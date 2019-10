Lamborghini plánuje elektrické čtyřdveřové GT s technikou Taycanu. Ale počkáme si

Před jedenácti lety ukázalo Lambo čtyřdveřový koncept Estoque. Takové auto by za pár let mohlo vstoupit do sériové produkce, ovšem jako ryzí elektromobil.

Elektromobily dnes nabízí (případně chystají) značky, do kterých byste to ještě před pár lety ani náhodou neřekli. A podle posledních informací se zdá, že na tuto vlnu brzy naskočí i Lamborghini. Italská společnost by tak na jeden nádech sfoukla hned dvě svíčky. Představila by první sériový elektromobil a zároveň by uvedla v život čtyřdveřový koncept Estoque, který se objevil v roce 2008.

Ze zákulisí společnosti totiž prosakují informace, že projekt elektrického čtyřdveřového GT, které v nabídce automobilky doplní Huracán, Aventador a Urus, dostane zelenou. Jestli by se vám takové auto líbilo, mát ještě pár let na šetření. Neoficiální informace totiž říkají, že zbrusu nový elektromobil by měl dorazit až okolo roku 2025.

„Pokud se podíváte na načasování příjezdu čtvrté modelové řady, existuje velká šance, že to bude čistý elektromobil,“ uvedl šéf výzkumu a vývoje Maurizio Reggiani. Potvrdil, že elektrický vůz by jistojistě dostal některou z elektrických platforem německého koncernu Volkswagen, jehož je Lambo součástí. Za nejžhavějšího dárce je považováno Porsche Taycan na architektuře PPE, kterou co nevidět využije i chystaná novinka Audi E-tron GT.

„Výkon pro nás bude stále důležitý. Musí to být rychlé auto, ale ne úplně stejným způsobem, s jakým pracujeme v našich ostatních supersportech. Čtvrtá modelová řada nabídne něco trochu jiného,“ vysvětluje Reggiani.

Elektromobil by měl nabídnout dojezd minimálně 350 kilometrů. Spíše se ale očekává více, jelikož do roku 2025 budou elektromobily zrát a zlepšovat své vlastnosti. A hodnota přes 300 km se už dnes stává standardem.

Pokud elektromobil coby čtvrtá modelová řada Lamborghini skutečně přijede, rozšíří tak paletu elektrifikovaných modelů značky. Tím prvním se stal model Sian, první hybrid Lamba, který se představil na frankfurtském výstavišti. A jak jistě víte, s výkonem 602 kW (819 k) jde o nejsilnější produkční model v historii značky. Co asi vytasí z rukávu připravovaný elektromobil?