu velmi šťastný, že jsem podepsal smlouvu s KTM na další tři sezóny. Společně tak budeme už deset let. Je neuvěřitelné, že jsme spolu tak dlouho a vždy jsme měli dobré vztahy. Velmi rád závodním v barvách KTM, takže jsem opravdu spokojený, že jsem podepsal dlouhodobý kontrakt. Je skvělé mít takovou důvěru a podporu ze strany této společnosti. Je to pro mě pocta. Od nynějška se můžeme soustředit na to, jak se dostat co nejvíce vpřed. Už nejsme moc daleko a bylo by velmi hezké toho společně dosáhnout. Bude vzrušující sledovat, co přinese několik příštích let.“

Remy Gardner se může letos stát mistrem světa prostřední kubatury, Smlouvu na příští rok už má ale jistou, pochopitelně se přesune výše, také k rakouské značce, ale do týmu Tech 3. „Jsem nesmírně šťastný, že mi KTM dala tuto příležitost. Splněný sen, na kterém jsme doposud pracovali, neuvěřitelná šance! Nemůžu se dočkat, až budu jezdit na jejich stroji. Chci poděkovat KTM za důvěru. V tuto chvíli se musíme pořádně zaměřit na dokončení roku 2021. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podpořili, abych se dostal do MotoGP,“

V Barceloně nestartuje Álex Rins, který se zranil ve čtvrtek při tréninku na kole přímo na okruhu. Zlomil si vřetenní kost pravé ruky. V pátek zamířil na operaci. Testovací jezdec Guintoli jej ale nevystřídá, má volno, byť na okruhu přítomen je. Příští víkend se totiž jede čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans a Sylvain ji má reálnou šanci v barvách továrního týmu Yoshi vyhrát. Maverick Viñales vyměnil svého šéftechnika. Estebana Garciu nahradil Silvano Galbusera. K místě konání poznamenal: „Je to jeden z nejkrásnějších okruhů na světě!“ Včera v rozhovoru pro španělskou televizi řekl: „Až budu podepisovat novou smlouvu, musím si dát pozor, abych neudělal stejnou chybu jako před pár lety.“ Vyvolal hodně velké pozdvižení a pak musel na sociálních sítích svá slova mírnit. Tři ladičky mu pravděpodobně zahrozily...

Jorge Martín trénoval na motardu a ke svému comebacku řekl: „Myslel jsem si, že pojedu už v Mugellu, ale nakonec jsem návrat posunul. Osm zlomených kostí, pád v Portugalsku byl nejhorší v mé kariéře. Hodně mě bolí pravá ruka, v závodě vydržím tak možná čtyři, maximálně sedm kol, ale pořád lepší než sedět doma.“

Prvnímu pátečnímu tréninku vládl Aleix Espargaró (1:40,3 min). Celé pole 21 závodníků se vešlo do rozmezí 1,3 sekundy... Ve druhém tréninku vyjel z trati ve čtvrté zatáčce Luca Marini a potkal ho lehký pád. Miguel Oliveira výlet mimo trať ustál, Franco Morbidelli si na své yamaze zatančil neplánovaně sambu. Zarco se dostal až ke 1:39,2 min a FP2 vyhrál.

Se strojem Eney Bastianiniho měli mechanici v sobotu hodně práce, ve třetím volném tréninku se totiž Ital sklouzl v páté zatáčce, naštěstí dopadl mnohem lépe než jeho ducati. Franco Morbidelli si pochvaloval změnu v desáté zatáčce: „Dřív to tam vypadalo jako kdybych jel najednou po jiné trati.“ A v samotném finále zajel nejrychlejší čas víkendu: 1:38,9 min.

Čtvrtý trénink, který následoval po kvalifikacích Moto3, slouží k nastavení a částečné závodní simulaci. Spadl domácí Aleix Espargaró. „Byl bych rád, kdyby se příští rok stal mým týmovým kolegou Andrea Dovizioso,“ nechal se slyšet během víkendu. Svou satelitní KTM „ometl“ Iker Lecuona. Zadní kolo podklouzlo Martínovi, pád přestál bez úhony. Dominoval Fabio Quartararo (1:39,6 min) s náskokem více než 4 desetin před Viñalesem.

V první kvalifikaci jeli spolu Jack Miller s Marcem Márquezem, ale Australan byl rychlejší a exmistr světa pak lehce vyjel z trati. Tón udával zpočátku překvapivě Lecuona, ale pak zaúřadoval právě Miller. Španěl znovu spadl a měl štěstí, že ho od bariéry odražená KTM netrefila. Smutně pak koukal na kolegy, jak se prohánějí po okruhu. Z druhé postupové příčky ho vyšťouchl „Taka“ Nakagami, před koncem ze všech nejrychlejší. Jenže nestačilo mu to. Přeskočili ho Marc Márquez, Pol Espargaró a vítěz Jack Miller. Podání ruky mezi Márquezem a Millerem bylo hezkým gestem.

Do boje o pole position postoupil přímo z kombinované desáté příčky Valentino Rossi. V rychlém kole si ale lehnul. Quartararo poplácal svou yamahu a vyrazil... Pořadí za okamžik vévodil. Pak chytře signalizoval týmu, že zajede do boxů, aby mu mechanici vyměnili zadní gumu. Fabia nepřekonal ani Miller a pak ho potkal highsider. Minutu a půl před koncem! Následně to položil Pol Espargaró. 1:38,8 min Quartararovi stačilo, popáté za sebou získal nejvýhodnější postavení na startu. Za druhého Millera se nakonec posunul Zarco.

Závod MotoGP se zítra jede už po Moto3 ve 13:00 kvůli formuli 1.

VC Katalánska MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:38,853 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:38,890 min 3. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:39,049 min 4. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:39,099 min 5. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:39,109 min 6. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:39,157 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:39,218 min 8. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:39,343 min 9. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:39,359 min 10. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:39,431 min

Moto2

Hned úvodní páteční trénink nezačal dobře pro Thajce Kemintha Kuba, v páté zatáčce se sklouzl. Startuje v barvách VR46. SAG Team sáhl po Polákovi Piotru Biesiekirskim coby trojce, už loni jel 7 GP na NTS RW Racing GP. Místo stále zraněného Yariho Montelly startuje opět Alonso López. Barry Baltus už byl takřka na zemi, ale předvedl neuvěřitelný kousek a motorku zase srovnal. Lídrem FP1 se stal Fernández, ale nikoli nováček Raúl, nýbrž jeho jmenovec Augusto (1:43,7 min). Marc VDS obsadil díky Samu Lowesovi i druhou příčku.

Augusto Fernández však ve druhém volném měření sil upadl, záhy jej napodobil Joe Roberts. Marcovi Bezzecchimu odlétl kus kapotáže z levého boku a druhý se uvolnil. Havaroval i Biesiekirski, ale i on incident přestál bez újmy na zdraví. Stejně jako Baltus a pět minut před koncem i Jorge Navarro. Ve finále si ve čtvrté zatáčce „ustlal“ López. Nejrychlejším byl znovu Fernández, ale tentokrát Raúl (1:43,6 min).

Ve třetím tréninku upadli Lorenzo Baldassarri a Fabio di Giannantonio. „Diggiu“ motorka vykopla a ještě ho udeřila do zad. Sklouzl se také Sam Lowes. Později havaroval ve čtvrté zatáčce Ai Ogura a krátce na to Keminth Kubo. FP3 vládli muži Akiho Aja: nejrychleji si počínal Remy Gardner (1:43,4 min).

Jake Dixon se v první kvalifikaci sklouzl. To byl ale jediný dramatický moment, jinak se nic zvláštního nedělo. Ke čtrnáctce nejrychlejších z volných tréninků postoupili Navarro, di Giannantonio, Somkiat Chantra a Nicolò Bulega. Bitvu o pole position nejlépe zahájil Gardner, ale pak ho překonal Raúl Fernández. Marcel Schrötter málem vystoupil z motorky a na zemi se ocitl Navarro. Bo Bendsneyderovi sice první kolo smazali, ale další znamenalo první řadu a vydržel na ní až do konce. Přetahovaná mezi muži Akiho Aja pokračovala, Australan Gardner se dostal pod 1:43 min a jeho španělský parťák už nenašel odpověď.

VC Katalánska Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:42,977 min 2. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:43,135 min 3. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:43,400 min 4. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:43,501 min 5. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:43,566 min 6. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 1:43,567 min 7. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:43,609 min 8. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:43,693 min 9. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:43,716 min 10. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:43,738 min

Moto3

Ve startovní listině chybí Rakušan Max Kofler, který si při závodě v Mugellu nakonec zlomil čtvrtý obratel. Z nemocnice ve Florencii byl už převezen do Steyru. Carlos Tatay má ze stejného incidentu v sedmé zatáčce prvního kola (Kofler sundal jeho i Migna) zlomeniny v pravém chodidle. Rakušana nahradil v týmu CIP momentálně suverénní lídr světového juniorského šampionátu FIM CEV Moto3 Daniel Holgado, vyhrál všechny tři dosud odjeté závody). Místo Tataye jede ve stáji Avintia Esponsorama Elia Bartolini, toho jsme viděli v barvách VR46 už před týdnem v Itálii. Pokračuje „divočák“ Matsuyama coby třetí jezdec Honda Team Asia.

V prvním pátečním dopoledním tréninku skončil v kotrmelcích Adrián Fernández. Sklouzl se i loňský vítěz Darryn Binder, ani jednomu se však nic nestalo. Hranici 1:50 min prolomil jako první Kaito Toba, ale ve finále se jezdilo ještě rychleji. „Session“ dominovali Asparovi hoši Sergio García a Izan Guevara, první jmenovaný dosáhl na 1:48,4 min. Filip Salač skončil hned za nimi.

Ve druhém tréninku neustál highsider Deniz Öncü, trochu si zaválel sudy, ale v kačírku vstal. Gabriel Rodrigo posunul nejrychlejší čas na kolo těsně pod 1:48 a patřila mu první příčka. Poklidný třetí volný trénink v sobotu ráno vyvrcholil až na samotném konci. Ještě pět minut před finišem všichni stáli v boxech, nakonec stihli jedno rychlé kolo. Nemohou už vyčkávat na soupeře na trati, tento prohřešek se tvrdě trestá. Zazářil Stefano Nepa výkonem 1:47,7 min. Filip Salač postoupil přímo do Q2 z kombinovaného jedenáctého místa. A to se jeho honda jednu chvíli dost splašila.

Vybojuje si Pedro Acosta postup k Top 14? Sergio García? John McPhee? Andrea Migno? Jaume Masiá? Ti všichni doplatili na hektický konec třetího tréninku. Acosta s Masiou dostali v první kvalifikaci smyk zadního kola na stejném místě. Pedro si pak vyjel lehce mimo trať, když ztratil grip kola předního. Byl prvním v cíli odmávnutým a dál nešel. Migno spadl v páté zatáčce a přišel o všechny šance. Řádně se rozčiloval. Nejlépe zvládl Q1 McPhee před Xavim Artigasem, Masiou a Riccardem Rossim.

Do boje o pole position se nikomu moc nechtělo. Výsledková listina se začala plnit až v polovině patnáctiminutovky. Nejrychlejším ze všech byl Rodrigo. McPhee nestavěl a kroužil kolo za kolem. Salač o první rychlé kolo přišel a v dalším zajel do depa, čekal na konec. Vyrazil, ale jel sám. Nakonec mu patřilo až 17. místo. Rodrigo pole position potvrdil (těsně pod 1:47,6 min), v první řadě jej doplní Jeremy Alcoba a Niccolò Antonelli. Nepa potvrdil formu čtvrtou příčkou. „Vyjel jsem, abych rychlé kolo stihl a myslel jsem si, že ostatní ho nedají. Motorka mi ale nejela, byl jsem na maximálce o 20 km/h pomalejší,“ řekl po kvalifikaci Salač, ale sebevědomě dodal: „Pokud mi to zítra pojede, máte se na co těšit!“

VC Katalánska Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:47,597 min 2. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:47,914 min 3. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 1:47,958 min 4. Stefano Nepa KTM Boé Owlride 1:48,295 min 5. Izan Guevara GasGas Solunion GasGas Aspar Team 1:48,318 min 6. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:48,350 min 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing 1:48,489 min 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:48,498 min 9. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:48,500 min 10. Riccardo Rossi KTM Boé Owlride 1:48,552 min 17. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 1:49,297 min

