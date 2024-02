Levný elektromobil do města za 123 tisíc: S malým Citroënem dnes ujedete 60 km

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilky už chápou, že pokud se z elektromobility má stát masová záležitost, bude muset být dostupnější i obyčejným lidem. Už brzy se na evropském trhu začnou objevovat levnější kompaktní elektromobily, a přestože nám to výrobci aut prezentují jako významnou inovaci, segment malých elektrických aut do města není tak nový, jak by se mohlo zdát. Dokonalou ukázkou je i maličký Citroën z 90. let, který se právě objevil na světovém aukčním serveru eBay.

Malý francouzský hatchback Citroën Saxo byl v Česku populárním autem pro každý den, ale jen málokdo si dnes vzpomene, že se spolu s klasickými spalovacími motorizacemi vyráběl i v čistě elektrické verzi s nulovými emisemi. Tehdy inovativní Citroëny Saxo „Electrique“ nebyly v Evropě rozšířené natolik jako spalovací sourozenci, což z nich v současnosti dělá opravdu vzácnou raritu. Současně ukazují, kam se vývoj elektromobilů za jedno čtvrtstoletí posunul.

Na eBayi se právě prodává Citroën Saxo Electrique, který se poprvé prodal v roce 1999 a dlouhých 25 let byl v rukách jediného majitele. Ten sice uvádí, že jej používal při každodenním dojíždění, ale i přesto má najeto pouhých 72.721 kilometrů. A musíme uznat, že s ohledem na maximální dojezd na jedno nabití je to pořádná porce kilometrů.

Video se připravuje ...

Prodejce uvádí, že aktuální elektrický dojezd tohoto kousku je přibližně 60 kilometrů na jedno nabití, přičemž ve stavu nového vozu uměl nabídnout až 90 kilometrů. Tato úroveň degradace je u takto starých nikl-kadmiových baterií normální, ale i přesto se doporučuje důkladná kontrola akumulátoru. Vytápění kabiny tehdy nečerpalo energii z baterie pohonu, ale vůz byl vybaven pomocným benzinovým topením Webasto s 12litrovou nádrží.

Srdcem elektrického Citroënu Saxo je jeden vzduchem chlazený elektromotor o maximálním výkonu 20 kW (27 koní). Nejvyšší rychlost je 90 kilometrů v hodině, a i s těžkým akumulátorem na palubě váží elektrické Saxo pouze 1095 kilogramů. Pohotovostní hmotnost běžných spalovacích verzí se přitom pohybovala okolo 925 kilogramů.

Čistě elektrické Saxo je dnes výrazně dražší, než spalovací modely na aktuálně se na eBayi prodává za 4850 eur, tedy přibližně 123 tisíc korun. A pokud vám přijde zbytečně drahé, podobných aut se vyrobilo jen 5500 kusů, takže je i zajímavým artiklem pro sběratele francouzských vozů.