Fólie PPF chrání lak, umějí změnit barvu auta a dokážou se samy „zahojit“
Transparentní fólie jsou jedním z nejlepších způsobů ochrany laku automobilu. Vedle zachování původního odstínu můžete exteriér také kompletně změnit, ochranná funkce přitom zůstane.
Štěrk odletující od kol, sůl, UV záření, kyselé deště a také drobné oděrky v myčce. Navzdory moderním barvám s tvrzeným povrchem exteriér vozu v běžném provozu v našich podmínkách od poškození nikdy zcela neochráníte. Vedle toho musíte počítat také s ostatními účastníky provozu.
Každý to určitě zná. Přijde k zaparkovanému autu a na dveřích či nárazníku najde v lepším případě pouze malou ranku. V tom horším musí počítat s přelakováním poškozeného dílu, což je zejména u dražších vozů nepříliš příjemná záležitost i se zaplaceným havarijním pojištěním, které velkou část škody pokryje.
I proto je dnes stále běžnější, že si lidé lak všemožně chrání. Někdo zvolí například keramickou ochranu, která vydrží klidně i dva roky, další sáhnou sice po dražším, avšak komplexnějším polepu fólií PPF.
Nejvyšší úroveň ochrany
PPF (Paint Protection Film) totiž představuje nejúčinnější způsob, jak zmíněným poškozením předejít. Průhledná polyuretanová fólie díky svému složení absorbuje energii nárazu drobných kamínků, odolává chemikáliím i UV záření a navíc má schopnost samoregenerace. Jemné škrábance po zahřátí mizí, takže vůz dlouhodobě vypadá jako nový.
Zatímco většinou se setkáte s transparentními ochrannými foliemi, které přiznávají původní odstín laku, zvolit můžete také kompletní proměnu exteriéru. Barevné fólie PPF umožňují majiteli kompletně změnit barvu vozu od matných přes saténové až po unikátní perleťové odstíny, přičemž stále zachovávají plnou ochranu karoserie. Stejně jako čiré folie odolávají nárazům kamínků, chemii i UV záření a jejich životnost výrazně převyšuje běžné „wrapy“ v podobě slabší vinylové fólie, které známe z většiny aut. Ve srovnání s vinylem je fólie PPF dražší, zato však odolnější a trvanlivější. Pro zájemce jde proto o ideální způsob, jak posunout vzhled svého vozu na vyšší úroveň a zároveň mu dopřát ochranu, která zvládá každodenní provoz.
Každých několik let tak můžete proměnit exteriér vozu podle svého přání, aniž byste museli investovat do drahého a časově náročného lakování. U exkluzivních aut je navíc požadována originalita, kterou byste změnou narušili.
Za dlouholetého průkopníka v oblasti PPF a tzv. wrapů je u nás považována společnost AS Performance, která se detailním úpravám vozů věnuje řadu let. Vedle instalace čirých i barevných PPF fólií nabízí barevné a designové „wrapy“ včetně individuálních grafických návrhů.
Patří také mezi certifikované dovozce a montážní partnery bodykitů světových značek, jako jsou Larte Design a Brabus, a zároveň instaluje sportovní výfukové systémy Akrapovič a též špičkové prémiové audiosystémy pro náročné klienty.
Jak pečovat o fólie PPF
Ochranná fólie vyžaduje trochu specifickou péči, není totiž bezúdržbová. Při mytí byste se měli vyhýbat kartáčovým myčkám a preferovat bezkontaktní. U tlakového mytí, tzv. wapky, se doporučuje mířit tryskou spíše svrchu a ze vzdálenosti alespoň 50 centimetrů a u hran být opatrný. Fólie tam bývá náchylnější k proříznutí. Ideální je mytí demineralizovanou vodou. V případě klasické, tvrdé vody lak po umytí vysušte. Jednou za čas také povrch zkontrolujte, zda se fólie někde neodlepuje. Chybu neuděláte ani s profesionálním mytím, které pomůže povrch dekontaminovat od nečistot, které postupem času efekt polepu snižují.
Za trochu péče se vám ovšem ochranný film odvděčí výrazně větší odolností proti oděrkám a dalšímu mechanickému poškození, nemluvě o ochraně před UV zářením.
Zdroj: AS Performance, foto: AS Performance, video: auto.cz