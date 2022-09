Lincoln postavil limitovaný Navigator. Ve výbavě má i čajový set

Lincoln na čínském trhu představil novou rodinu modelů Navigator, která čítá několik provedení. Vrcholem nabídky se stává Navigator One, jehož úkolem je poskytnout maximální luxus. Tím automobilka reaguje na vysokou poptávku bohatých Číňanů po luxusních vozech. Lincoln se pokusí zachovat exkluzivitu Navigatoru limitováním jeho produkce.

Za základ nového provedení posloužil Navigator L s prodlouženým rozvorem a použita je řada detailů a prvků výbavy, která zřejmě zůstane specifická právě pro Navigator One. Mluvíme například o tom, že druhou a třetí řadu sedadel nahradila dvojice kapitánských křesel, která jsou umístěna tam, kde by v klasickém prodlouženém Navigatoru L zhruba byla třetí řada sedadel.

V široké loketní opěrce je zabudován jakýsi tablet, jehož prostřednictvím lze ze zadních sedadel ovládat například rozměrnou televizní obrazovku, posílenou audiosoustavu nebo LED světélka zabudovaná ve stropnici, která mají připomínat hvězdnou oblohu. Zajímavou součástí výbavy Navigatoru One je čajový set umístěný v konzole pod obrazovkou za předními sedadly.

Samozřejmostí je bohaté čalounění kůží, kombinující především světlé odstíny s fialovou barvou Chuanjue. Unikátním detailem jsou ručně vyšívané detaily po bocích interiéru, ve výplni zadních dveří a na dalších místech. Svými tvary mají připomínat přírodu, konkrétně linie hor a řek. K úplnému relaxu mají pomoci také funkce vyhřívání, odvětrávání a masírování, zabudované v zadních sedadlech.

Zatímco uvnitř je barevná kombinace pevně daná, pro exteriér jsou připravena čtyři barevná provedení. Kromě modro-fialového laku, s nímž bude zřejmě vůz propagován, je v nabídce také černo-červené, černo-fialové a modro-stříbrné provedení. Standardně jsou dodávána kola o rozměru 22 palců.

Lincoln se zatím nepochlubil s motorizací Navigatoru One. Do americké verze modelu se montuje zážehový 3,5litrový vidlicový šestiválec s dvojitým přeplňováním, jenž je kombinován s desetistupňovým automatem. Výkon této pohonné soustavy je 340 kW (460 k) a točivý moment 691 Nm. Na čínských stránkách Lincoln na některých místech uvádí pouze 3,0litrový motor, ale když se proklikáme do technických dat, je tam uveden objem 3,5 litru. Je možné, že v Navigatoru One dostane jiné naladění, ale v základním provedení na čínském trhu produkuje 305 kW (415 k) a 670 Nm.

V úvodu jsme nakousli, že Navigator One vznikne v limitovaném počtu kusů. Konkrétně to znamená pouhých 30 exemplářů. Na dedikované stránce Lincoln uvádí cenu vozu 1.888.000 čínských jüanů, tedy v přepočtu téměř 6,7 milionů korun.