Velká cena Algarve 2021: Bagnaia sebral Millerovi v MotoGP kvalifikační rekord

Z prvních míst startovního roštu vyrazí do druhého letošního závodu v Portimãu Francesco Bagnaia (MotoGP), Raúl Fernández (Moto2) a již uzdravený Sergio García (Moto3).

Sedmnáctým a předposledním závodem 73. ročníku mistrovství světa silničních motocyklů je Velká cena Algarve. Podnik s tímto názvem se ve světovém šampionátu koná vůbec poprvé. Na Autódromo Internacional do Algarve, jak zní oficiální název komplexu, se jelo o body do MS teprve loni v listopadu coby závěrečné klání sezóny. Podruhé letos v dubnu, vždy však pod hlavičkou Grand Prix Portugalska.

Nádhernému okruhu s délkou v konfiguraci pro motocyklová klání 4592 m se říká „horská dráha“. Byl postaven v roce 2008. Je plný horizontů, má značné převýšení, což u moderních tratí není běžné a do některých z 15 zatáček není vidět. Dráha je zkrátka na srdce, od oceánu ale dost fouká. I moto-trojkaři tu jezdí po zadním, i když ne jako v Cadwell Parku při britském šampionátu superbiků, kde se dokonce skáče a hodně daleko. Jenže bláznivá úzká trať u anglického Louthu vznikla před druhou světovou válkou a za posledních šedesát let se změnila jen pramálo, hlavně co se infrastruktury týče.

Nedaleko Portimãa svítilo v pátek i v sobotu slunce, žádné rozmary počasí jsme neviděli. Teploty už ani na jihu Portugalska nejsou letní, drží se pod dvacítkou, ale máme začátek listopadu...

MotoGP

Ve startovním poli nejsilnější jednostopé třídy chybí osminásobný mistr světa Marc Márquez. Při tréninku na terénním stroji v sobotu 30. října upadl a přivodil si otřes mozku. Nestřídá ho nikdo jiný než testovací jezdec Honda Racing Corporation (HRC) Stefan Bradl, ten si odskočil i od komentátorského mikrofonu. V boxu Ducati se objevil šampion z let 2007 a 2011 Casey Stoner, Pomáhá radami oběma továrním jezdcům.

S Francem Morbidellim nebude coby šéftechnik spolupracovat Silvano Galbusera, který vystřídal Ramona Forcadu, ale Australan Patrick Primmer, pracoval u Öhlinsu. Už u třech ladiček funguje a rozkoukává se, ale zatím do ničeho nezasahuje. Davide Brivio se možná vrátí k Suzuki. Jeho funkci nikdo neobsadil, byla rozmělněna mezi několik lidí. A ve formuli 1 u Alpine není úplně spokojen.

Dalšímu exšampionovi Joanu Mirovi se jeho suzuki v prvním tréninku řádně rozvlnila, držitel dvou titulů ji ale zvládl. Letos může být ještě alespoň třetí. „Už toho mám za letošní rok dost, hlavně po psychické stránce. Těším se na zimní přestávku. Po konci loňské sezóny jsem až na krátkou dovolenou pořád jen trénoval, coby mistr světa jsem získal hodně motivace. Ale teď už potřebuji pauzu,“ nechal se slyšet.

Nejrychlejším ze všech se stal nově korunovaný král Fabio Quartararo (1:40,1). Ten v závěru pobil Francesca Bagnaiu. „Oslavil jsem titul spíše decentně, hlavně s rodinou, rozhodně nijak bouřlivě. Nevyužiji příští rok možnosti startovat s číslem 1, zůstanu u své dvacítky,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci první nešpanělský mistr světa MotoGP po deseti letech a první Francouz v historii královské kubatury vůbec.

„Radši bych dostal covid, abych tu nemusel závodit,“ podotkl spíše z legrace Jorge Martín a pokračoval už mnohem vážněji: „I na tratích, kde jsem ošklivě havaroval, musím odvést dobrý výkon. Potřebuji mít u Pramacu výborné výsledky, v roce 2023 chci do továrního týmu! Musím se s tím vším vyrovnat.“ Hrůzostrašný dubnový pád, ze kterého si odnesl několik zlomenin, má pořád v hlavě. Aktuálně ho trápí problémy s nohou a po sezóně půjde na operaci. Franco Morbidelli zase konstatoval: „Situace s mým bolavým kolenem se lepší, už to vypadá docela nadějně.“ Ve druhém tréninku stlačil Quartararo nejrychlejší čas k 1:39,3 min.

Pol Espargaró (Repsol Honda) řekl: „Na jaře jsme měli problémy s přilnavostí. Teď je motorka mnohem lepší, příjemnější a lépe se ovládá.“ Maverick Viñales byl velmi taktní: „Na aprilii se cítím dobře, v Algarve dokonce lépe než na yamaze. Prostor ke zlepšení tu samozřejmě je, musíme vyřešit hlavně převody.“ Úspěšnější z bratrské dvojice Espargarů má vzadu na kombinéze malé světlo, které se hodí v dešti. Testovaly se zde také nové zadní blikající červené reflektory do špatného počasí. Álex Rins zase zkoušel kameru umístěnou na levém rameni. Suzuki tak neplánovaně (?) odhalila přístroje i páku určenou k nastavování světlosti.

Razlan Razali k budoucnosti svého satelitního týmu: „Angažování Andrey Doviziosa bylo záležitostí hlavního sponzora. Chtěl jsem k němu Topraka Razgatlıoğlu, ale ten bojuje o titul v superbicích a jeho management se hodlal rozhodnout až po sezóně, což je pro mě příliš pozdě. Tak jsem si nakonec vybral Darryna Bindera. Sklidil jsem za to spoustu kritiky, ale už v minulosti jsem udělal několik neočekávaných kroků. A vždycky se mi vyplatily...“ Turek si bude muset minimálně rok počkat...

Třetí trénink v Algarve vyhrál „Pecco“ Bagnaia (1:39,2 min). Na začátku čtvrtého „nastavovacího“, ve kterém už nejde o pořadí a mnohdy se simuluje i závod, si Jack Miller dokonce skočil. Pol Espargaró se ocitl na zemi. Znovu byl nejrychlejší v boji o titul již poražený Ital (1:39,6 min).

V první kvalifikaci spadl Brad Binder, V nejpomalejším úseku trati – a Danilo Petrucci měl co dělat, aby ho netrefil. Havárie Takaakiho Nakagamiho dopadla také dobře. K desítce nejrychlejších z tréninků postoupili Johann Zarco (1:39,1 min) a překvapivě Iker Lecuona.

Bitvu o nejlepší postavení na roštu zahájil brilantně Miller, výkonem 1:38,8 min rovnou pokořil traťový rekord. Luca Marini tolik štěstí neměl, skončil na zemi. Zavlály žluté vlajky a Quartararo se rozčiloval, protože mu bylo tím pádem zrušeno kolo. Jezdci Pramacu se při nájezdu do boxů málem sťukli, Martín viděl skulinu, tak to tam prostě „poslal“. „Létající“ Australan však na čele výsledkové listiny nevydržel, své řekl Bagnaia, ten stlačil čas ještě o desetinku – přestože o úplně nejlepší nakonec přišel. Úspěch jako hrom, pět vítězství v kvalifikacích za sebou.

Mira předjel v rychlém kole Álex Márquez a oba Španělé si to pak vyříkávali, Joan se rozčiloval, měl ale proč? Exmistr světa totiž zároveň zbrzdil Pola Espargara, ten mu nepotřeboval cokoli sdělovat a zůstal ledově klidný. Neúspěšný obhájce titulu navíc vybojoval třetí příčku...

Simonu Crafarovi řekl: „Už dříve jsem měl potenciál převést v kvalifikaci dobré výsledky, povedlo se to až teď. Nepochopil jsem strategie a manévry některých jezdců. Za první radu jsem rád.“ Miller mimo jiné pravil: „Skvělá sobota! Nesmíme udělat nějakou zbrklou změnu na závod. Na jaře byla po startu docela dost velká tlačenice... Práce týmu je perfektní!“ A Pecco? „Jsem neskutečně nadšený. Bude záležet na volbě pneumatik, střední, nebo tvrdou? Ještě nevím, co nasadíme, ale zítra zabojuji o vítězství – nejspíš s Fabiem Quartararem. Naučil jsem se konečně pracovat se zadní gumou...“



VC Algarve MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:38,725 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:38,829 min 3. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:38,893 min 4. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:38,916 min 5. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:38,918 min 6. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:39,058 min 7. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:39,131 min 8. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol 1:39,191 min 9. Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:39,321 min 10. Iker Lecuona KTM Tech 3 KTM Factory Racing 1:39,387 min

Moto2

S třetím strojem Kalex SAG Teamu opět startuje Polák Piotr Biesiekirski. Toho už jsme viděli v Grand Prix devětkrát. Je ale beznadějně pomalý a výsledkové listiny většinou uzavírá.

Fermín Aldeguer si v prvním tréninku tříválců Triumph 765 „ustlal“, naštěstí bez následků. Nejlépe ho zvládl lídr průběžného pořadí jezdců a největší kandidát na titul Remy Gardner (1:43,6 min). Ten později odpoledne musel svůj jankovitý kalex krotit a v samotném finále v náklonu sundal Marcose Ramíreze, navíc v poslední zatáčce před cílovým kopečkem. Jeho kolega a soupeř v boji o mistrovskou korunu Raúl Fernández (1:43,2 min) o pouhé dvě tisíciny porazil Sama Lowese.

Tetsuta Nagashima musí v závodě absolvovat dlouhé kolo, v pátek jezdil po dráze příliš pomalu. Odcházející Thomas Lüthi po prvních dvou trénincích kroutil hlavou: „Nejsem spokojený, nemůžeme se trefit do nastavení zavěšení.“

Oslavenec Lorenzo Baldassarri (je mu pětadvacet) si v FP3 ťukl do Joea Robertse. Vzápětí se odporoučel k zemi. Spadl i Jorge Navarro. Sklouzl se v poměrně velké rychlosti, leč bez újmy na zdraví. Havaroval rovněž Biesiekirski. Dalším v pořadí byl Raúl Fernández, i jeho incident se obešel bez zranění, nic těžkého. Motorce se však nechtělo znovu naskočit. Nakonec si dala říct a Španěl se mohl vrátit ke svým mechanikům. Přes ony problémy trénink vyhrál (1:42,4 min). Tato „session“ byla ze všech tří nejrychlejší, takže určila rozložení sil pro obě kvalifikace.

Fermín Aldeguer v té první hned v úvodu spadl. Robertse vykopl nepříjemný highsider, rameno mu zůstalo chvíli pod motorkou, odešel však po svých. I Jake Dixon skončil na zemi – vzápětí za ním rovněž jeden z traťových komisařů při roztlačování Britovy motorky. Do elitní kvalifikace postoupili Fabio di Giannantonio (1:42,8 min), Marcos Ramírez, Marcel Schrötter a Hafizh Syahrin.

Důležitějšímu soupeření dominoval Raúl Fernández, zatímco Gardner se až pohyboval na chvostu první osmnáctky! Tři a půl minuty před koncem havaroval Arón Canet, motorka se mu párkrát převrátila. Remymu se podařilo zrychlit a posunul se až za týmového kolegu a největšího soupeře. Stáhl jeho náskok, jenže Raúl už dříve zlomil rekord dráhy (1:42,1 min). Upozornil na sebe třetí Fabio di Giannantonio.

VC Algarve Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:42,101 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:42,370 min 3. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:42,506 min 4. Arón Canet Boscoscuro QuieroCorredor Aspar Team 1:42,511 min 5. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:42,616 min 6. Cameron Beaubier Kalex American Racing 1:42,620 min 7. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:42,697 min 8. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:42,701 min 9. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:42,783 min 10. Jorge Navarro Boscoscuro Termozeta SpeedUp 1:42,822 min

Moto3

Po zranění se mezi jezdce čtyřdobých čtvrtlitrů vrátili Gaby Rodrigo a Sergio García. Španělský Argentinec ještě není úplně fit, ale zkusil to. Max Kofler má covid, takže u CIP Alaina Broneca zaskakuje Joel Kelso, toho už jsme letos viděli. Deniz Öncü si stále odpykává dvouzávodový distanc, jeho kličkování po trati bylo ale dlouhodobější záležitostí. Znovu tedy u Tech 3 Hervého Poncharala startuje Daniel Holgado. Na divokou kartu měl jet i Mario Surio Aji, ten si ale zlomil při tréninku nohu.

Saský tým Floriana Prüstela se příští rok převlékne do tyrkysové barvy čínské značky CFMoto, modré budou stroje jen ve spodní čísti. Xavi Artigas a Carlos Tatay byli coby závodníci definitivně potvrzeni, Sportovním ředitelem se stane exmistr světa stopětadvacítek Tom Lüthi, i to už je stoprocentní. Ryusei Yamanaka se přesune k MT Helmets MSI Race Tech. Akademii Valentina Rossiho sponzorovanou Avintií za podpory italské motocyklové federace budou reprezentovat Elia Bartolini a Matteo Bertelle. Ti si to spolu rozdávali o titul v italském mistrovství a už jsme je viděli jet MS na divokou kartu, první jmenovaný dosud v sedmi absolvovaných GP urval dokonce 8 bodů, potenciál tedy má.

Adrián Fernández, mladší bratr Raúla získal na sezónu 2022 smlouvu na šest závodů v týmu Boé místo letošního vicemistra Red Bull Rookies Cupu Davida Muñoze, kterému ještě nebude šestnáct, až v Le Mans v polovině května. Šéf KTM Pit Beirer: „Doufám, že Adrián zaznamená dobré výsledky, pak bychom mu mohli najít jiné místo.“ Příští rok se už nepojedou nedělní zahřívací tréninky (warm upy) na 20 minut, ale pouze na polovinu. Počínaje sezónou 2023 se věkový limit pro vstup do světového šampionátu zvýší na 18 let, dosud byl až na výjimky stanoven na 16. Startovní pole by mělo čítat třicet stálých jezdců a dvě divoké karty – to platí i pro Moto2.

Portugalský víkend začal nejlépe pro jediného jezdce, který ještě může Pedra Acostu obrat o letošní titul. FP1 (free practice – volný trénink) vyhrál Dennis Foggia (1:48,2 min). Filip Salač skončil třetí rychlým závěrečným kolem. V odpoledním měření sil havaroval Alberto Surra. Holgadovi se z motoru jeho KTM zakouřilo. Foggiu tentokrát pokořil Romano Fenati (1:48,0). Ayumu Sasaki a Izan Guevara jeli bezdůvodně pomalu a pro nedělní závod „vyfasovali“ trest dlouhého kola.

Třetí trénink v sobotu ráno ovládl John McPhee (1:47,7). Skot získal pro příští rok místo u Maxe Biaggiho a Petera Öttla vedle Japonce Ayumu Sasakiho, čeká ho poslední sezóna v Moto3, pak musí buď přestoupit výše, nebo z MS odejít. Už totiž nesplní horní věkový limit 28 let (narodil se 14. července 1994). Náš Salač skončil pátý a bez problémů postoupil přímo do druhé kvalifikace.

Gabriela Rodriga rameno bolelo, takže odpolední snažení raději vzdal. Q1 suverénně vládl Jeremy Alcoba (1:48,1 min). Spolu s ním postoupili k lepší čtrnáctce v kombinovaném pořadí tréninků Yuki Kunii, Alberto Surra a Niccolò Antonelli.

Bitvu o pole position okořenil pádem Tatsuki Suzuki. Vítězi dvou GP se letos moc nedaří. Salač zajel hned v úvodu velmi rychlý čas a výsledkové listině vládl. Jedno kolo mu sice bylo zrušeno, ale ne to nejlepší. Až deset sekund před šachovnicí ho překonal García a vzápětí za ním Jaume Masiá. Jenže zbývalo dojet poslední okruh, ve kterém ještě stačil spadnout Andrea Migno. A pořadí se zásadně přesypalo, Filip skončil až devátý, po výměně obutí už se mu nepodařilo dostat se do správného tempa. I tak to znamená třetí řadu, což není zlé. García první místo udržel (navíc v novém rekordu 1:47,2 min) před druhým McPheem a... třetím Adriánem Fernándezem, ten zajel skvěle.

VC Algarve Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sergio García GasGas MuchoNeumatico GasGas Aspar Team 1:47,274 min 2. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:47,291 min 3. Adrián Fernández Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:47,404 min 4. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:47,417 min 5. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:47,570 min 6. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 1:47,586 min 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing 1:47,712 min 8. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 1:47,774 min 9. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 1:47,811 min 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 1:47,817 min

