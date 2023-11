TEST Alfa Romeo Stelvio Competizione 2.0 Turbo – Když jsou emoce to hlavní

Italská Alfa Romeo Stelvio se v loňském roce představila s decentním faceliftem, který ji přibližuje modernějšímu designovému jazyku značky. Automobilka současně uvedla i novou speciální edici Competizione a my vám vysvětlíme, co nového specifického přináší. Tohle elegantní SUV je parádní, ale musíte mu odpustit pár chyb.

Vrcholná Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio se šestiválcem vyvinutým v kooperaci s mistry motoráři z Ferrari se vyrábí i po faceliftu, ale co je to „Competizione“? Competizione je nová speciální edice, představená s modernizací modelu, která vychází z nejluxusnější standardní výbavy Veloce.

A teď přichází to největší „ALE“. I relativně nové Stelvio s nájezdem lehce přes 6600 kilometrů chvílemi až nesnesitelně vrže. Kombinace tužšího nastavení podvozku, velkých kol s nízkoprofilovými pneumatikami a plastů vede k tomu, že na nerovnostech neustále posloucháte pohyby jednotlivých komponentů interiéru okolo vás. Je to snad největší nepříjemnost, s jakou jsem se v tomto Stelviu setkal.

Pojďme usednout do sportovních sedadel a chyťme volant, který zaujme už na první pohled. Je to hlavně umístěním startovacího tlačítka i celkovým tvarem věnce s výrazným vybráním na vaše palce. A když jej vezmete do rukou, okamžitě budete mít chuť jet rychle. Horkokrevná Italka je v dynamičtějším tempu nejkrásnější, a navíc tak probouzí ty nejsilnější emoce. A dokonce i v luxusním SUV najdete šarm italských sporťáků, k němuž mu pomáhají i hliníková pádla řazení pod volantem.

Stelvio je typické i novým kouřovým krytem LED zadních světel, zatímco Giulia jej má čirý. A to jsou všechny zásadní inovace designu, protože ani jedna s populárních „alf“ zase tolik změn nepotřebovala. Dodnes jsou jedněmi z nejpřitažlivějších nových aut na dnešním trhu, zejména pokud vám srdce bije pro italskou techniku. Nikdy nebude dokonalá, ale pro emoce si ji zamilujete.

Nejvýraznějším rysem modernějšího Stelvia je nepochybně inovovaný světelný podpis, kterým zaujme i dceřiná Giulia a značka jím přibližuje oba starší modely nejnovějšímu SUV Tonale. Giulia i Stelvio jsou nově vybaveny standardními adaptivními předními světlomety se systémem Matrix LED v základní výbavě a návrháři zavzpomínali i na minulost značky. Pro decentní vylepšení charakteristické masky chladiče se inspirovali sportovním kupé SZ z osmdesátých let.

Věřte, že i moderní luxusní SUV může být příjemným společníkem pro každodenní cestování do zaměstnání a víkendové výlety po okreskách. „Naše“ modernizované Stelvio je toho dokonalou ukázkou, ale než se dostaneme z řidičským zážitkům, pojďme si jej nejprve trochu představit. S nejnovějším faceliftem je stále jedním z nejkrásnějších aut v segmentu, a navíc jej automobilka udělala ještě svěžejší.

Emoce v nás často vzbuzují city a pro okolní svět i často až nepochopitelné činy, jindy nám zase pomáhají rozhodnout se správně. V minulých dekádách jsme se s emocemi pravidelně setkávali i v motorismu, ale zejména v posledním desetiletí jsou v nejmodernějších autech spíše vzácností. I dnes však můžete najít několik moderních aut, v nichž nacházíte spoustu negativ, ale nakonec jim všechna prominete. Pozitivy se vám totiž zaryjí do srdce natolik, že ani nemůžete jinak.

Motor, jízdní vlastnosti

Speciální Alfa Romeo Stelvio Competizione se v Česku prodává se dvěma čistě spalovacími motory – jednou benzinovou a jednou naftovou. Základem modelu je přeplňovaný vznětový čtyřválec 2.2. JTDM s maximálním výkonem 154 kW (210 koní) a s příplatkem šedesáti tisíc korun si můžete dopřát to, o čem Alfa Romeo má být. Opravdové srdce spalující vysokooktanový benzin a přeměňující jej na vzrušení a zážitky.

Dvoulitrový čtyřválec o 280 koních

V „našem“ Stelviu Competizione je pro speciální edici vrcholný zážehový čtyřválec 2.0 Turbo o 206 kW (280 koních) s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF a pohonem všech kol Q4 s preferencí zadní nápravy. Maximální výkon turbodmychadlem přeplňované jednotky vrcholí v 5250 otáčkách za minutu a točivý moment o síle 400 newtonmetrů je k dispozici už od 2250 otáček za minutu.

Dynamikou je nejsilnější „nečtyřlístkové“ Stelvio opravdovým sportovním SUV, protože akceleruje z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy a vyvine maximální rychlost 230 kilometrů v hodině. Moderní turbomotory už sice neumí navrátit časy starších atmosfér značky sympaticky vrcholících v maximálních otáčkách, zato s nejsilnějším elánem ve středním otáčkovém pásmu poskytují rychlost bez větší námahy.

Chcete předjet? Správně si podřaďte, nebo to nechce provést kickdown, překonejte malou prodlevu turbodmychadla a nechte se unášet přívalem „krouťáku“. Na českých okreskách je Stelvio solidně rychlým SUV, a dokonce si jej užijete i v zatáčkách. To vám významně zpříjemňují i hliníková pádla pod volantem. Sice jsou napevno, ale dostatečně velká na to, abyste si na ně dosáhli i při průjezdu obloukem.

Alfa Romeo Stelvio Competizione 2.0 Turbo

Srdce variant Veloce a Competizione sice bohužel moc negraduje ve vysokých otáčkách, zato vám podá všechnu sílu za všech okolností. To zpříjemňuje každodenní použití ve městech, na okreskách i po dálnicích, protože elegantní Alfu nemusíte přemlouvat k tomu, aby jela rychle, když to potřebujete. A sportovní nastavení je charakteristické i pro zbylou techniku nebo řízný řev čtyřválce.

Na hyperaktivní řízení si musíte zvyknout

Upřímně, první den za volantem Stelvia jsem si musel zvykat na až hyperaktivní řízení, bezprostředně reagující na každý sebemenší pohyb volantem. Je přesné, a jakmile si jej osvojíte, budete Stelvio řídit až telepaticky – kam se podíváte, tam pojede. S extrémně rychlým převodem vám navíc zjednoduší i rychlou jízdu ve vlásenkách. Čtyřkolka s preferencí pohonu zadních kol a zadním samosvorným diferenciálem pak pomáhá přirozené přetáčivosti.

Standardem Stelvia Competizione je i aktivní podvozek s adaptivními tlumiči, které si skrze tradiční volič jízdních režimů D.N.A. můžete módem Dynamic přitvrdit, přičemž zintenzivníte i reakci motoru. Pokud by vám však Stelvio přišlo zbytečně tvrdé, jediným stiskem tlačítka se symbolem tlumiče přepnete podvozek do kultivovanějšího režimu „Soft“, nikoliv zbytečně měkkého. A s výkonnými ocelovými brzdami se pak můžete vrhnout do opravdu rychlého tempa i na typicky českých nerovných lesních okreskách. Stelvio brzdí razantně a bez extrémního vadnutí účinku.

Specifikem snad všech sportovních SUV je občas až příliš velká tuhost podvozku, kvůli níž celkově vysoká stavba vozu kopíruje všechny nerovnosti na silnici. Jedete rychle po zvlněné okresce? Připravte se na skutečnost, že se Stelvio Competizione bude pocitově kymácet ze strany na stranu. Ne naklánět, kymácet. Hlavně na českých okreskách bych ocenil, kdyby bylo poddajnější. Typická vlastnost kategorie tak „trápí“ i Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio Competizione 2.0 Turbo

Alfa Romeo Stelvio Competizione je sportovně-luxusní SUV, které umí nadchnout i zklamat. Zpočátku jsem jej až nenáviděl kvůli vrzajícímu interiéru, protože v posledních měsících rád cestuji v tichu a bez audia, ale následně si jej zamiloval pro jeho charakter i jízdní schopnosti. A teď se vracím k úvodní myšlence o emocích – právě charisma vozu bylo nakonec tím rozhodujícím vlivem, proč bych si jej nakonec koupil.