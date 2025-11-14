Legendární a „všemocný“ olej WD-40: Tohle použití určitě neznáte. Neublíží autu?
Penetrační olej WD-40 zná patrně každý, kdo někdy něco dělal nejen na autě, ale také doma. Jeho využití je velmi široké a vlastnosti obecně velmi dobré. Co všechno dokáže?
WD-40 je původně zkratkou pro Water Displacement, 40th formula (vytěsnění vody, 40. receptura). Jedná se o americkou ochrannou známku penetračního oleje. Zároveň se tak jmenuje firma, která tenhle olej v americkém San Diegu vyrábí.
Vyvinuta byla v roce 1953 společností Rocket Chemical Company. Firma se poté přejmenovala na WD-40 Company. Na trh byl produkt uveden v roce 1961. Původně byl vyvinut pro firmu Convair, někdejšího známého výrobce letadel, která jej používala k ochraně pláště raket Atlas. Receptura WD-40 nebyla nikdy patentována a ani zveřejněna. Dodnes tak zůstává střeženým tajemstvím výrobce.
WD-40 má široké možnosti uplatnění. Automechanici jej využívají třeba, pokud nemohou povolit šroubový spoj. Nebo k preventivnímu mazání míst, kde je nežádoucí vlhkost, jež podporuje vznik koroze. Právě vytěsňování vlhkosti je jednou z hlavních předností maziva WD-40.
Další vlastností je, že funguje jako rozpouštědlo starých zatuhlých mazadel. WD-40 neobsahuje silikon, a tudíž nepoškozuje lak karoserie vozidla. Výrobce WD-40 dokonce tvrdí, že penetrační olej lze použít i k odstranění zaschlých mastnot a špíny na laku karoserie auta, aniž byste jej poškrábali.
Klíčem k úspěchu je čištěné místo postříkat WD-40, následně jej nechat tak minutu až dvě působit a poté vzít mikrovláknový hadřík a jím předmětné místo otřít. Pokud byste ale chtěli WD-40 použít k odstranění drobných škrábanců, tady patrně moc nepochodíte. Nejedná se přece o brusnou pastu.
I přesto, že s pomocí WD-40 dokážete „opravit“ lak karoserie auta, k tomuhle účelu jej používá asi málokdo. Mnohem častější využití je k mazání drobných mechanismů, například zámků dveří a kapoty. K tomu lze ale stejně dobře použít vazelínu ve spreji, kterou navíc automechanici v servisech využívají častěji než WD-40. Důvodem ale nemusí být jen to, že je na tyto účely vazelína vhodnější, ale také čistě z obchodních důvodů.
Vazelínu ve spreji totiž zpravidla dodává do servisu firma, která zajišťuje i jinou kosmetiku a chemické přípravky. Třeba na myčku, ale také čistič brzd na bázi louhu nebo kontaktol pro ochranu elektricky vodivých spojů (například usměrnění nebo kolíků startovací baterie). Přirozeně ale lze na elektrické kontakty použít i popisovanou WD-40, neboť právě vlastnost „vytěsňování vlhkosti“ je v daném případě důležitá.
Zdroj: Technický list, Univerzální mazivo WD-40 od Den Braven, server Jalopnik
Foto WD-40, Jalopnik