Lamborghini poodhaluje závodní Huracán GT3 Evo2, premiéra nebude daleko

Nový model měl původně závodit již v této sezóně, nakonec však byla premiéra odložena o rok. Nyní už by však odhalení nemělo být daleko.

Lamborghini Huracán už je sice na trhu od roku 2014, u exotických supersportů však bývá životní cyklus běžně o něco delší, než v případě mainstreamových vozů. Automobilka Lamborghini navíc svou nabídku pravidelně oživuje zajímavými kousky a nezapomíná ani na své renomé na závodních tratích.

V případě modelu Huracán jsme se tak v roce 2014 dočkali verze Super Trofeo, o rok později dorazil model GT3, v roce 2018 následovala verze GT3 Evo a v roce 2020 představila automobilka model GT2. Již v loňském roce se očekávalo představení verze GT3 Evo2, která měla závodit v sezóně 2022, i kvůli koronavirové pandemii však závodní divize Squadra Corse premiéru posunula.

Video se připravuje ...

Homologace vozu přitom byla naplánována již na konec loňského roku, takže jeho premiéře zjevně nic nebrání. Před pár dny pak závodní divize Lamborghini Squadra Corse zveřejnila na svých sociálních sítích fotku částečně poodhalující nový vůz, ke které přidala komentář:

„Naši cestu jsme započali před sedmi lety (vždy v dubnu) naším prvním GT3 vítězstvím na trati v Monze. Příběh pokračuje…“ V anglickém slovíčku story(příběh) přitom automobilka úmyslně zdůraznila písmena STO, čímž odkazovala na techniku, kterou pod kapotou závodního vozu můžeme očekávat.

Nové Lamborghini Huracán GT3 Evo2 tak bude představeno během pár dnů a vycházet by mělo z extrémního silničního Lamborghini Huracán STO.

Současní vlastníci Lamborghini Huracán GT3 Evo by měli dostat možnost nechat svůj vůz modifikovat na specifikaci Evo2, která má být výrazně odlišná než stávající model, jak Giorgio Sanna, šéf divize Squadra Corse, uvedl v loňském rozhovoru pro Sportscar365. Na závodních tratích by pak nové GT3 Evo2 mělo vydržet až do závodní sezóny 2026.