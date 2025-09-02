Lotus Emira přežije rok 2027. S hybridem i tradiční jednotkou
O konci spalovacích motorů se mluví dlouho, události posledních měsíců ale ukazují spíše na opak. Lotus chtěl být brzy již čistě elektrický, místo toho ale nacpe spalovací motory do původně bateriových modelů. Ale také prodlouží život spalovací emiry, která dostane trochu kabeláže navíc.
Dění okolo britské automobilky Lotus není zrovna příjemné počtení. A to už pár dekád, během kterých se firma potácí na pokraji bankrotu. Od čínského koncernu Geely jsme si slibovali alespoň tu finanční stabilitu pro legendárního výrobce, ani na to ale nedošlo. Lotus má dnes nejširší nabídku v historii, vedle spalovacího sporťáku Emira také hypersport Evija, elektrický sedan Emeya a elektrické SUV Eletre. Problém je, že krom emiry o zbytek nabídky nikdo moc nestojí.
Podle původních plánů právě emira měla už kolem roku 2027 skončit a nahradit ji měl čistě elektrický sporťák vyráběný v britském Hethelu. Jenže nezájem o elektrické Lotusy vedl k zásadní změně plánů. Emira nakonec nebude posledním lotusem se spalovacím motorem, a ten naopak dostanou i ostatní modely.
O plug-in hybridním systému HyperHybrid jsme tu už párkrát psali. Má nabídnout elektrický dojezd až 300 kilometrů a díky 900V architektuře se může dobít do 80 % za 12 minut. Kombinovaný dojezd má přesahovat 1.000 kilometrů. Jaký spalovací motor bude základem, nebo jakékoli jiné technické údaje, ale zatím Lotus nezveřejnil.
Podívat se můžeme na příbuzný Zeekr 7X, který má také 900V hybrid, jehož základem je přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s udávanou tepelnou účinností 46 % a výkonem 205 kW. Auto je paralelním hybridem, motor dokáže pohánět kola přímo, ale více se na tom podílí tři elektromotory s kombinovaným výkonem 1.030 kW.
Nově byl systém HyperHybrid potvrzen i pro Emiru. Plug-in hybridní pohon dostane v roce 2027, a podle Lotusu má jít o ten samý, který bude i v eletre. Zároveň by v nabídce ale měla zůstat i šestiválcová verze, která využívá motor Toyoty. Naopak přeplňovaný čtyřválec od AMG pravděpodobně kvůli emisím skončí. Dříve se mluvilo také o osmiválci, který ale zatím není potvrzený.
Pokračování výroby i po roce 2027 znamená také zachování výroby v britském Hethelu. Právě o konci tradiční továrny se mluvilo před pár týdny, nakonec se ale rozhodlo o jejím zachování. O práci ale i tak přijde přes 500 lidí, finanční výsledky Lotusu jsou totiž velmi špatné. Lotus vykázal za první polovinu roku 2025 čistou ztrátu 7.3 miliardy Kč (231,6 milionu liber), což je zlepšení oproti předchozímu pololetí, kdy ztráta činila 9.9 miliardy Kč.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Lotus, zdroj videa: Lotus