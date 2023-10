Lexus si patentoval několik verzí označení LF-Z, mohou nás čekat až čtyři koncepty elektromobilů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když si automobilka zažádá o patentovou ochranu nějakého jména, ještě to nemusí znamenat, že ho použije – může se připravovat pouze na tu možnost. Když ale přijde rovnou se čtyřmi patenty, je dost pravděpodobné, že aspoň jeden najde i reálného využití.

Právě čtyři označení – LF-ZA, LF-ZC, LF-ZL a LF-ZV – si nechal patentovat Lexus. Vypadá to tedy, že má něco v rukávu a v nejbližší době se to chystá uveřejnit. Jenže není vůbec jasné, o co půjde – web LexusEVforum.com informoval jen o žádostech o patent samotných, nikoliv o tom, co by měla jména představovat.

Písmena LF ovšem Lexus v minulosti vždycky používal pro koncepty a písmeno Z naznačuje něco o elektromobilitě. Koncept LF-Z Electrified se stal elektrickým crossoverem RZ; nová označení k těmto třem písmenům přidávají jedno další. Může to tedy znamenat, že automobilka chystá odhalení až čtyřech konceptů elektrických aut pro svou budoucnost.

Vozy plánuje ukázat na Japonské show mobility koncem října; na jeden z nich před několika týdny poutala pozornost nepříliš jasným obrázkem, který ukazoval v podstatě jen „fajfky“ světlometů. Další upoutávku přidala před několika dny. Kolik konceptů bude, se dozvíme už zanedlouho, ale jelikož automobilka hovoří o „modelové řadě“, klidně mohou být využita všechna čtyři označení.