Bohemia, nebo Moravia? Či snad podle německého označení řeky Vltavy zkomoleně Moldavia…? Když se v létě 2000 začaly v tisku objevovat různé více či méně zahalené špionážní fotografie usilovně připravované vrcholné české limuzíny, kterou už rok a půl předtím jako náhradu prodloužených vládních Octavií Long slíbil předseda představenstva automobilky Vratislav Kulhánek, začala se v souvislosti s chystanou novinkou mezi lidmi rojit spousta jmen.

Média tento spekulativní rébus řešila celou letní sezonu, ale oficiální jméno ani žádné další informace o nejočekávanější novince automobilka stále nechtěla veřejnosti prozradit. Jisté bylo jediné – na autě se intenzivně pracuje. Dokonce se v tisku objevila i senzační zpráva o tom, že budoucí velkou limuzínu budou pohánět osmiválce.

Ve stejné době však zkrachoval německý projekt Opelu Omega osazeného americkým vidlicovým osmiválcem z Chevroletu Corvette, a tak motoristé tuto senzaci brali spíše jako smělejší úvahu. Budoucí domácí limuzínou zkrátka lidé žili už daleko před tím, než ji vůbec měli šanci oficiálně poznat.

Až konečně nadešel onen slavnostní okamžik: ženevský autosalon v březnu 2001. Zde celý stánek Škodovky poprvé a naposledy v novodobých dějinách patřil sedanům. Vedle Fabie Sedan se totiž představila právě studie Montreux, odhalující budoucí podobu vlajkové lodě automobilky. O názvu tak stále nebylo jasno, ačkoliv bylo zřejmé, že název Montreux pouze nacionálně odkazuje na místo světové premiéry ve Švýcarsku.

V tisku se tak začala probírat další jména, a to z historie Škodovky, z nichž nejčastěji byl skloňovaný výraz Sagitta. Kdysi však šlo pod tímto názvem o prototyp maličkého lidového vozu, veřejnost nyní naopak očekávala příjezd obrovské reprezentační limuzíny. A podle zákulisní šuškandy se prý měla prodávat pouze u několika málo vybraných obchodníků, kteří budou mít také výhradní právo poskytovat pro tento luxusní model servisní služby.

Zároveň bylo možné zaslechnout, že prý každá velká škodovka dostane přiděleného i vlastního mechanika. Někteří lovci senzací tak po předchozím očarování velkolepým marketingem korejské limuzíny Daewoo Chairman očekávali limuzínu na úrovni značek Rolls-Royce či Bentley. Natolik přehnané ambice ale chystaná škodovka nikdy neměla, jejím cílem byla pozice na samé špičce střední třídy. A tu se jí obsadit podařilo.

Od přepychového konceptu…

„Montreaux, to byla zvláštní kombinace několika aut. Úmyslný blafák, stejně jako jeho název,“ vzpomíná dnes nostalgicky Stanislav Cinkl, tehdejší šéf montáže mladoboleslavských prototypů. Unikátní výsledek práce konstruktérského vývojového týmu se světu oficiálně představil právě na švýcarském výstavišti Palexpo, kde ohromil veřejnost.

Přestože základem reprezentačního českého sedanu se stal tehdy už téměř pětiletý Volkswagen Passat B5, škodovka proti němu působila podstatně noblesnějším dojmem.

Chromem se navíc na velké škodovce nikterak nešetřilo, mohutná chladičová maska ve stylu octavie jí dodávala majestátní charakter a odlehčená boční silueta s tenkými sloupky a záměrně vynechaným zadním bočním oknem podtrhovala sportovní styling. A ani obrovská kola s pneumatikami 225/40 R 18 na žádném domácím autě zatím nikdy nikdo neviděl.

… přes luxusní sériovku…

O půl roku později se na německém veletrhu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem konečně představila dlouho očekávaná sériová verze, a to pod jménem vracejícím se stejně jako u kompaktní octavie do dávné historie Škodovky. Pod označením Superb se u ní totiž až do roku 1949 prodávaly vrcholné osmiválcové limuzíny. Po 67 letech od odhalení prvního ze superbů se tak na trhu znovu objevilo stejné jméno. Sice už bez noblesního osmiválce, ale stejně prestižní i precizní, a především mnohem pohodlnější. A za téměř lidovou základní cenu od 689.900 Kč – tedy přibližně na úrovni Octavie RS.

Ambice pořádně zamíchat s kartami ve střední třídě měl pozdější sériový vůz nejen v úctyhodné délce 4796 mm a státnickém rozvoru 2803 mm, ale i v použité technice: důstojná karoserie sedan se chlubila podélně uloženými motory, na vrcholu jejichž nabídky dokonce stanuly šestiválce: vznětový 2.5 V6 o výkonu 114 kW a zážehový 2.8 V6 dosahující 128 kW.

Úplný základ však představoval skromný atmosférický čtyřválec o výkonu 85 kW, jediná zážehová jednotka společná i pro malou fabii a kompaktní octavii. Zatímco v lidovějších škodovkách byl za hvězdu, v superbu hrál základní roli. Mnohem lepší volbu znamenal přeplňovaný agregát 1.8 Turbo, poskytující maximálních 110 kilowattů. Pro příznivce dieselu byl v záloze čtyřválec 1.9 TDI o výkonech 74 a 96 kW, sdílený rovněž s oběma zbývajícími modely Škodovky. Po modernizaci z roku 2006 se superb dočkal i silného vznětového motoru 2.0 TDI o výkonu 103 kW, který už převzal od druhé generace octavie.

Zatímco u dnešních modelů od střední třídy výše spatříte manuální převodovku spíše jen v roli teoretického ceníkového základu, všechny pohonné jednotky prvního superbu měly šestistupňovou skříň s ručně ovladatelnou pákou ve standardu. Automat byl pouze příplatkovou výsadou silnější vznětové devatenáctistovky a obou šestiválců. Samozřejmostí každého superbu se však od počátku stala klimatizace – a ani nevadilo, že v základu byla jen varianta s manuální regulací.

… k dynamické studii

Pouhý rok po odhalení první vize velké škodovky přichystalo švýcarské výstaviště Palexpo návštěvníkům prestižního autosalonu další šok. Tentokrát ozdobila expozici české automobilky nikým neohlášená studie modelu Tudor. Dvoudveřové kupé se světlomety ze sériového superbu představovalo vizi s velkými otazníky. Vzhledově dotažené a plně pojízdné atraktivní auto tak mnozí pochopili jako chystanou produkční novinku, výrobce však dokolečka prohlašoval, že jde jen o designérské cvičení. Podle tehdejších vývojářů z Česany za tímto projektem překvapivě nestála Škodovka, ale karoserie tudoru pocházela z Německa. Nepřekvapí proto silueta nápadně podobná mnohem pozdějšímu Audi A5 Coupé. Ale proč ne – vždyť i návrh prvního sériového superbu má původ ve Volkswagenu Passat.

Stejně jako v případě Škody Montreux má interiér nefunkční příslušenství palubní desky, její tvar je však zcela nový a se sedanem nemá pranic společného. Vlastní design získal dokonce i panel klimatizace nebo hudební soustava.

Dynamický charakter sice trochu srážejí dveřní panely s okenními rámy, uvnitř však i přes luxusní povahu najdeme sportovně klasickou ruční řadicí páku i manuální táhlo parkovací brzdy. A pod kapotou benzinový motor V6 o objemu 2,8 litru. Mít tak ještě pohon zadních kol a přesvědčovací schopnosti k zahájení sériové produkce…

Dějiny na jedné ploše

Všechny klenoty mladoboleslavské automobilky s ambicemi zvrátit svět evropského prestižního segmentu nyní stojí před námi. A ačkoliv dvacetiletý superb stále vypadá důstojně a reprezentativně, s fotografem Jirkou mu dáváme tentokrát košem a okamžitě se navzájem odstrkujeme od otevřených řidičových dveří tudoru.

Důstojné svítilny ze sériového superbu, masivní dveřní kliky, decentně dynamická zadní boční okna, obrovská kola sotva nasoukaná do blatníkových výřezů, tabulka registrační značky sportovně vytesaná v zadním nárazníku, výrazně přikrčená silueta – tudor způsobil před dvaceti lety natolik oprávněný rozruch, že se z jeho tvarů nemůžeme vzpamatovat ještě dodnes.

O to víc nás mrzí, že se stále ještě nedočkal zmenšeniny, kterou bychom mohli obdivovat v domácí vitrínce. Zvláštní, když na téma kterékoliv jiné škodovky včetně mnoha koncepčních studií se nyní výrobci sběratelských modýlků předhánějí. Joyster i předobraz prvního SUV Yeti mají všichni, na rudé kupé se však zatím nedostalo…

Navíc podle nás by se tohle nadčasové a neokoukané auto po implantaci moderního multimediálního systému a diodových světlometů mohlo v nezměněné formě začít vyrábět i dnes, dvacetiletý koncept dodnes ani o měsíc nezastaral. Prostředí přesně odpovídá veškerým definicím luxusního kupé nejvyšší třídy. Po loňském ukončení produkce Mercedesu třídy S Coupé nám zkrátka podobné auto na trhu chybí a minimálně úrovní jakosti interiérového obložení, důstojností prostředí a vnějším designem by stuttgartskému modelu pro nejnáročnější individualisty mohlo směle konkurovat. Škoda že dnešní doba už podobným vozům nepřeje, pod pojmem kupé si mladí mnohdy vybavují bachraté pětidveřové SUV s neprakticky sníženým prostorem nad hlavami zadních cestujících.

Rozhodují detaily

Zatímco tudor představuje zcela svébytné a neopakovatelné umělecké dílo, rozdíly mezi montreux a superbem jsou spíše decentního charakteru. Navenek si tak odlišností mezi výstavním konceptem a velkou sériovou škodovkou téměř nevšimnete. Zato v kabině je nedotaženost studie v mnohém znát. Chromované rámečky ukazatelů v přístrojovém štítu nebo ozdobný kroužek okolo loga na středu volantu se do finální podoby neprobojovaly, vedle naznačených výdechů ventilace nás však nejvíce zaujal středový panel palubní desky. Ovládání klimatizace působí zjednodušeně, totéž platí pro multimediální systém. Obojí představuje pouhou nefunkční maketu.

Z těchto detailů je znát, že v době premiéry studie byla sériová škodovka dávno hotová a hlavním úkolem prototypového oddělení automobilky bylo vzbudit zájem a nalákat veřejnost na podzimní světovou premiéru finálního sedanu. Ten se i navzdory absenci dnes velmi žádané karosářské verze kombi dočkal úspěšné kariéry a ve výrobě se udržel až do jara 2008, než jej nahradila druhá generace.

Technika výchozího Volkswagenu Passat tak v kvasinské továrně Škodovky přežila německý základ o celé tři sezony. A ani poté ji koncern VW zcela neodpískal. Pod označením Volkswagen Passat Lingyu se totiž mírně modifikovaný původní superb vyráběl a prodával v Číně až do roku 2011.

Přepychový počátek milénia

Škody Tudor a Montreux jsou sice krásné, originální, svébytné a plně provozuschopné vozy, mají však jeden zásadní nedostatek – jednou provždy se smiřte s tím, že si je pravděpodobně nikdy nekoupíte. Slušný sběratelský potenciál však už dnes má sériový superb – jediný velký novodobý český sedan s podélně uloženými motory brzy začne zejména v šestiválcových specifikacích vzkvétat na tuzemské scéně žádaných youngtimerů.

Jeho dvacetinami zkrátka doba zájmu o někdejší vlajkovou loď Škody pokročila směrem od favoritů a octavií až k nejvyšší tuzemské třídě. Superb nejen stále fešně vypadá, ale především vzadu nabízí královský prostor a rozsah jeho příplatkové výbavy si nezadá ani s německými prémiovými značkami. Zkrátka s ním brzy znovu naděláte tolik parády, jako když se na samém počátku milénia poprvé představil.

Česká moderna

Superb představoval od počátku výkladní skříň toho nejmodernějšího, co dokázala Škodovka nabídnout. Přesto se dočkal už po pouhém roce produkce náhrady hliníkových příčných ramen přední nápravy ocelovými, sezona 2005 přinesla možnost sklápění zadních opěradel, což dlouho nebývala samozřejmost ani u mercedesu třídy E. Vzhledové změny se odehrály až v roce 2006, kdy největší škodovka získala přepracované lamely na čelní masce, novou grafiku zadních svítilen a větší zrcátka s integrovanými blikači. A hlavně se objevila luxusní výbava Laurin & Klement, bez níž si superb dávno neumíme představit.

První superb přijel už před 89 lety

Úplně poprvé se jméno Superb objevilo při zkouškách modelu Š 640 dne 22. října 1934. Sériová výroba luxusní škodovky byla zahájena v březnu 1935, pod přední kapotou se tehdy skrýval šestiválcový motor zdvihového objemu 2,5 litru o skromném výkonu 40,5 kW. V příplatkové výbavě zářilo například autorádio s šesti elektronkami nebo luxusní palisandrová skříňka za předními sedadly. Přepychová Škoda Superb se postupně představila v mnoha verzích a vyráběla se až do roku 1949.

Luxusní model Superb vyráběla Škoda v letech 1934 až 1949. Kabina dokázala poskytnout až sedm sedadel a vrcholem nabídky se stal čtyřlitrový osmiválec. Pět prototypů se pochlubilo i pohonem 4x4.