Velké motory ještě nevymřely! Lamborghini chystá zcela nový dvanáctiválec

Lamborghini se sice v duchu doby do budoucna nevyhne elektrickému pohonu, zároveň se však nehodlá vzdát ani svého osobitého prvku, dvanáctiválcového motoru. Vedení již uklidnilo své fanoušky a zákazníky, když oznámilo, že vidlicový dvanáctiválec si uchová také připravovaný nástupce Aventadoru. Ten navíc dostane zcela nový motor!

„Technologie je jiná, je to kompletně nový motor, úplně nové hnací ústrojí, nová baterie, všechno je kompletně nové,“ řekl sám generální ředitel automobilky Stephan Winkelmann v rozhovoru pro server Autoblog.

Použití zcela nového agregátu souvisí s jeho elektrifikací, jíž se přizpůsobí. Nástupce dnešního Lamborghini Aventador si sice uchová atmosférický dvanáctiválcový motor, bude však doplněn o elektromotor pro hybridní pohon. Ten v případě Lamborghini má zajistit primárně lepší výkony než nižší spotřebu paliva a nižší emise.

„Nebude zde nic ze Siánu nebo Aventadoru,“ doplňuje Winkelmann, což potvrzuje dřívější zprávy, že nástupce Aventadoru nepoužije techniku kondenzátorů jako Sián, ale pro hybridy tradičnější baterie.

O bližších technických specifikách nového motoru se teprve dozvíme. Nedávno se však mluvilo o tom, že díky pomoci elektřiny by mohl klesnout jeho objem. Jestliže Aventador sází na 6,5litrový agregát, u nástupce by to mohl být šestilitr. Spekuluje se také o tom, že novinka vsadí na nové řešení pohonu všech kol - ten by měl zajistit právě elektromotor u přední nápravy.

Pro Lamborghini je sice vidlicový dvanáctiválec typický, půjde však teprve o třetí generaci takového motoru. Ještě Murciélago v novém miléniu používalo agregát, jehož základ se datoval k původnímu dvanáctiválci, vyvinutému v šedesátých letech slovutným Giotto Bizzarinim. Jen se za ty desítky let postupnými inovacemi zvětšil z původního objemu 3,5 litru až na 6,5 litru v posledních evolucích Murciélaga. To pro jeho nástupce, Aventador, už vznikl od základu nový agregát, s interním označením L539.

Ten si celou dobu uchoval objem 6,5 litru, používán byl v Aventadoru, tak v odvozených limitovaných modelech využívajících jeho základ. V případě Aventadoru se motor rozloučí letos představenou edicí Ultimae. Nová generace vlajkové lodi Lamborghini je pak plánovaná pro rok 2023.