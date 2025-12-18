Seat a Cupra recyklují díly z vyřazených aut. Druhý život najdou ve výrobě i na trhu
Značky Seat a Cupra rozšířily udržitelnost o repasi dílů ve specializovaném centru v Zona Franca. Součástí strategie jsou i materiály z recyklovaných zdrojů, například čalounění Sequal Yarn z odpadu ze Středozemního moře nebo mikrovlákno Dinamica s vysokým podílem recyklovaného polyesteru.
Při milionech vyrobených aut ročně rostou tlaky na udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Značky Cupra a Seat dosáhly v tomto ohledu významného pokroku. V barcelonském areálu Zona Franca vzniklo z bývalé kompletační haly 7 středisko, které dává použitým dílům šanci na druhý život.
Na několika stanovištích se rozebírají vozy vyřazené z provozu, případně prototypy, pokud obsahují homologované komponenty. Znovu použitelné součástky jsou kvalitativně posouzeny a obnoveny tak, aby se daly použít buďto ve výrobě, nebo v distribuční síti náhradních dílů u externích partnerů. Tím se s pozitivním vlivem na životní prostředí posiluje jejich dostupnost na trhu. Navíc automobilka šetří na drahé likvidaci. Investice do nového oddělení vyšla v přepočtu na 118 milionů korun, z čehož 32,14 milionu korun tvořil grant z programu PERTE pro cirkulární ekonomiku.
Právě udržitelnost je jedním ze základních pilířů obou značek. V roce 2023 vyšly na trh modely Arona a Ibiza v edici Marina, jejíž dominantním prvkem je čalounění z tkaniny Sequal Yarn. Ta se používá dodnes a je získávána zpracováním odpadu ze Středozemního moře. Vytříděné plasty se očistí a přemění na upcyklovaný plast. V kombinaci s polyesterovými vlákny pak slouží i pro výrobu podlahových krytin a koberců. Dalším příkladem je materiál z mikrovlákna Dinamica, tvořený ze 73 procent recyklovaným polyesterem, zpracovávaných technologií na vodní bázi.
Cílem značky je snížit množství produkovaného odpadu k letošnímu roku o 60 procent ve srovnání s rokem 2010. V roce 2050 pak má být výroba bez odpadů. Obdobný cíl si vytyčila i v oblasti snižování CO2. Zde má být hodnota ve srovnání s rokem 2010 nižší o 75 procent a uhlíková neutralita je naplánovaná k roku 2050.
Zdroj: Cupra, Seat I Video: Seat