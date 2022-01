Lamborghini je léta známé jako výrobce supersportovních automobilů, součástí dnešní nabídky je ale také SUV Urus. V roce 2019 se automobilka rozhodla protichůdné vlastnosti superauta a SUV spojit v podobě konceptu Lamborghini Huracán Sterrato. Vůz netradiční koncepce nyní míří do sériové výroby.

O příchodu sériového Huracánu Sterrato se spekuluje vlastně už od debutu stejnojmenného konceptu. A vlastně se o něm mluvilo ještě dříve, už v roce 2013 vznikla studie terénního superauta Italdesign Parcour, o níž se tehdy říkalo, že by mohla být realizována právě se znaky Lamborghini. Využívala totiž desetiválec tehdejšího Gallarda.

Nyní je však realizace už opravdu za rohem. Během zimního testování byl totiž špionážními fotografy zachycen prototyp Huracánu se zvýšeným podvozkem, lépe chráněnou karoserií nebo střešními ližinami. Autoři snímků tak mají jasno, zachycené auto je prototypem sériového Huracánu Sterrato.

A je to podle všeho pravda. Novinka by mohla ještě oživit zájem o Huracán, pomalu už mířící do důchodu. Představen by navíc měl být ještě v letošním roce. Generální ředitel automobilky Stephan Winkelmann se nedávno nechal slyšet, že Lamborghini během následujících 12 měsíců představí hned čtyři novinky. Jednou bude facelift Urusu, další by mohl být nástupce Aventadoru a třetí právě Huracán Sterrato. Co bude čtvrtou novinkou, je zatím ve hvězdách, může jít ale zase o nějakou specialitu na bázi Aventadoru.

Bližší informace o projektu Huracánu do terénu zatím neznáme, v době prezentace konceptu se však vedení Lamborghini nechalo slyšet, že by mohlo vzniknout 500 až 1.000 kousků tohoto superauta do terénu. Zájem o něj by v určitých částech světa byl nepochybně obrovský, ať už na Blízkém východě, v Číně nebo třeba Rusku a Indii.

Konkrétně měl koncept Huracán Sterrato o 47 mm zvýšenou světlost a speciálně vyztužený podvozek s 20" koly se zvýšenými bočnicemi, stejně jako speciální podvozkový kryt motoru. Pohon zajistil 5,2litrový vidlicový desetiválec o výkonu 471 kW z Huracánu Evo.