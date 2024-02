Lancia Ypsilon jako kabrio? Maďarský návrh nevypadá špatně!

Nejnovější provedení Lancie Ypsilon by podle maďarského grafika X-Tomiho vypadal dobře s třídveřovou karoserií i se skládací střechou. Co si o nich myslíte vy?

Čerstvě představená Lancia Ypsilon bude s největší pravděpodobností k mání jen s pětidveřovou karoserií, stejně jako sesterský Peugeot 208, Opel Corsa nebo Jeep Avenger – s těmito i dalšími modely koncernu Stellantis sdílí techniku. Cokoliv jiného je krajně nepravděpodobné, zájem zákazníků hovoří jasně ve prospěch „pětidvířka“ jako jediné nabízené varianty.

To ovšem neznamená, že se maďarský grafik X-Tomi nemůže pustit do ilustrací ve stylu „Co by, kdyby“. Představil nový ypsilon s třídveřovou karoserií, která by ještě před pár lety byla neodmyslitelnou součástí nabídky. Dveře jsou pochopitelně delší, černý panel na C-sloupku zůstal beze změn.

Druhým návrhem je ypsilon kabrio, který z třídveřového provedení vychází. Designér si nedal příliš práce s interiérem a vůz také ukázal pouze zepředu, přesto nápad na malý elektrický kabriolet do města není vůbec špatný. I kdyby jen proto, že žádná automobilka dnes nic takového nevyrábí, všechna kabria na trhu mají pevnou střechu.

Pochopitelně, u obou těchto návrhů si můžeme být v podstatě jisti, že je v prodeji neuvidíme. Stejně tak nepřijde na trh kombík nebo verze se vznětovým motorem.