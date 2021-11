Kvalifikace motocyklové VC Valencie 2021: V MotoGP excelovala Ducati, vyhrál Martín

73. ročník MS silničních motocyklů vrcholí. Osmnáctým a posledním závodem je Velká cena Valencie. Součástí kalendáře se stala už v sezóně 1999, kdy byl okruh také otevřen. Od té doby v něm má nepřetržité místo, zpravidla v samém závěru. Jen loni covid zavinil, že tomu tak nebylo, končilo se v Portugalsku.

Plochá, avšak technická trať nedaleko osmitisícového města Cheste (nebo chcete-li Xest) nabízí několik konfigurací. Ta s názvem Grand Prix má čtrnáct zatáček a měří 4005 m. Areál je pojmenován po španělském mistru světa „malorážek“. Oficiální název zní „Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo“. Šampion padesátek (1978) a stopětadvacítek (1981) na strojích Bultaco během své kariéry vyhrál devatenáct závodů. Kariéru ukončil po těžkém zranění při testování na jaře 1984.

Osmdesátku Derbi tenkrát zkoušel na běžné silnici v Martorelles u Barcelony nedaleko továrního komplexu výrobce. Oba dva funkční španělské autodromy (Jarama a Calafat) byly totiž zarezervované. Jeden z týmových asistentů na dočasně uzavřené silnice pustil civilní vozidlo a s tím se Ricardo bohužel srazil. Výsledkem byla zlomená noha, následoval bezpočet operací. Osud však Tormovi nepřál ani později. Zemřel v prosinci 1998 po dlouhém boji s leukémii. V pouhých šestačtyřiceti letech...

MotoGP

Marc Márquez ukončil letošní sezónu. Po nehodě na terénní motorce 30. října neutrpěl jen lehký otřes mozku, kvůli kterému nestartoval v Algarve. Zastavily ho dále potíže s dvojím viděním, ty se mi vrátily po deseti letech. 8. listopadu navštívil specialistu v Barceloně, dr. Sánchez Dalmau potvrdil, že Marc má obrnu čtvrtého nervu v pravém oku. Před dekádou si ho nechal operovat, aktuálně zatím takový zákrok není nutný. Stefan Bradl ale místo něj ve Valencii nejede, hned v pondělí totiž začínají v Jerezu posezónní testy, které jsou důležitější. Honda Racing Corporation (HRC) pochopitelně nechce riskovat zranění zkušebního jezdce, už by měl mít k dispozici prototyp pro rok 2022.

Valentino Rossi Giacoma Agostiniho v počtu vítězných závodů nedožene, má jich 115 oproti 122. Po neuvěřitelných 26 sezónách a jednadvaceti z nich v královské kubatuře se devítinásobný mistr světa loučí. Tedy coby aktivní závodník... Pablo Nieto definitivně potvrdil, že u VR46 nastoupí vedle Lucy Mariniho v příštím roce Marco Bezzecchi. Ten oslavil v pátek 12. listopadu třiadvacáté narozeniny. Rossiho stáj pojede se stroji Ducati, a to minimálně dva následující roky. Marini dostane GP22, Bezzecchi se musí spokojit s letošní GP21, stejně jako Enea Bastianini a Fabio di Giannantonio v barvách Gresiniho. Novou specifikaci jinak osedlají tovární jezdci i ti od Pramacu.

Paddock ve Valencii znovu navštívil Casey Stoner a tentokrát i Dani Pedrosa. Do prvního pátečního tréninku nejprestižnější třídy zasáhly rozmary počasí. Konkrétně déšť, který na podzim v těchto končinách není ničím výjimečným. Se světem Velkých cen se na úvod parádně rozloučil Iker Lecuona (1:40,5 min). Jack Miller si vyzkoušel tvrdost povrchu na vlastní kůži, přesto skončil druhý. Napodobili ho i týmový parťák „Pecco“ Bagnaia a Danilo Petrucci. V závěru havaroval také Luca Marini. Maverick Viñales zase ztratil kus kapotáže své Aprilie RS-GP. Odlétl na cílové rovince. Kameru na levém rameni zkoušel Fabio Quartararo.

Ten si ve druhém volném tréninku „lehnul“, už na suchu, ale přilnavost nebyla ještě valná. Bastianini se sklouzl a následně svezl po pozadí. Krátce po něm traťáci roztlačovali Lecuonu, který rovněž upadl. Pol Espargaró se ocitl na zemi v samotném finále FP2 (free practice), i přesto však skončil druhý za nejrychlejším Millerem (1:30,9 min). Aleix Espargaró poznamenal po pátku k formě své Aprilie RS-GP: „Zlepšili jsme se krok po kroku v každém směru, ale motorka je pořád příliš tuhá, špatně akceleruje. Moc mi dnes nejela.“ Brad Binder (KTM) suše konstatoval: „V dešti jsem hodně klopýtal, na suchu to bylo o dost lepší.“

Johannu Zarcovi se z ducati v sobotu dopoledne řádně zakouřilo. Pol Espargaró po šíleném highsideru ve velké rychlosti nechtěl vstávat, zůstal ale při vědomí. Ke slovu přišla nosítka. Kamery zprvu zaznamenaly i odpadlé části oranžové hondy a její zatlačování mimo trať, samotný incident režie nabídla opakovaně až po zhruba deseti minutách. Motorka se mu divoce rozvlnila, exmistr světa Moto2 z ní doslova vyletěl. Bolela ho žebra a pravá ruka, proto zamířil do nemocnice, vážná zranění se ale díkybohu žádná neprokázala. V závěru se k zemi odporoučel Lecuona. Časem 1:30,5 min vyhrál třetí trénink Aleix Espargaró! Přímo do druhé kvalifikace postoupil i desátý Valentino Rossi!

Čtvrtý trénink po kvalifikaci Moto3 slouží k nastavení a závodní simulaci. Vítěz toho třetího tentokrát v úvodu havaroval. Marinimu v zatáčce Ángela Nieta ujelo přední kolo a motorka šla panna-orel... Všechny přelstil Takaaki Nakagami (1:31,2 min).

V Q1 upadl Álex Márquez, k první desítce prošli Álex Rins (1:30,6 min) a Brad Binder, který vyřadil Andreu Doviziosa. Rins oslavil nejrychlejší čas pořádným wheelie. Bitva o nejlepší příčky roštu viděla parádní představení superrychlých rudých ducati. Rossi měl co dělat, aby nesestřelil Bagnaiu. Ten se pak sklouzl krátce poté, co zajel kolo za 1:30 rovných. Vzápětí šel k zemi Miller. Pole position nakonec urval Jorge Martín, který se jako jediný dostal pod minutu a půl: o 64 tisícin „Pecca“ porazil. O finále diváci TV Nova kvůli reklamě prakticky přišli...

Jack Miller skončil třetí: „Snažil jsem se udělat, co bylo v mých silách. Chtěl jsem pole position, dal jsem do toho všechno. Na zítra jsme připraveni!“ Druhý Bagnaia: „Náš cíl je vždycky první řada. Moje tempo je dobré, ve čtvrtém tréninku jsem mimochodem jel obě gumy medium. Odvádíme skvělou práci.“ A vítěz Martín? „Už před kvalifikací jsem věděl, že na to mám. Je tady těžké předjíždět, klouzalo to. Tvrdá zadní pneumatika z testovacího volného měření sil určitě nebude vhodná pro závod...“

VC Valencie MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:29,936 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:30,000 min 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:30,325 min 4. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:30,395 min 5. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:30,418 min 6. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:30,475 min 7. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:30,509 min 8. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:30,620 min 9. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:30,644 min 10. Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:30,746 min

Moto2

Celestino Vietti u týmu VR46 pro příští rok zůstává. Dostane však nového kolegu, stane se jím Niccolò Antonelli, který si konečně vyzkouší větší a rychlejší motorku. Thajec Keminth Kubo s exmistrem světa třídy Supersport 300 Manuelem Gonzálezem budou příští rok reprezentovat Yamaha VR46 Master Camp Team. RW Racing GP Jarna Janssena končí s japonskými podvozky NTS, přechází na dominantní německý Kalex. Vývoj šasi byl pozastaven kvůli financím, japonští inženýři a technici nemohli vycestovat a Grand Prix ostrovního císařství se letos i loni kvůli covidu nekonala. Veterán Simone Corsi podepsal u Forward Racingu, ten se stále hodlá spoléhat na MV Agustu. Druhý stroj osedlá Marcos Ramírez.

Ve Valencii startuje po dlouhé době Indonésan Dimas Ekky Pratama, který má na kontě už 14 Velkých cen z let 2017-2019 a letos jsme ho viděli v evropském mistrovství FIM CEV Moto2. Reprezentuje SAG Team, dostal k dispozici třetí stroj. Třída jednotných tříválcových motorů Triumph 765 je jedinou, kde se ještě nerozhodlo o letošním jezdeckém titulu. Nejblíže k němu má Remy Gardner. Tento víkend v poli chybí zraněný Ai Ogura, pád v Algarve minulo neděli pro něj znamenal stopku. V boxech si ho ale kamera našla...

Sama Lowese potkal v prvním pátečním mokrém tréninku opravdu masivní highsider, ale nic se mu naštěstí nestalo, i když se podíval do zdravotního střediska na okruhu. V kačírku skončil rovněž Tom Lüthi, pro švýcarského exmistra světa stopětadvacítek z roku 2005 je to poslední, 317. GP v životě. Pokud do ní tedy nakonec odstartuje. Héctor Garzó si musel připadat jako na ploché dráze, dostal smyk, ustřelilo mu zadní kolo, ale pomohl si levou nohou a svůj kalex zkrotil. Augusta Fernándeze (1:46,5 min) nikdo nezvládl překonat...

V pátek odpoledne už bylo sucho. „Mým cílem je vyhrát závod,“ řekl druhý Fernández: Raúl (nejsou příbuzní). V FP2 se tahal o vedení s kým jiným než Gardnerem. Nakonec byl o 8 tisícin pomalejší než Australan. Nejlepší kolo těsně nad hranicí 1:35,8 min mu totiž bylo zrušeno kvůli výjezdu do zelené zóny ve 12. zatáčce. Ta nese mimochodem jméno Champiho Herrerose, historicky posledního mistra světa osmdesátek. Titul vybojoval u nás v Brně 1989, jeho největší rival Peter Öttl tenkrát upadl.

Ve třetím tréninku si „ustlal“ Hafizh Syahrin. Ten se přesouvá na litrovou Hondu CBR do MS superbiků k MIE Racing Miloše Čiháka a Midori Moriwaki. Ve čtvrté zatáčce Nico Terola, šampiona dvoudobých stopětadvacítek z roku 2011 havarovali Tony Arbolino a Ekky Pratama, ovšem každý zvlášť. K zemi šel na později stejném místě i Ramírez, v tu dobu nejrychlejší ze všech. Mezi Xavim Viergem a Joem Robertsem to chvilku slušně vřelo. Vierge skončil nakonec druhý za Raúlem Fernándezem (1:35,2 min).

V první kvalifikaci spadl Fermín Aldeguer, přizvedlo se mu přední kolo a když stroj sklopil, tak prostě letěl. Dalším „padavkou“ se stal Albert Arenas. Do kvalifikace druhé poskočili suverénní Corsi (1:35,1), na poslední chvílí Lüthi, dále Syahrin a Roberts.

První ostré kolo bitvy o pole position zvládl nejlépe Augusto Fernández, ale poté vládl poli chvilku Marcel Schrötter a následně favorit Raúl Fernández. Jenže jmenovec Augusto kontroval... a šokovali Vietti a Corsi! Raúl tři minuty před finišem přebrzdil a spadl. Zítra musí bezpodmínečně vyhrát i kdyby Gardner nedojel, druhé místo mu titul nezaručuje. Remymu naopak stačí tři bodíky... Fabio di Giannantonio o nejlepší kolo přišel a ještě se válel po zemi Ramírez. Simone Corsi naposledy vyhrál kvalifikaci v Aragonii 2012, na další pole position, celkově pátou čekal devět let. Jeho nejlepší čas měl hodnotu 1:34.9 min. Do první řady se s ním postaví další senzace Vietti a A. Fernández.

VC Valencie Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Simone Corsi MV Agusta MV Agusta Forward Racing 1:34,956 min 2. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 1:35,005 min 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:35,026 min 4. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:35,034 min 5. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:35,036 min 6. Thomas Lüthi Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:35,091 min 7. Arón Canet Boscoscuro Inde Aspar Team 1:35,103 min 8. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:35,117 min 9. Jorge Navarro Boscoscuro Termozeta SpeedUp 1:35,153 min 10. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:35,179 min

Moto3

Pole nejslabší kubatury má dalšího nováčka: je jím domácí José Antonio Rueda, sedmý muž letošního juniorského světového šampionátu FIM CEV Moto3. Nestartuje ovšem za tým Estrella Galicia 0,0, ten svět Grand Prix už opustil. Vystřídal u stáje Gresini stále nedoléčeného Gabriela Rodriga. Gaby si musí dát rameno do kupy v zimní pauze, zkoušel jet minule v Algarve, ale už v sobotu své snažení vzdal. Už má smlouvu se SAG Teamem pro Moto2. Joel Kelso znovu nahrazuje Maxe Koflera u CIP. K Tech 3 se vrátil po dvouzávodovém trestu Deniz Öncü.

Pedro Acosta může zůstat v klidu a závod si užívat, letošní jezdecký titul má v kapse... Darryn Binder nováčkovi k mistrovské koruně v Algarve pomohl sestřelením dvojice Dennis Foggia/Sergio García v posledním kole. K celému incidentu Jihoafričan uvedl: „Šel jsem na brzdy a najednou před sebou viděl Dennise. Je mi to líto. Takhle zasáhnout do boje o titul mistra světa jsem rozhodně nechtěl.“ Ital se musí spokojit s titulem vicemistra, který už mu nikdo nevezme.

MSI Race Tech podepsal na příští rok Brazilce Dioga Moreiru, který měl původně jet za Red Bull KTM Ajo, ale v Algarve oznámená rošáda ho z boje o sedačku vyřadila. Získal ji Daniel Holgado, kterého původně angažoval Tech 3, tam se uvolnilo místo pro Adriána Fernándeze. U Honda Team Asia pojedou v roce 2022 Indonésan Mario Suryo Aji (až doléčí zlomenou nohu) a Japonec Taiyo Furusato, aktuální lídr Asia Talent Cupu. Yuki Kunii a Andi Farid Izdihar mají smůlu a volných míst už moc nezbývá...

Riccardo Rossi nakonec mění barvy, přesune se Paolovi Simoncellimu (Sic58 Squadra Corse). Měl zůstat u José Gutiérreze Boého. Ten tudíž nemá na úvod sezóny jezdce, David Muñoz oslaví šestnáctiny až v květnu 2022. Vítěz Red Bull Rookies Cupu David Alonso získal místo u Aspara, ale pouze pro juniorské MS.

První páteční trénink ve Valencii, na jehož konci začalo pršet, ovládl Izan Guevara (1:39,5 min), překvapivý vítěz dvakrát přerušené GP Amerik v Austinu. Loni na stejné trati získal právě výše vzpomínanou juniorskou korunu. Filip Salač skončil vysoko: čtvrtý.

Ve druhém tréninku nepěkně vykopla husqvarna Adriána Fernándeze, bratr Raúla z Moto2 se jí nemohl zbavit a oba se spolu chvíli točili. Čekala ho návštěva lékařů, ti naštěstí nic vážného nenašli. Dráha osychala, objevily se i slicky. Časy byly ovšem horší než za dopoledního sucha, ten nejrychlejší zaznamenal Foggia (1:41,5 min), který ve finále porazil Australana Kelsa i našeho Salače. „Jsem spokojený. Na svůj poslední start v Moto2 se těším,“ řekl v pátek Filip.

V sobotu ráno svítilo slunce. Nepříjemně spadl Izdihar, highsider, smyk zadního kola. Zlomil si pravou ruku, což pro něj znamená předčasný konec víkendu i sezóny... Na zemi skončil také Kelso, naštěstí bez újmy na zdraví. Nejrychlejším mužem se stal Öncü (1:39,2 min). Salač se jako jeden z mála nezlepšil, ale těsně postoupil do elitní kvalifikace.

Po půl jedné se rozhořel boj o čtyři postupové příčky k Top 14 z kombinovaného pořadí tréninků. Upadl Ayumu Sasaki. Bohužel hned dvakrát a podruhé dostal drsný highsider, přežil ho ovšem naštěstí ve zdraví. Jaume Masiá se rozčiloval na Xaviera Artigase, že se za ním vyváží a pro jistotu mu to hned oplatil. Rušila se kola kvůli vyjetím z trati, nakonec byl oficiálně nejrychlejší Antonelli (1:39,1 min) před Garcíou, právě Artigasem a Lorenzem Fellonem.

Xavi měl v Q2 smůlu, kamery zaznamenaly, jak jede do boxů, předtím ve druhé zatáčce vyjel z dráhy. Provizorní nejlepší výkon držel dlouho Guevara. Pak se přezouvalo a všech osmnáct jezdců vyrazilo na finále. Mistr světa Pedro Acosta dosud nezískal ani jednu pole position, tentokrát se mu to konečně povedlo (1:38,6 min) a zajezdil si po zadním kole. Tatsuki Suzuki kroutil hlavou, i když nebyl o moc pomalejší, patří mu druhé místo na roštu. Guevara se ještě vešel do první řady. Filip zajel opět výborně, patří mu pětka před tentokrát výborným Francouzem Fellonem.

Naději na celkové třetí místo v jezdeckém šampionátu mají García, Romano Fenati, Masiá a matematickou šanci rovněž Antonelli, ten na prvního jmenovaného ztrácí 23 bodů.

VC Valencie Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 1:38,668 min 2. Tatsuki Suzuki Honda Sic58 Squadra Corse 1:38,978 min 3. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:39,053 min 4. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:39,060 min 5. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 1:39,092 min 6. Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse 1:39,133 min 7. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:39,134 min 8. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:39,143 min 9. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 1:39,149 min 10. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:39,309 min

Foto: Václav Duška jr.