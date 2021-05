Lamborghini a jeho cesta k elektrifikaci. Hybrid v roce 2023, na elektromobil si počkáme

Elektrifikaci se do budoucna nevyhnou ani výrobci supersportů. Přibývá tak superaut s hybridním nebo elektrickým pohonem, elektromobil přitom hodlají uvést i takoví tradicionalisté jako Aston Martin nebo Ferrari. Lotus už dokonce takové auto představil. Nyní se k nim přidává také Lamborghini, které nyní oficiálně představuje své plány na elektrifikaci nabídky.

Elektrifikace nabídky Lamborghini bude postupná a bude probíhat ve třech fázích. Ta první je naplánována pro letošní a příští rok, přičemž potěší všechny milovníky klasických superaut. Lamborghini hodlá během dvou let oslavit spalovací motory, a to prostřednictvím speciálních modelů, které připomenou historii značky.

Už pro letošní rok se přitom chystají hned dvě dvanáctiválcové novinky, které budou součástí této „klasické“ fáze. Půjde zřejmě o další limitované speciality na bázi Aventadoru, ve stylu Siánu a dalších takových modelů z posledních let.

Do roku 2024 pak nastane fáze „hybridního přechodu“. Vedení potvrzuje, že Lamborghini během roku 2023 představí svůj první sériový automobil s hybridním pohonem. To znamená, že už tedy nepůjde o limitku ve stylu Siánu, využívající unikátní hybridní ústrojí s kondenzátory místo baterií. Přestože vedení nezmiňuje konkrétní podobu tohoto auta, dá se předpokládat, že půjde o očekávaného nástupce Aventadoru, vyráběného už od roku 2011.

Tato fáze přitom bude velice rychlá, protože do konce roku 2024 Lamborghini během pouhých dvou let kompletně elektrifikuje své portfolio. To znamená, že se hybridního pohonu následně dočkají i nástupci Huracánu a Urusu. Výrobce slibuje použití špičkové technologie a nových lehkých materiálů, které mají kompenzovat nárůst hmotnosti způsobenou těžkými bateriemi hybridů. Elektrifikovaný pohon má každopádně zajistit do začátku roku 2025 snížení produkovaných emisí oxidu uhličitého o 50 %.

Třetí fáze pak bude logicky elektrická. Lamborghini přiznává, že uvede na trh první elektromobil, avšak zatím bez konkrétnějších cílů. Elektrické Lambo bude každopádně debutovat v druhé polovině dekády. Zatím není zřejmá jeho podoba, automobilka však má ambice z něj postavit svoji čtvrtou modelovou řadu, která by doplnila dnešní dvojici superaut a SUV. Dlouhá léta se přitom spekuluje, že by čtvrtá modelová řada mohlo být gran turismo, které značka už nabízela ve svých počátcích. Zda se tomu tak skutečně stane, však zatím uvidíme. Podobu zřejmě ovlivní případné výsledky firmy v následujících letech.

„Elektrifikační plán Lamborghini je nově stanovený kurz, který je nezbytný v kontextu radikálně se měnícího světa, v němž chceme prostřednictvím konkrétních projektů přispět k dalšímu snižováním dopadů na životní prostředí,“ komentuje představený plán generální ředitel Lamborghini Stephan Winkelmann, které se této funkce opět ujal loni na podzim. Zdůrazňuje, že Lamborghini vždy bylo symbolem pro motory s mimořádným výkonem, což je něco, co se nezmění ani v nadcházejících letech.

Lamborghini přitom do elektrifikace hodlá během čtyř let investovat na více než 1,5 miliardy eur, což bude největší investice v celé historii automobilky ze Sant' Agaty. I přestože společnost přiznává, že se vydává novým směrem, zdůrazňuje, že v nové éře bude věrná svým kořenům.