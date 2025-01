Letos se v Česku otevře 73 nových kilometrů dálnic. Je to méně než loni

Ředitelství silnic a dálnic plánuje letos uvést do provozu téměř 73 kilometrů nových dálničních úseků. Je to o zhruba 38 kilometrů méně než loni. Od roku 2022 do roku 2025 zprovozní stát 219,9 kilometru nových úseků dálnic. Údaje ČTK poskytlo ministerstvo dopravy.

Mezi hlavní dokončené silniční stavby budou patřit čtyři úseky na dálnici D35 z Hradce Králové do Lipníka nad Bečvou. Úsek Vysoké Mýto - Džbánov, který bude zároveň tvořit obchvat Vysokého Mýta, bude měřit téměř šest kilometrů. Část D35 z Janova do Opatovce se začala stavět v květnu 2023 a měří 11,7 kilometru, úsek Hořice - Sadová bude mít délku 10,5 kilometru a v druhé etapě výstavby úseku Křelov-Slavonín přibude dalších 3,2 kilometru komunikace spojující dvě už hotové části.

Na dálnici D55 z Olomouce do Břeclavi přibude 7,6 kilometru dlouhý úsek Olomouc - Kokory a nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel. Na D1 se řidiči mohou těšit na zprovoznění posledního chybějícího úseku Říkovice - Přerov o délce deset kilometrů a také rozšíření komunikace v části Brno-centrum a Brno-jih.

V letošním roce stát zároveň plánuje zahájit výstavbu 62 kilometrů dálnic, což je o 40 kilometrů méně než v letošním roce. Půjde zejména o stavby na dálnici D6 Praha - Karlovy Vary, několik odpočívek na dálnici D11 Praha - Hradec Králové a pokračování výstavby D35 z Hradce Králové do Lipníka.

Základní dálniční síť by měla mít Česká republika podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) dokončenou v roce 2033.