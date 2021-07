Lamborghini už vyrobilo 15 tisíc Urusů. Stačily mu zhruba tři roky

První "esúvéčko" značky k dosažení tohoto milníku přitom potřebovalo jen nějaké tři roky. Asi vás tedy nepřekvapí, že žádný jiný model v historii Lamborghini se nevyráběl takhle rychle.

Urus se také jistě brzy stane nejúspěšnějším vozem s býkem ve znaku vůbec. Tím by v současnosti měl být Huracán, který se ale vyrábí už od roku 2014. Huracán v pozici nejprodávanějšího Lamba v roce 2019 předstihl Gallardo. To za zhruba 10 let výroby (2003 až 2013) zapsalo 14.022 kusů.

15.000. Urus, který dostal matně šedý lak karoserie (Grigio Keres) a dvoubarevný interiér kombinující, míří k zákazníkovi do Velké Británie.

Italská automobilka se také pochlubila růstem produkce v prvních šesti měsících letošního roku. Vedla si dokonce tak dobře, že zažila nejlepší pololetí v historii. Od začátku ledna do konce června vyrobila celkem 2.796 exemplářů modelu Urus, 1.532 Huracánů a 524 Aventadorů.

V souvislosti s Urusem se ještě sluší poznamenat, že italské SUV by se mělo v příštím roce představit v modernizované podobě, která by mohla nabídnout vyšší výkon dvěma turbodmychadly přeplňovaného čtyřlitrového osmiválce. Mluví se však také o nové plug-in hybridní verzi a o variantě vhodnější do horšího terénu.