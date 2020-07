Lamborghini Urus slaví metu 10.000 vyrobených kusů. Nejoblíbenějším vozem značky ale zatím není

Lamborghini Urus je SUV poháněné osmiválcem o výkonu 478 kW, které nabídku italského výrobce supersportů obohatilo v roce 2018. Mělo se stát výdělečným projektem, který má financovat další vývoj superaut, což se Urusu daří. Mezi zákazníky se stal hitem, a tak už hlásí překonání mety 10.000 vyrobených kusů.

To je na poměry této italské automobilky opravdu hodně, vždyť z bran její továrny v Sant’Agatě ročně vyjede jen pár tisícovek aut. Urus je tak v tuto chvíli nejžádanějším modelem značky – za rok 2019 mělo toto SUV na svém kontě 5.233 vyrobených kusů, zatímco desetiválcový supersport Huracán měl za loňský rok na svém kontě 2.426 postavených kousků a dvanáctiválcová vlajková loď Aventador 1.005 exemplářů.

Urus je tak v tuto chvíli nejrychleji vyráběným modelem v historii automobilky – vždyť desetitisícovou hranici se mu povedlo překonat pouhé dva a půl roku od zahájení prodejů v únoru 2018. Závod Lamborghini přitom letos v březnu musel na měsíc a půl přerušit produkci jako prevenci před dalším šířením koronaviru.

Co do celkového počtu ale jedničkou v historii značky (zatím) není. Tím je Huracán, který v říjnu 2019 překonal hranici 14.022 vyrobených kusů. To byla celková produkce předchozího Gallarda, do té doby nejžádanějšího modelu značky v historii. Desetiválcový supersport ale na dosažení této mety potřeboval pět let, zatímco Urusu to může trvat kratší dobu.

Jubilejní Urus je mimochodem vyveden v nově nabízeném matném černém laku Nero Noctis Matt v kombinaci s paketem karbonových doplňků a dvoubarevným interiérem kombinujícím černou a oranžovou barvu s karbonovým obložením. Vůz míří pro blíže nespecifikovaného zákazníka z Ruska. Zatím nejoblíbenější barvou pro Urus je mimochodem šedá, následovaná mnohem výraznější žlutou.

Urus výrazně navýšil produkci Lamborghini, které kvůli výrobě tohoto SUV dokonce rozšiřovalo svoji domovskou továrnu v Sant‘ Agatě. Její plocha se v roce 2017 zdvojnásobila na 160.000 m2, když v ní vznikla nová montážní linka, výhradně určená právě pro toto SUV. O dva roky později kvůli Urusu otevřela v Sant‘ Agatě i specializovaná lakovna.

Lamborghini navíc průběžně aktualizuje nabídku, aby udrželo zájem o Urus. Pro modelový rok 2021 je tak k dispozici i dvoubarevné provedení kombinující černou střechu s některou z tradičních perleťových barev z nabídky značky – žlutou Giallo Inti, oranžovou Arancio Borealis a zelenou Verde Mantis. Naopak z hlediska motorů je k dispozici nadále výhradně dvakrát přeplňovaný benzinový osmiválec o objemu čtyř litrů. Dříve avizovaný plug-in hybrid zatím nabídku stále nerozšířil.