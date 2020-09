Kvalifikace motocyklové VC San Marina 2020: Maverick Viñales pokořil v MotoGP rekord

Velká cena San Marina je sedmým závodem letošního MS silničních motorek. Okruh v Misanu vznikal na přelomu 60. a 70. let minulého věku, v minulosti hostil i GP národů a Itálie. Do sezóny 2006 se jmenoval Circuito Internazionale Santa Monica, po radikální přestavbě získal mezinárodní název Misano World Circuit. Před osmi lety se k němu přidalo jméno Marca Simoncelliho, exmistra světa dvěstěpadesátek, který tragicky zahynul při VC Malajsie 2011.

Grand Prix minirepubliky se konala vždy na italském území, které ji obklopuje, od začátku 80. let v Imole, v Mugellu a právě v Misanu. Pak se ještě v úvodu poslední dekády předchozího milénia do kalendáře vrátila. V roce 1993 zde havaroval mistr světa pětistovek Wayne Rainey a skončil na vozíku. Okruh byl následně přebudován, do té doby se jezdilo proti směru hodinových ručiček. Další comeback absolvoval v roce 2007 a dosud nevypadl.

Závod nese plný název „Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini“. Poprvé letos už nechybějí diváci, byť v omezeném počtu, regule stanovují jejich počet na deset tisíc. Pohled na tribuny už není tak smutný jako v předchozích kláních. Povrch dráhy se navíc černá novým asfaltem.

MotoGP

Cal Crutchlow mezi Red Bull Ringem a Misanem podstoupil operaci předloktí, jeho rekonvalescence ale není úplně ideální. Do prvních dvou tréninků, nastoupil, v sobotním dopoledním třetím už ale chyběl, své snažení vzdal. Ruka mu natékala a popraskaly stehy. „Pecco“ Bagnaia, který se vrací po zranění nohy, zatím jede, i když musí chodit s podporou hole.

Největší přestupová bomba nevybuchla. Spekulovalo se o tom, že Valentino Rossi v Misanu oznámí konec kariéry a k Petronasu měl přijít Andrea Dovizioso. Vše vyvrátil jak šéf týmu Razlan Razali, tak na čtvrteční tiskovce sám devítinásobný šampion. „Valeho“ tak s největší pravděpodobností příští rok uvidíme v tyrkysových barvách. V Misanu si nechal na přilbu namalovat pilulku viagry.

„Dovi“ je stále bez místa. Pikantní by bylo, kdyby ještě letos stihl přivézt Ducati titul... Johanna Zarca příští rok v „dresu“ Avintie určitě neuvidíme. Sedačka v továrním týmu je však stále ještě volná... Mohli by ji obsadit i Bagnaia, případně Jorge Lorenzo! Francouzský dvojnásobný exmistr světa Moto2 může zakotvit u Pramacu, ale to zatím není jisté.

Nejrychlejší byl v prvním pátečním tréninku Maverick Viñales. Druhému dominovala dvojice Petronas Yamahy Fabio Quartararo – Franco Morbidelli. V sobotním dopoledním měření sil se na vrchol v samotném závěru vyšvihl Rossi. Domácí fanoušci mohli jásat, tahle „session“ navíc byla ze všech nejrychlejší. A není bez zajímavosti, že tři ladičky dominovaly všem třem. Vlastně čtyřem, protože i ten poslední se stal kořistí Quartarara a v závěrečném hodnocení obsadily první tři příčky. V FP4 upadl Zarco, ujel mu předek a šel k zemi. Stroj měl pak nakřivo kapotáž.

V MotoGP postupují k první desítce do druhé kvalifikace jen dva nejrychlejší z první, tento formát je nejstarší. Povedlo se to Polu Espargarovi a Miguelu Oliveirovi, tedy jezdcům KTM, Portugalec jede v týmu Tech 3 populárního Francouze Hervého Poncharala.

Pol Espargaró ale v bitvě o nejvýhodnější postavení na startu havaroval. Rossi jel jako pokropený jako živou vodou, překonal kolegu Viñalese. Fabio Quartararo ale razantně odpověděl. Maverick pět minut před koncem zajel o 4 tisíciny rychlejší čas. Joan Mir musel krotit svou poněkud jankovitou suzuki, znamenalo to výlet mimo trať. Nový rekord dráhy nakonec patřil Viñalesovi, který v závěru překonal o 312 tisícin Morbidelliho. Yamahy excelovaly, v první řadě bude zítra stát i Quartararo a druhou otevírá Rossi.

VC San Marina MotoGP 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31,411 min 2. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:31,723 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:31,791 min 4. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31,877 min 5. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:32,052 min 6. Francesco Bagnaia Ducati Pramac Racing 1:32,054 min 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,090 min 8. Danilo Petrucci Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,102 min 9. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:32,184 min 10. Johann Zarco Ducati Esponsorama Racing 1:32,218 min

Moto2

Velké ceny se nezúčastní Jorge Martín, který měl pozitivní test na covid-19. Motocykl jednoho z aspirantů na letošní titul mistra světa zůstal neobsazen, v boxech však stál. Mezi jezdce se naopak vrátil Jesko Raffin, toho sužoval únavový syndrom. Po zranění z Rakouska a nucené pauze jede i Hafizh Syahrin. Sam Lowes bez ohledu na výsledek dnešní kvalifikace odstartuje do závodu z pit lane, protože při předchozí štýrské Grand Prix způsobil kolizi.

V prvním pátečním tréninku za sebou ale všechny soupeře nechal. Druhý patřil Eneovi Bastianinimu. Ten pravděpodobně příští sezónu přestoupí do MotoGP k Avintii, bývalý vynikající superbiker Rubén Xaus k tomu řekl: „Jsem si na 99 % jistý.“ Smlouvu přímo s Ducati už má ale Ital podepsanou.

Třetí trénink v sobotu přinesl pořádné vzrušení, Tetsuta Nagashima odvrátil pád ve stylu Marca Márqueze, prakticky už ležel s motorkou na boku, ale zvedl ji, incident ustál. Nejrychlejším mužem se stal tentokrát Marco Bezzecchi.

V polovině první kvalifikace havaroval Joe Roberts, ale pomalu a bez následků. Vzápětí ho napodobil Nicolò Bulega, ale tomu se moc vstávat nechtělo, při highsideru dostal ránu do pravé nohy. Nakonec však pokračoval po svých. Arón Canet musel vyrovnat smyk a málem z motorky vystoupil. O postupujících se rozhodlo velmi brzy: čtyřka Fabio di Giannantonio, Héctor Garzó, Joe Roberts a Marcos Ramírez.

Boj o pole position neskončil dobře pro Jorgeho Navarra, ten havaroval. Napodobil jej Marco Bezzecchi, i když patřil mezi vůbec nejrychlejší jezdce. Famózní finiš měl Remy Gardner, ten zajel ve svém úplně posledním kole druhý nejrychlejší čas, který vlastně znamená nejvýhodnější pozici na roštu. Rekord dráhy sice patří Samu Lowesovi, na něj dnes nikdo neměl, ale tomu je k ničemu. Nevlastní bratr Valentina Rossiho a lídr průběžné klasifikace Luca Marini potvrdil skvělou formu, Bezzecchimu patřila čtvrtá příčka.

VC San Marina Moto2 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:36,170 min 2. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team 1:36,424 min 3. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:36,496 min 4. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:36,541 min 5. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team 1:36,614 min 6. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 1:36,663 min 7. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:36,695 min 8. Augusto Fernández Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:36,828 min 9. Tetsuta Nagashima Kalex Red Bull KTM Ajo 1:37,018 min 10. Fabio di Giannantonio Speed Up +Ego Speed Up 1:37,019 min

Moto3

Do MS Moto3 míří lídr Red Bull Rookies Cupu Pedro Acosta. V saském týmu PrüstelGP od příští sezóny vystřídá Belgičana Barryho Baltuse.

Páteční program v Misanu začal tradičně nejslabší kubaturou čtyřdobých dvěstěpadesátek. Nejrychlejším mužem prvního tréninku byl Raúl Fernández. Druhý opanoval Tatsuki Suzuki. Celkem devět jezdců dostalo trest za nezodpovědnou jízdu dopoledne, museli vynechat prvních deset, respektive patnáct minut volného měření sil. Sobotu zahájil nejlepším časem v FP3 (free practice) John McPhee. Celestino Vietti skončil i přes dvojici pádů hned za ním. Časy Filipa Salače stačily na přímou účast ve druhé kvalifikaci.

Tu první nakonec zvládl nejlépe Tony Arbolino, Romano Fenati, Alonso López a Riccardo Rossi postoupili do Q2 spolu s ním k lepší čtrnáctce z tréninků. „Zlobivé dítě“ Fenati bylo dlouho nejrychlejší, Max Biaggi mohl být spokojen, oba jeho jezdci na husqvarnách šli dál. V Misanu se naskýtá zajímavý pohled, někteří jezdci vyjíždějí z garáží umístěných za boxy, do pit lane se všechny týmy nevejdou.

Patnáctiminutovou bitvu o pole position okořenil Skot McPhee lehkým pádem, ustlal si i López. Dramatický souboj se rozhodoval tradičně až ve finiši. Po strhujícím závěru byl nejrychlejší Ai Ogura, vůbec poprvé v kariéře. Překonal Gabriela Rodriga i Tatsukiho Suzukiho. Raúl Fernández si své rychlé kolo nechával až na konec, stačilo mu do druhé řady. Filip Salač může být spokojen, vešel se těsně do první desítky, což je zatím jeho nejlepší výsledek vůbec.

VC San Marina Moto3 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Ai Ogura Honda Honda Team Asia 1:42,403 min 2. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 1:42,419 min 3. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:42,434 min 4. Andrea Migno KTM Sky Racing Team VR46 1:42,445 min 5. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:42,604 min 6. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,656 min 7. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 1:42,781 min 8. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 1:42,808 min 9. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team 1:42,865 min 10. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 1:42,908 min

