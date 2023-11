Malá alfa romeo má být dalším klonem Peugeotu 2008. Přijít má už příští rok

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V současnosti nejmenší Alfa Romeo Tonale nezůstane nejmenším modelem značky dlouho. Už v příštím roce se má odhalit ještě menší vůz, který by měl sdílet svou techniku s Peugeotem 2008, Fiatem 600 či Jeepem Avenger. To znamená platformu CMP, původně vyvinutou koncernem PSA pro malé vozy a crossovery segmentu B.

Novinka sice má být crossoverem, ale podle webu Carscoops bude fungovat do jisté míry i jako nástupce modelu MiTo, který se přestal prodávat před pěti lety. Má totiž být vstupní branou do světa Alfy Romeo.

Video se připravuje ...

Po stránce vzhledu zatím na světě jsou pouze různé ilustrace, kterým můžeme a nemusíme věřit. Jisté je jen to, že příď dostane nějakou verzi tradiční masky ve tvaru písmene V, které se v italštině říká „scudetto“ – „malý štít“ – a kterou vozy Alfa Romeo nosí už dekády. Samozřejmostí je dvouprostorová čtyřdveřová karoserie a pravděpodobné je i mohutné oplastování, jaké je u vozů této třídy zvykem.

Automobilka už potvrdila, že nový model – zatím bezejmenný – bude vstupem značky do oblasti ryzích elektromobilů. To bude znamenat použití platformy eCMP, resp. možná její inovované verze, nazývané STLA Small. Nebude ale výhradně elektromobilem – měla by dostat i nějaké pohonné ústrojí se spalovacím motorem. Dost pravděpodobně to bude hybrid ze sesterských modelů, který kombinuje zážehovou dvanáctistovku s elektromotorem a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Také elektrická varianta by měla dostat koncernovou techniku, stejně jako sourozenci. To znamená trakční baterii s celkovou kapacitou 54 kWh a elektromotor o 115 kilowattech (156 koních). Dojezd na jedno nabití se má pohybovat mezi 350 a 400 km, alespoň dle oficiálních čísel. Ze zkušeností s jinými vozy s touto technikou však víme, že ta jsou dost optimistická.

Podle některých zdrojů by přinejmenším elektrická verze vozu mohla nabídnout i pohon všech kol. To je něco, co např. Jeep už hezkou chvíli slibuje pro model Avenger, který je v současnosti jediný v jeho nabídce bez čtyřkolky.

Co z těchto více či méně podložených zpráv se potvrdí, ukáže samozřejmě až představení novinky. To se očekává už někdy v příštím roce.