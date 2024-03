Levná auta s tažným zařízením na UlovAuto.cz

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nejsou nejmladší, nejkrásnější ani v nejlepší formě. Ve výbavě ovšem mají tažné zařízení, které bývá od jara do podzimu v permanenci. Český národ chatařů a chalupářů si přitom často bez přívěsného vozíku nevystačí. Pokud máte malý pozemek nebo si svou zahradu nechcete hyzdit starým listím, posekanou trávou či ořezanými větvemi, musíte je odvézt ideálně do kompostárny. A na to je auto s vozíkem jako dělané.

Mít na autě tzv. kouli se ovšem hodí i v běžném životě, když například potřebujete odvézt nábytek či staré elektrospotřebiče. Ve městech, kde v hojném počtu existují odvozové služby, vozík úplně nevyužijete, na vesnici je však téměř povinnou výbavou.

Jestliže si nechcete své hlavní auto ničit pod náporem naloženého vozíku, vyplatí se pořídit si pracovní vůz, který může sloužit také jako další auto v rodině.

Přinášíme proto přehled dostupných aut s tažným, která však můžete využívat i na běžné povinnosti. Ostudu vám určitě neudělají.

Dacia Logan MCV 1,6 i Ambiance rok výroby: 2010

výkon: 64 kW

najeto: 174 228 km

cena: 69 999 Kč

Škoda Fabia I 1,4 MPI Classic rok výroby: 2020

výkon: 44 kW

najeto: 165 879 km

cena: 39 900 Kč

Ford C-MAX 1,6 i rok výroby: 2006

výkon: 74 kW

najeto: 187 427 km

cena: 49 900 Kč

Seat Altea 1,9 TDi rok výroby: 2008

výkon: 77 kW

najeto: 167 000 km

cena: 55 000 Kč

Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 4x4 rok výroby: 2004

výkon: 92 kW

najeto: 180 000 km

cena: 68 000 Kč

Renault Grand Scénic 1.9 dCi rok výroby: 2007

výkon: 81 kW

najeto: 181 226 km

cena: 64 999 Kč

Opel Meriva 1.7 CDTi rok výroby: 2005

výkon: 74 kW

najeto: 185 200 km

cena: 64 877 Kč

Mazda 6 1,8 16V rok výroby: -

výkon: 88 kW

najeto: 115 600 km

cena: 74 900 Kč

