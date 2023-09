TEST Lexus RZ 450e - Skvost s neomluvitelnou vadou

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Po mnoho let byl Lexus synonymem pro hybridní pohony, a přesto se až do minulého roku všechny modely této značky obešly bez nabíjecích kabelů. Po ohromném úspechu plug-in hybridního NX přichází automobilka s dalším nevyhnutelným krokem - plně elektrickým modelem RZ 450e. Ačkoliv se nejedná o první elektromobil, který Lexus uvedl na trh - tím je model UX ve verzi 300e - jedná se o první model, jehož platforma e-TNGA je přímo dedikovaná absenci spalovacího motoru. Těchto základů využívají také modely Toyota BZ4X a Subaru Solterra, které jsou si v základu podobné jako vejce vejci. Přesto námi testovaný Lexus mezi svými sourozenci přeci jen v několika ohledech vyniká.

Redakce Auto.cz přivítala novinku v nejvyšší výbavě, obohacené o několik příplatkových prvků, takže o zábavu jsem během týdenního testu neměl nouzi. Bohužel, tomuto konkrétnímu kusu chyběl nový systém řízení One Motion Grip (OMG), který zahrnuje zploštělý volant (v motoristickém světě známý jako „yoke“).

Tento systém svým způsobem představuje revoluci v řízení, neboť se jedná o vůbec první (sériově vyráběný) automobil na světě, který nemá fyzicky propojený volant s nápravou. Veškeré pohyby řidiče s volantem jsou přenášeny pouze elektronicky - tuto technologii Lexus označuje jako steer-by-wire. Řízení po drátech v minulosti přineslo už Infiniti Q50, to však mělo mechanická zadní vrátka pro případ, že by systém selhal.

Inovativní řešení Lexusu přináší dvě hlavní výhody: Zaprvé, maximální rejd volantu je omezen na necelých 180 stupňů, což eliminuje potřebu přehmatávání a umožňuje ovládání volantu jediným pohybem. Zadruhé, řidič nepociťuje nepříjemné vibrace ani jiné zásahy do řízení způsobené nerovným terénem nebo špatným stavem vozovky, protože se z kol nedostává přímá odezva do volantu. Přesto je určitá míra odezvy stále přenášena pomocí senzorů na nápravě, které posílají signály do vibračního motoru ve volantu, ale jejich intenzita je mnohem menší a příjemnější. Tento systém bude ovšem v na našem trhu k dispozici až v roce 2025.

Design elektrického Lexusu je z trojice japonských sourozenců ten nejvýraznější - což je na druhou stranu přesně to, co bychom od této značky očekávali. Názory se různí zejména při pohledu na přední masku, která si zachovala standardní tvar nárazníku do písmena L, i když mřížka chladiče byla, jak bývá u elektromobilů obvyklé, zaslepena. Nicméně, v detailu můžeme vidět, že ve spodní části zůstala malá část mřížky otevřená, což pomáhá s chlazením baterie. Kapota se sklání do mírného převisu, což vytváří nad logem automobilky ostrý výběžek, jenž svírají pokročilé LED světlomety.

Ve srovnání s výrazným vzezřením předku, zbytek vozu působí velmi elegantně a vyspěle. Zejména zadní část vozu se skutečně povedla. Hlavní roli zde hrají světlomety, jejichž linie obepíná celou šířku pátých dveří až do boků vozu, takže jsou viditelné i z profilu. Za zmínku stojí také netradiční aerodynamický prvek nad zadním sklem, kterému inženýři Lexusu přezdívají „kočičí uši“.

Vozidla tohoto japonského výrobce mají tu vlastnost, že popisování jednotlivých křivek by u jediného modelu vydalo minimálně na krátkou knížku, takže zbytek ponechám na vašem úsudku z fotografií. Musím však přiznat, že přes počáteční skepsi jsem si na vzhled exteriéru zvykl poměrně rychle.

Lexus RZ 450e

Z kabiny nebudete chtít už nikdy vystoupit

Interiér je hoden renomé výrobce, který si zakládá na spojení pohodlí a luxusu. Jsem si vědom klišé, kterého se nyní dopustím, ale v kabině si skutečně budete připadat jako v obýváku, dokonce možná o trochu lépe. Všechno je příjemně měkké, hebké a přesto velmi pevné a solidní. Pohyblivé části je radost používat. Plynulé otevírání různých úložných prostor, téměř neslyšné otevírání a zavírání oken, příjemné a responzivní kliknutí při stisknutí jednotlivých tlačítek. Ve volných chvílích se tak mnohdy přistihnete, že si bezmyšlenkovitě hrajete s různými prvky kokpitu, jen proto, že je to jednoduše nesmírně uspokojující.

Zvláštní slova chvály si bezesporu zaslouží sedačky. Pokud by to bylo možné, okamžitě bych je z tohoto testovaného vozu vyjmul, připevnil k nim kolečka a trávil v nich také čas, během kterého v rukou nedržím volant. Ani při delších cestách jsem nepocítil sebemenší nepohodlí a během dynamičtější jízdy mi boční opěrky poskytovaly naprosto dostatečnou oporu.

Jak se u vyšších výbav takového vozu sluší, sedačky disponují funkcí vyhřívání a odvětrávání, s čímž souvisí velmi kontroverzní krok designérů, který spočívá v eliminaci přihrádky spolujezdce. Tu nahradil panel potažený látkou, který funguje jako další zdroj tepla během vyhřívání sedaček. Jak říkám, obývací pokoj.

Poté, co se cestující pohodlně usadí, mohou naplno obdivovat rozsáhlou obrazovku infotainmentu s úhlopříčkou 14 palců, na kterou si nemůžu stěžovat ani v nejmenším. Systém je naprosto přehledný a skvěle responzivní. Stejně tak, jako ostatní modely současné nabídky Lexusu novinka alespoň z části zachovala samostatný panel klimatizace s fyzickými ovladači. Těmi nastavíte teplotu, zatímco intenzitu volíte dotykovým posuvníkem, který je na obrazovce neustále k dispozici, takže se k němu nemusíte nijak „proklikávat“. Samozřejmostí je bezdrátové propojení telefonu pomocí Android Auto a Apple CarPlay, který si můžete během jízdy odložit na bezdrátovou nabíječku.

Zpočátku jsem byl zaskočený tím, jak malý se mi digitální kokpit zdál být. Ale když jsem v zápětí sám sobě položil otázku „co víc by vlastně měl umět?“, uvědomil jsem si lehkou deformaci oborem a pohled přehodnotil. Displej zobrazuje veškeré informace jasně a přehledně, což je vlastně jeho primární účel. Koneckonců, během jízdy na něj budete koukat jen minimálně, díky přítomnosti head-up displeje, který promítá základní údaje přímo do zorného pole řidiče.

Lexus RZ 450e

Tím se dostáváme k ovládacím prvkům na volantu, které head-up displejem přímo kooperují. Jakmile na tlačítka položíte prst, promítnou se na čelním skle. Řidič v tuto chvíli přesně vidí, na kterém tlačítku prst drží a jeho aktivaci následně potvrdí fyzickým stlačením. Naprosto geniální řešení, které mě fascinuje již delší dobu.

Mluvíme-li o kabině nového Lexusu RZ, bohužel nemůžu opomenout výhled řidiče z vozu, který rozhodně není ideální. Čelní sklo je značně zkosené a není nikterak vysoké, což ovšem nelze říct o kapotě, přes níž je vidět velmi špatně. V jedné linii s čelním sklem jsou také sloupky A karoserie, jejichž zkosení značně brání výhledu do stran. Nejhorší je však situace u zadního okna, přes které kvůli jeho velikosti a umístění neuvidíte zhola nic. V tomto ohledu jsem byl za vysokou výbavu, jejíž součástí byla také panoramatická kamera, opravdu vděčný.

Teď už zbývá zhodnotit pouze to, jak je interiér elektrického SUV praktický. Přestože platforma e-TNGA přináší nové možnosti v ohledu úložných prostor tam, kde dříve býval středový tunel, absence schránky nad koleny spolujezdce je stále cítit. Jinak si ovšem na prostor v kabině nemůžu stěžovat. Obzvlášť mě překvapilo místo na zadních sedačkách - sám za sebou (185 centimetrů) jsem měl před koleny minimálně dvacet až třicet centimetrů prostoru. Vzhledem k tomu, že akumulátor je umístěn „pod podlahou“ je třeba počítat s menším výškovým rozdílem mezi sedákem a podlahou.

Zavazadlový prostor nabídne 522 litrů objemu, což je zhruba o 70 litrů víc, než dokáží poskytnout jeho sourozenci v podobě Toyoty BZ4X a Subaru Solterra.