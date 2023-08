Magnus Walker prodává kultovní Porsche 930 Turbo. Už teď stojí miliony

Magnus Walker je jednou ze světově nejvýznamnějších osobností pohybujících se okolo kultovních klasických Porsche 911. Bývalý módní návrhář a dnes automobilový sběratel původem z anglického Sheffieldu zaujal poté, co v dokumentu Urban Outlaw vyprávěl o svém životě v americkém Los Angeles a lásce k vzduchem chlazeným Porsche. V minulosti se díky tomu stal hvězdou populární hry Need For Speed a Hot Wheels mu připravil vlastní sérii s více než 25 angličáky inspirovanými vozy z jeho osobní sbírky.

A teď se na světě objevila jedinečná šance, jak zaparkovat opravdové Porsche od Magnuse Walkera ve vaší garáži. Svérázný sběratel se rozhodl prodat své Porsche 930 Turbo, které se do automobilové historie zapsalo jako vůbec první Porsche 911 Turbo. Komunita nadšenců pro stuttgartskou značku o něm dodnes mluví jako o „widowmakeru“ (česky ovdovovači), protože spojení turbodmychadla s velkou prodlevou a většině hmotnosti sedící na zadních kolech vyžaduje zkušenou ruku řidiče.

Říká se však, že jakmile to ovládnete, čeká vás jeden z nejlepších řidičských zážitků vůbec. Magnus Walker si metalicky zelené Porsche 930 Turbo z roku 1977 koupil v roce 2013. Důležitým faktem je, že tento konkrétní vůz je z posledního roku výroby, kdy Porsche do modelu montovalo menší třílitrový plochý šestiválec, se kterým je výrazně vzácnější než s pozdější 3,3litrovou jednotkou. S třílitrem se jich vyrobilo jen 2819 kusů, zatímco s větším srdcem jich bylo 18.770.

Standardem Porsche 930 Turbo do Magnuse Walkera jsou kotoučové brzdy s posilovačem účinku na všech kolech, ikonická 16“ kola Fuchs, mlhovky, ostřikovače světlometů, dekorativní boční pruhy Turbo Strobe, elektricky ovládaná okna a elektrické střešní okno, zadní spoiler připomínající velrybí ocas, klimatizace a tartanové čalounění interiéru.

Magnus Walker se o svou přeplňovanou 911 pečlivě staral, protože letos prošla velkým servisem. Nová je spojka, zapalování, olejové vedení, nový akumulátor nebo pneumatiku. Součástí bylo i čištění podvozku suchým ledem. Britsko-americký sběratel vůz nabízí i s tovární servisní příručkou, literaturou výrobce, sadou nářadí a zvedákem, servisními záznamy, časopisy s vozem a certifikátem výrobní specifikace od Porsche. Magnus Walker se s tímto vozem objevil i v dokumentu Turbo Fever.

Sběratelsky zajímavé Porsche 930 Turbo od Magnuse Walkera je k prodeji na americkém serveru Bring a Trailer. Dražba bude končit až za pět dnů, ale už teď nejvyšší přihazující nabízí více než 3,2 milionu korun.