Lidé z generace Z jsou nejméně důvěryhodnými řidiči. Jen o věku to ale není
Kdo řídí lépe, mladí nebo staří? A v jak vysokém věku je vhodné s řízením auta skončit? Nejen na to odpovídají respondenti z řady řidičů po celém světě.
Společnost Scrap Car Comparison udělala globální průzkum mezi řidiči mnoha národností, různého věku i řidičské praxe ve snaze odpovědět na palčivé otázky ohledně úrovně nebo spíš vyspělosti řidičů motorových vozidel. Je jasné, že napříč státy a zejména kontinenty se odpovědi mohou lišit, přesto jejich souhrn určitou vypovídající hodnotu mít může. Jakkoliv záleží na úhlu pohledu.
Z průzkumu vyplynulo, že nejméně důvěryhodnou skupinou řidičů jsou z hlediska věku lidé z takzvané generace Z. Tedy lidé narození v letech 1997 až 2012, pokud se bavíme o řízení auta, tak spíše do 2007, pokud tedy bereme za hranici, od níž se smí řídit samostatně věk 18 let. Celosvětově označilo více než tři ze čtyř respondentů generaci Z za nejrizikovější řidiče. A třeba ve Velké Británii je za nejrizikovější považuje téměř devět z deseti dotázaných.
Průzkum se nezaměřil pouze na generaci Z, ale také na řidiče z přesně opačného věkového spektra. Tedy na seniory. Průzkum ukázal, že pouhých 18 procent lidí se cítilo bezpečně ve voze s člověkem za volantem ve věku 80 a více let. Z toho vyplývá druhý zajímavý údaj. A sice, že téměř polovina řidičů na celém světě se domnívá, že by lidé měli přestat řídit ve věku 70 let. Přirozeně to však nezáleží jen na věku, ale i na celé řadě dalších okolností. Třeba na zdravotním stavu a také na dosavadní praxi nebo spíše častosti jízd.
Průzkum dále ukázal, že dobrého řidiče dělá spíše čas strávený za volantem než jen pouhý věk. A také, že zkušenosti rostou se zvyšujícím se věkem. To myslí sedm z deseti dotázaných. Za nedůvěryhodnější řidiče jsou dle průzkumu považováni lidé ve věku 35 až 44 let.
„Ať už je vám 18 nebo 80, každý si myslí, že je dobrý řidič, ale vnímání hraje obrovskou roli v tom, jak vnímáme ostatní na silnici,“ říká Matt Clamp ze společnosti Scrap Car Comparison.
„Věk řidiče přináší sebevědomí i opatrnost, ale to, co skutečně definuje bezpečného řidiče, jsou zkušenosti a uvědomění si dané situace. Příprava, trpělivost a respekt k ostatním účastníkům silničního provozu jsou to, co dělá cesty plynulejšími a bezpečnějšími, bez ohledu na to, kolik svíček máte na narozeninovém dortu,“ dodal Clamp.
Bez ohledu na to, kolik je danému řidiči let, nebo jak vnímáte jeho schopnosti, vzájemný respekt a porozumění jsou to, co udržuje všechny v bezpečném pohybu stejným směrem. A věk v to sice může hrát určitou roli, nikoliv však tu zásadní.
Zdroj: britský automobilový server Honestjohn
Foto: archiv Světa motorů