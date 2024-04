Land Rover chystá špičkový Defender Octa, má být nejlepší za každých podmínek

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jako by Land Rover Defender byl málo schopný už tak, jak je, chystá jeho výrobce drsnější verzi. Jmenuje se Octa a co jiného by mohlo pracovat pod její kapotou, než přeplňovaný osmiválec. Land Rover se o tom pochlubil tiskovou zprávou, k níž přidal obrázky z testování novinky.

Onen osmiválec nebude známý kompresorový pětilitr, nýbrž motor se dvěma turbodmychadly. To bude pravděpodobně V8 o objemu 4,4 litru a mild hybridním ústrojím od BMW, tedy motor původem z X5 M, X6 M a dalších vrcholných verzí velkých mnichovských aut. Land Rover ho už v některých jiných modelech používá.

Video se připravuje ...

Vůz při vývoji prochází 14 tisíci testy navíc ke standardnímu testování defenderu, uvádí automobilka. Sahají od jízd na Severní smyčce Nürburgringu přes zkoušky ve stylu rallye ve Francii či led ve Švédsku až po pouštní jízdy v Dubaji či šplhání po skalách v Utahu.

Cílem je nabídnout „ojedinělou šíři schopností, komfortu a vyrovnanosti na silnici i mimo ni“. Na odolnost odkazuje i jméno – nemá původ v počtu válců, nýbrž ve slově octahedron, česky osmistěn. To je podoba diamantu, nejtvrdšího přírodně se vyskytujícího minerálu na Zemi.

Kromě motoru má nabídnout odolné, ale luxusní materiály či odpružení s označením 6D Dynamic z Range Roveru Sport SV. To hydraulicky spojuje tlumiče a takto ovládá pohyby karoserie bez potřeby klasických příčných stabilizátorů. Čekejme také výrazné doplňky zvenčí i v kabině a „možnosti, jak udělat každé dobrodružství epické“, říká výrobce.

Zatímco světu firma ukazuje vůz s maskováním a bez něj ho uvidíme až 3. července, zájemci o koupi se mohou u svého prodejce land roverů registrovat na jednu ze sedmi událostí, které vůz dopodrobna představí. V Evropě proběhnou čtyři z nich a je dost pravděpodobné, že se na nich spousta kusů z údajně limitované výrobní série prodá.