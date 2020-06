Luxusní modely Bentley musejí do servisů. Kvůli banalitě

Za posledních pár týdnů jsme vás informovali o několika svolávacích akcích. Většinou šlo o modely mainstreamových značek, které docela běžně potkáváte na českých cestách. Jenže svolávačky se občas nevyhnou ani vozům, které se zas až tak často nevidí. Třeba luxusní modely Bentley.

Právě tato britská automobilka totiž nyní svolává hned dva své modely, které co nevidět musejí navštívit autorizované servisy. Nejde o žádný velký problém, přesto by při jeho ignoraci mohlo vzniknout riziko při následném provozu.

Server Svolávačky.cz s odkazem na Rapex Report informuje, že do servisů míří modely Continental GT a Flying Spur vyrobené od 2. 1. 2020 do 21. 1. 2020. Důvod? Lepený spoj mezi střešním oknem a karoserií vozidla nesplňuje dané specifikace. V důsledku toho se střešní okno může oddělit od vozidla a představovat potenciální nebezpečí. Vozy míří do servisů v rámci svolávací akce s kódem RE20/15 (RB57).

Z poslední doby to přitom není první případ, kdy je do servisu svoláváno podobně “exotické” auto. Před časem jsme vás informovali o svolávací akci McLarenu, který zpět povolal několik modelů (včetně supersportu Senna). Důvodem byla hrozba malých trhlinek v palivové nádrži, kvůli kterým by unikalo malé množství paliva. Tato svolávačka však měla podstatně větší zásah, protože se týkala vozů vyrobených v průběhu několika let.