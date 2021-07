Lamborghini přibližuje svoji elektrifikovanou budoucnost. Kdy budou hybridní superauta a co elektrovůz?

V Sant‘ Agatě se usiluje pracuje na elektrifkovaných modelech. Už se dokonce rýsuje také elektromobil, který by měl být čtvrtou modelovou řadou.

Elektrifikace se dnes nevyhýbá ani výrobcům supersportovních automobilů. Lamborghini tak nedávno oznámilo, že od roku 2023 začne postupně elektrifikovat svoji nabídku a že v druhé polovině desetiletí představí i svůj první elektromobil. Nyní italská automobilka svoje plány konkretizuje.

Nová elektrifikovaná éra Lamborghini začne v roce 2023 příchodem nástupce Aventadoru, který už na rozdíl od něj využije hybridní pohon. „Plug-in hybridní auto, které bude následovat Aventador, bude mít vidlicový dvanáctiválec, tudíž zvuk a historie přežije,“ říká generální ředitel Lamborghini Stephan Winkelmann v rozhovoru pro britský magazín Autocar.

Šéf italské automobilky se přitom již dříve nechal slyšet, že náhrada za Aventador použije zcela nový dvanáctiválec. Ten bude už přizpůsobený elektrifikovanému pohonu a bude zcela jiný než dnešní motor o objemu 6,5 litru s interním označením L539, který vznikl právě pro Aventador. Vedle něj jej využily i odvozené limitované modely jako Veneno nebo Sián.

Právě Sián už využil hybridní pohon, místo tradičně využívaných baterií však vsadil na kondenzátory. Winkelmann však zopakoval, že nástupce Aventadoru toto netradiční řešení nepoužije. „Kondenzátor je podle našeho názoru přechodná technika, která nesplňuje naše potřeby pro snižování emisí. V letech 2023 až 2024 hybridizujeme celou naši produktovou řadu, abychom do roku 2025 snížili emise CO 2 až o 50%. Kondenzátor by toho nebyl schopen dosáhnout,“ tvrdí manažer, který šéfoval Lamborghini už mezi lety 2005 až 2016.

Po náhradě za dnešní vlajkovou loď se hybridního pohonu dočká také „baby supersport“, tedy nástupce Huracánu. O jeho detailech však Winkelmann zatím nechce moc mluvit. „Je trochu brzy o něm mluvit, protože se stane realitou až v roce 2024,“ říká. Předtím dorazí ještě nový derivát stávajícího Huracánu a facelift Urusu (oba v roce 2022).

Nevylučuje přitom změnu koncepce, respektive konec vidlicového desetiválce. „Vzhledem k tomu, že V12 je naše ikona, je nutné ho udržet. V případě ostatních se uvidí, pokud budeme mít příležitost s jinými typy agregátů, podíváme se na ně a přijmeme vhodné rozhodnutí,“ doplňuje Winkelmann s tím, že Lamborghini vždy bude mít motory, které pozitivně překvapí zákazníky i fanoušky.

V tomto směru je pro mnohé dobrou zprávu ta, že Lamborghini chce co nejdéle udržet spalovací motory u svých supersportovních automobilů, byť v elektrifikované formě. V případě zbytku nabídky (tzv. modelech pro každý den jako Urus), už však vedení tak striktní není. V jejich případě se do budoucna počítá i s čistě elektrickým pohonem, byť v prvním kroku v případě Urusu dojde rovněž k nasazení hybridního pohonu.

Winkelmenn si je přitom vědom toho, že v případě elektromobilů musí automobilka udělat neskutečnou práci, aby si takové auto zachovalo typické vlastnosti značky. Tvrdí však, že už u Urusu, který možná na první pohled není typické Lamborghini, se to povedlo, a tak proč by se to nemohlo povést znovu…

Šéf značky tím každopádně potvrdil, že elektromobil chystaný pro druhou polovinu dekády nebude supersport. „Díváme se na styl karoserie, který nebude stejný jako u Urusu, ale bude minimálně 2+2,“ říká Winkelmann s tím, že půjde o čtvrtou modelovou řadu značky. Každopádně tím navnadil všechny fanoušky značky doufající, že se Lamborghini opět vrátí třeba ke gran turismu. Nebo že by byla oživena myšlenka supersedanu Estoque nebo snad novodobé Espady?