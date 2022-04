Lotus již spustil konfigurátor na model Eletre. Hraje na krásu

Stejně jako při slavnostním odhalení, i při uvedení oficiálního konfigurátoru pro nový model Eletre se drží Lotus zkrátka a nabídl pouze možnosti ladit design. Přesto jsme alespoň nějaká data při premiéře dostali. Více než pět metrů dlouhé SUV by mělo mít výkon 600 koní, kapacitu baterie přesahující 100 kWh, tím pádem dojezd okolo 600 kilometrů, zrychlení z nuly na sto pod tři sekundy a maximální rychlost dosahující 260 km/h. Finální čísla však ještě nebyla zveřejněna.

Video se připravuje ...

Ať už si o elektrickém SUV od Lotusu myslíme cokoliv, model Eletre je realitou a my si ho nyní půjdeme do oficiálního konfigurátoru sestavit. Alespoň tedy po stránce designu. V první možnosti volby na vás Lotus vychrlí sedm barev laku, z nichž si můžete pochopitelně vybírat. Já jdu do zelené. Dalším bodem jsou barvy brzdových destiček. Nabízeny jsou čtyři kombinace, já jdu do žluté. Zelená a žlutá, to je přece Lotus, ne?

Ještě zůstaneme u exteriéru. Nyní vybíráte design kol. Zde jsou možnosti dost omezené. Máte stejný design kol a volíte pouze chromový nebo černý odstín. Dvě volby jsou i u středových krytů - žlutá a černá. K elegantní zelené mi pasuje ponechat světlý design kol a žluté krytky, které zase pasují ke dříve vybraným brzdovým třmenům.

Že vám konfigurátor moc času nezabere, dokazuje fakt, že interiér je poslední položkou, kterou můžete v současnosti ovlivnit. Zde máme čtyři barevné kombinace. Černá, hnědá, světlá a možná trochu bláznivě zelená. Tady trochu váhám. Opravdu mám rád zelenou, ale jelikož se vyjímá již v exteriéru, volím hnědou, která se k tmavě zelenému Eletre hodí.

Jako bonus si u vámi nakonfigurovaného Eletre můžete otevřít dveře, kufr nebo třeba otevřít zadní spoiler. Navíc si můžete nový Lotus přesouvat mezi třemi destinacemi - noční město, hory (spíše denní světlo s pozadím hor kdesi v dálce) nebo klasické studio.

Jak byste si nové Eletre sestavili vy? Stejně jako já, tedy se špetkou historie Lotusu, konzervativně nebo v extravagantních barevných kombinacích?

Autor: Dominik Kovář