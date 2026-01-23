Rallye Monte Carlo - pátek: Solberg má situaci pod kontrolou, Mareš nejede
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po pátku a odjetých devíti rychlostních zkouškách Rallye Monte Carlo, která otevírá letošní seriál mistrovství světa. Na prvních třech místech jsou jezdci továrního týmu Toyota - druhý Brit Elfyn Evans a třetí Francouz Sébastien Ogier.
V pátek bylo na programu dohromady šest rychlostních zkoušek, které dělil polední servis ve francouzském Gapu vzdáleném téměř 300 kilometrů od Monte Carla. Posádky čekalo celkem 128,88 měřených kilometrů.
Bohužel už bez Mareše
V soutěži pokračuje z českých jezdců bohužel už jenom Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2). Druhý český zástupce Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) trefil na čtvrteční noční RZ3 levou zadní částí svého auta betonový patník na okraji silnice. Podle technických komisařů došlo k poškození ochranného rámu a vůz nesmí za těchto okolností dále závodit.
Páteční ráno posádkám nenabídlo žádný odpočinek, ´Úvodní zkouška dne (RZ4) začínala na suchu, ale s rostoucím stoupáním se změnila na ledovou. Solberg neponechával nic náhodě. Vyhrál erzetu s náskokem 19,1 sekundy a navýšil své vedení před druhým v pořadí Evansem na 1:10,7 minuty. V další testu měl defekt a najednou byl rozdíl menší - 43,5. Seveřan však v poslední zkoušce dopolední sekce, která byla na začátku zledovatělá a ke konci uschla, neponechal nic náhodě.
Čtyřiadvacetiletý jezdec si znovu upevnil svou převahu a porazil Evanse o 20,7 sekundy, čímž si zvýšil náskok na 1:04,2. „Jistě, trochu se čistilo, ale ve druhé části bylo hodně bláta. Měl jsem jsem jednu zimní pneumatiku, jen se třemi hroty a řeknu vám, že to bylo šílené. Trochu jsme riskovali, ale fungovalo to,” komentoval Solberg dopolední průběh. Odpoledne začal nejrychleji a vytáhl svůk náskok na druhého zase přes minutu. „Opravdu ošemetné, všude totiž bylo tolik bláta. S pneumatikami to není v takových podmínkách vůbec snadné, ale snažím se, co můžu. Jsem velmi opatrný, ale myslím, že to musí dělat každý z nás. Jen se snažím ovládat,” komentoval Solberg aktuální situaci.
Bláto kam se podíváš?
Odpolední program zkomplikoval posádkám silný déšť a ve složitých podmínlách se nejléúe zorientoval zkušený Ogier, který vyhrál RZ8 i RZ9 a přiblížil se ke druhému Evansovi na 6,5 sekundy. Navíc se zlobil sám na sebe. “Na osmé zkoušce jsem udělal školáckou chybu, když jsem si zapomněl rozsvítit přídavná světla. V závěru dne to bylo o přežití, protože na silnici bylo spoustu bláta,” vysvětloval francouzský jezdec.
Evans měl problémy na RZ8, kde trefil po šírokém smyku svah, ale naštěstí bez technických následků. “Necítil jsem to jako velký problém, jen jsem měl problémy otočit auto v hustém bahně. Na deváté erzetě jsem si nebyl dost jistý ve vyjetých kolejích,” vysvětloval Velšan. Po pátečním programu ztrácí 1,08,4 sekundy na Solberga, který vede od druhé zkoušky celou soutěž. “Chtěl jsem jen projet. Měl jsem pneumatiky do kříže, což nebyla v daných podmínkách moc dobrá volba. Zvýšil jsem svůj náskok, takže jsem spokojený. Je to pořád náročné,” hodnotil situaci severský pilot závěr pátečních erzet.
Kamaráde, díky za pomoc
Z továrního týmu Hyundai je na tom nejlépe Francouz Adrien Fourmaux a to navzdory penalizaci 30 sekund za pozdní příjezd do časové kontroly. “Měli jsme technické problémy na přejezdu mezi rychlostními zkouškami a Jon Armstrong nám trochu pomohl. Zachoval se jako správný sportovec a já mu děkuji,” prohlásil francouzský pilot. Ke čtvrté příčce mu pomohly problémy jeho týmového kolegy Thierryho Neuvilla. “Při zkracování zatáčky jsme se dostali dvěma koly mimo trať a nebyla žádná cesta ven. Naštěstí tam byli fanoušci, kteří nás dostali na trať,” vysvětloval Belgičan svou ztrátu 3:43,1 minuty.
Smolařem dne byl Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Na začátku odpolední sekce rychlostních zkoušek začal mít problémy s posilovačem řízení a dvě erzety (46,5 km) absolvoval bez něj. Časově to pro něj představovalo ztrátu šest minut. Momentálně je na 12. místě s mankem deseti minut na lídra průběžné klasifikace. “Byla to docela velká práce projet tyto zkoušky bez posilovače řízení. Moje ruce jsou na tom docela špatné,” řekl subtilní japonský jezdec.
Průběžné pořadí (po RZ9 z RZ17):
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:11:13,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:08,4; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:14,9; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +5:05,2; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1)+6:05,3; 6. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +7:18,8; 7. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +7:42,1; 8.L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:27,5; 9. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +9:07,1; 10. Grjazin, Alexandron (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9:08,8; 11. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +9:17,9; 12. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +10:00,8; 13. Daprá, Guglielmetti (It./Škda Fabia RS Rally2) +10:01,3; 14. P. Sarrazin, Roche (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +11:20,9; 15. Pelamourgues, Pouget (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +12:12,2; 16. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +12:31,0; 17. Ingram, Kihurani (Brit., USA/Toyota GR Yaris Rally2) +13:37,1; 18. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +14:03,6; 19. Koltun, Pleskot (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +23:39,6; 20. Pajari, Salminen (Fin.Toyota GR Yaris Rally1) +24:44,0; 21. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +24:57,5; ... 26. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +35:57,8; 29. Y. Rossel, Durand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +42:15,9.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program soutěže
Sobota 24. 1. - 8.31 RZ10 (29,93 km), 9.55 RZ11 (15,06 km), 12.31 RZ12 (29,93 km), 18.35 RZ13 (2,69 km).
Neděle 25. 1. - 8.05 RZ14 (12,50 km), 9.35 RZ15 (23,45 km), 11.09 RZ16 (12,50 km), 13.15 RZ17 (23,45km).