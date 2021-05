Kvalifikace motocyklové VC Španělska 2021: Na Fabia Quartarara nikdo nestačil

Čtvrtým závodem letošního MS silničních motorek je Velká cena Španělska, tradičně se koná na andaluském okruhu, který se od sezóny 2018 oficiálně jmenuje Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Leží severovýchodně od města Jerez de la Frontera u vesničky Torremelgarejo. I tak se ale jedná o jih země, Gibraltar rozhodně není odsud daleko.

Jednostopá Grand Prix Španělska se poprvé uskutečnila v roce 1950 ještě jako nemistrovská, navíc v parku Montjuïc v katalánské Barceloně. Status MS ztratila i v období 1957-60, ročník 1956 se nejel vůbec. Od konce 60. let se nebezpečný, vlastně městský okruh střídal s Jaramou, než se na něm definitivně jezdit přestalo – s výjimkou šampionátu formule TT. Jerez přišel na řadu v sezóně 1987, rok po otevření areálu a počínaje letopočtem 1989 se už nikam jinam závod nestěhoval. Letos se jede vzhledem k pokračující pandemii covidu bez divácké kulisy. Je to škoda, španělské závody mají obecně až fotbalovou atmosféru, ale nedá se nic dělat.

MotoGP

Tým VR46 vstoupí oficiálně do MotoGP v sezóně 2022. Má už hlavního sponzora, saúdskoarabskou ropnou společnost Aramco, ale není jasné, s motocykly jaké značky pojede. Vše by mělo být oznámeno do měsíce, jezdecké složení je víceméně jasné: Enea Bastianini a Luca Marini. Aprilia chystá opravdu tovární tým, Massimo Rivola podepsal smlouvu s Dornou, respektive přímo Carmelem Ezpeletou do roku 2026. Zatím její účast zastřešovala stáj Fausta Gresiniho. Vdova Nadia Padovani spolu se syny Lucou a Lorenzem ale hodlá pokračovat také, navíc s Fabiem di Giannantoniem za řídítky. Na čem? To ještě uvidíme. Paolo Ciabatti od Ducati ale řekl: „Chtěli bychom mít dva nezávislé týmy.“ Následně potvrdil jednání s oběma.

Marc Márquez se sice již mezi jezdce nejprestižnější třídy v Portugalsku vrátil, ale jeho dlouhodobý náhradník Stefan Bradl nepřišel v Jerezu zkrátka. Dostal divokou kartu. Jorgeho Martína nahrazuje u Pramacu Tito Rabat. Ten sice podepsal s týmem Barni ve světovém šampionátu superbiků, MS ale začíná až za tři týdny, takže je zatím volný. Do startovní listiny se tak alespoň nakrátko vrátili dva šampioni Moto2: z let 2011 (Němec) a 2014 (Španěl). Martín má po nepříjemném pádu v Algarve odoperované všechny zlomeniny a rád by se vrátil už v Mugellu koncem května. Motocykloví jezdci nejsou slečinky z cukru...

V prvním pátečním dopoledním tréninku, který následoval po Moto3, se Pol Espargaró projížděl kačírkem po souboji s Bastianinim, ale nespadl. Motokrosová vložka skončila několikanásobným efektním zavlněním jeho stroje. Velmi rychlý byl jeho bratr Aleix (Aprilia). Je paradoxem, že Španěl z dosavadních 266 absolvovaných Grand Prix napříč kubaturami ještě žádnou nevyhrál... Ale nezvítězil nakonec ani v FP1, protože ho překonal Brad Binder (KTM, čas 1:38,03 min). Rabat byl po pádu ve druhém tréninku v pořádku. I když si jeho ducati ve třinácté zatáčce zalétala a i on absolvoval několik kotoulů. Většina jezdců zrychlila v závěru, prvenství urval Francesco Bagnaia výkonem 1:37,2 min.

Třetí trénink v sobotu dopoledne viděl tvrdý a dosti bizarní pád Binderův. KTM ho v kačírku doslova katapultovala, naštěstí bez újmy na zdraví, nepotkali se. Z trati vyletěl osminásobný šampion Marc Márquez v sedmé zatáčce ve velké rychlosti. Evidentně otřesen se nechal odvézt do depa na skútru, z jeho hondy odletělo všechno, co mohlo. Vyvázl jen se zhmožděninami, i když navštívil nejen zdravotní středisko na okruhu, ale dokonce preventivně i nemocnici. Takaaki Nakagami jako jediný pokořil hranici 1:37 min a stal se vítězem nejen třetího, ale i všech dosavadních tréninků, které rozhodovaly o pořadí pro obě kvalifikace.

Aleix Espargaró spadl ve čtvrtém tréninku dokonce dvakrát, ale nic se mu nestalo. Havaroval rovněž Álex Rins, klasicky na přední kolo. Pol Espargaró se odporoučel k zemi také velmi rychle, jezdce i motorku zastavily až nafukovací bariéry. Pád neminul ani Danila Petrucciho. Nejrychlejším ze všech byl Fabio Quartararo. První kvalifikaci ovládl Brad Binder a hlavně Franco Morbidelli a postoupili mezi elitní dvanáctku do boje o nejlepší pozici na roštu. Marc Márquez vyrovnával pády a skončil až čtvrtý, takže z dalších bojů vypadl.

Pole position patří Quartararovi, to není už žádné překvapení (1:36,7 min). Už patnáctá v jeho kariéře a dvanáctá v MotoGP. Za něj se zítra na start postaví Morbidelli s další yamahou, ale satelitního týmu Petronas SRT, úspěšnější Francouz letos reprezentuje továrnu. Morbidelli bojoval srdnatě, ale v poslední zatáčce závěrečného kola musel odvracet pád. Vpředu je doplní Jack Miller (Ducati).

Moto2

V prostřední kubatuře nahrazuje u NTS RW Racing GP Barryho Baltuse pro GP Portugalska sice možná méně známý, ale už ostřílený osmadvacetiletý Japonec Taiga Hada. Momentálně jezdí španělské Moto2. Na MV Agustu znovu usedl Tommaso Marcon, ale Simone Corsi už se vrátil, takže Marcon je třetím jezdcem Forward Racingu.

V pátek před polednem se sklouzli Sam Lowes a Arón Canet, ale naštěstí bez následků. První volný trénink ovládl průběžně vedoucí jezdec seriálu Remy Gardner (1:41,6 ,min). Odpoledne upadl Cameron Beaubier, následovali jej Celestino Vietti a Tom Lüthi, tomu se zavřel předek v první zatáčce. Vietti s sebou naštěstí nevzal Marca Bezzecchiho. Motokros si zajezdil Canet, do kačírku vjel poměrně rychle, ale stroj neopustil. Upadl ještě Marcon. Nejrychlejší čas zajel až v samotném finiši Sam Lowes (1:41,5 min), čímž překonal Gardnerův výkon z dopoledne.

Héctor Garzó a Albert Arenas ve třetím tréninku krátce po sobě spadli, Arenas rozhodně ne v malé rychlosti. Dalším jezdcem na zemi byl Somkiat Chantra. Všechny incidenty ale dopadly dobře, stejně jako ty Lorenza Baldassarriho, Corsiho a Caneta. Gardner, di Giannantonio, Jorge Navarro a Joe Roberts překonali čas 1:41 min. Nový rekord patřil nakonec Australanovi.

Nicolò Bulega si musí zítra odbýt v závodě penalizaci dlouhého kola, proto se snažil protlačit se do postupové čtveřice v Q1. Nakonec z ní vyšťouchl Stefana Manziho, který už v klidu seděl v boxech. Yari Montella se naopak válel po zemi. Rychlejší než Bulega byli ještě Bo Bendsneyder, Marcos Ramírez a vítěz Beaubier.

Ve druhé kvalifikaci Canet v poslední zatáčce havaroval a soupeřům naházel trochu štěrku do stopy, což je jistě moc nepotěšilo. V šesté zatáčce krátce po něm havaroval ve svém rychlém kole Roberts. I Jake Dixon se ocitl na zemi, na stejném místě jako Američan, pád byl pomalý. Lowes se urputně snažil vyrvat nejrychlejší čas Gardnerovi, ale ve finále mu dvakrát ujelo zadní kolo a nakonec ve druhé zatáčce spadl. Po zemi se válel i Arenas. Raúl Fernández posunul Lowese na páté místo, do první řady se ale nepodívá. Tu okoupí Bezzecchi, di Giannantonio a Gardner, ten v dalším absolutním rekordu třídy (1:40,6 min).

Moto3

První páteční trénink, který začal v 9 hodin ráno v pouhých dvanácti stupních, ovládl Niccolò Antonelli (1:46,3 min). V roce 2019 vyhrál v Jerezu závod. V odpoledním volném měření sil se klouzal Darryn Binder, klasicky na předek, ale dorazil jen do asfaltové zóny, nedostal se ani do kačírku. Pád neminul ani Antonelliho hned v první zatáčce z kopce. Ke konci havaroval i Tatsuki Suzuki, sice ve větší rychlosti, ale bez újmy na zdraví. Nejlepším ze všech byl jezdec týmu Gresini Gabriel Rodrigo (1:45,6 min), ve finále se jezdilo rychleji než dopoledne.

V sobotním třetím tréninku havaroval Pedro Acosta, lídr celkového pořadí. Při pádu tradičně na předek se udržel motorky. Romana Fenatiho zachytily kamery, jak se s pomocí traťových komisařů rozjíždí za jedním z oleandrů a míří na okruh. Havaroval Lorenzo Fellon. Deniz Öncü a Sergio García upadli po kolizi v samotném závěru a náš Filip Salač se jim taktak vyhnul. Dnešní čas mu ovšem stačil na přímý postup do elitní čtrnáctky, tedy druhé kvalifikace. Andrea Migno překonal hodnotu 1:45 min, což je rekord Moto3.

Lídr průběžného pořadí Acosta musel do Q1 a bylo vidět, že má velké problémy s přilnavostí zadní gumy. Ale nakonec všechny soupeře přelstil. Postoupil také Izan Guevara, jako třetí Carlos Tatay, který jezdil dlouhou dobu po trati zcela sám, čtvrtá příčka patřila Jeremymu Alcobovi. Před branami zůstal Dennis Foggia (až devátý).

V boji o pole position zničil pádem v sedmé zatáčce Darryn Binder. Hondu poškodil zhruba v půlce čtvrthodinovky tak, že nemohl pokračovat dál. V té době byl průběžně čtvrtý. Několik jezdců nestihlo poslední rychlé kolo. Bohužel včetně našeho Salače. Na čele se dlouho držel Suzuki a nakonec ho nikdo nepřekonal, získal pátou vítěznou kvalifikaci v životě (1:45,8 min). A Jerez mu sedí. Na poslední chvíli pronikl na druhé místo Alcoba a v první řadě je doplní Migno. Salač vyrazí do závodu z dvanácté pozice, tedy konce řady čtvrté.

Foto: Václav Duška jr.