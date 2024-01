Lotus Emira stále čeká na emisní zelenou z Kalifornie. Ve většině USA by se prodávat mohl

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Čekání na exkluzivní auto v řádu let z důvodu naplněné výrobní kapacity je relativně normální. Ve Spojených státech však vznikla situace, kdy prodaný automobil už fyzicky stojí v showroomu, ale jeho zákazník se na něj zatím smí jen jezdit dívat, nikoliv si ho odvézt domů. Taková je tamní realita automobilky Lotus.

Model Emira přišel na svět už v roce 2021 jako nástupce modelů Evora, Elise a Exige. Výroba začala v roce 2022 spolu s dodávkami zákazníkům po celém světě včetně Česka, kde se od té doby prodalo 20 kusů, z toho 8 v roce 2023. Ve Spojených státech však nikoliv, a to kvůli obvyklému podezřelému – emisím.

Není to ale tak jednoduché. Emira by se v USA mohla prodávat v těch 36 státech, jejichž emisní pravidla se řídí federálním předpisem od Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA, Environmental Protection Agency). Ovšem, v Kalifornii a dalších 13 státech, kde platí přísnější regule od Kalifornského úřadu pro vzdušné zdroje (CARB, California Air Resources Board), se homologace pro silniční provoz stále protahuje a dodnes – více než dva roky od představení produkční verze vozu – není hotová.

Důvod, proč se k emirám nedostane nikdo, je ovšem na straně Lotusu. Jak uvádí web Automotive News s odkazem na mluvčí americké divize Lotusu Vanessu Meierovou, automobilka nechce vůz dodávat americkým zákazníkům bez homologace pro celé USA z obavy o to, že ten, kdo by si koupil ojetou emiru homologovanou pro provoz jen v oněch 36 státech řídících se předpisy EPA, by měl problém vůz registrovat v některém ze zbylých 14 států vyznávajících pravidla CARB.

Vypadá to ale, že se blíží konec dlouhému čekání. Podle automobilky prošel řídicí software motoru emiry úpravou tak, aby vůz předpisy CARB splnil, a hotové jsou už i testy emisí. To poslední, na co automobilka čeká, je schválení homologace. To dle mluvčí CARB Lyndy Lambertové, která cokoliv jiného stran procesu certifikace emiry odmítla komentovat, trvá až 90 dnů.

Prodejci, kterých je napříč Státy 42, jsou samozřejmě z celé věci nešťastní a někteří jejich zákazníci nespokojení. Jiní to ale chápou; pomáhá, že v této době je stejně půlka Států pod sněhem, takže by se svými emirami nejezdili.

„Mí klienti už svá auta viděli a seděli v nich. Znamená to hodně, vidět své auto ve skutečnosti. Jeden sem jezdí pravidelně se na svůj vůz dívat, nemůže se dočkat, až ho dostane,“ cituje Automotive News jednoho z amerických prodejců, který si ale nepřál být jmenován.

Lotus původně měl mít homologaci hotovou do konce ledna, ale nestihne se to. „Musí proběhnout ještě některé finální kontroly, než se budeme moci posunout dál,“ říká Meierová. Jak dlouhá cesta ke schválení ještě zbývá, je v tuto chvíli stále ve hvězdách.